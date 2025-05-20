РУС
США обещали последствия за отказ РФ от прекращения огня, мы хотим их увидеть, - Каллас

Каллас призвала США усилить санкции против РФ

Высокий представитель ЕС Кая Каллас призвала Соединенные Штаты принять "решительные меры" против России, если та не согласится на прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Америка заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия, в том числе и со стороны США", - отметила она.

Ранее Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Глава Минфина США Бессент заявил, что у Трампа не будут медлить в вопросе введения новых санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры по завершению войны в Украине в духе доброй воли.

Автор: 

россия (96963) санкции (11773) США (27770) Евросоюз (17495) Каллас Кая (257)
+12
США--обісьцяли
20.05.2025 16:03 Ответить
+8
нічого не буде. весь світ побачив трампа шо обісрався. До сонного Джонні йому як до Києва рачки
20.05.2025 16:10 Ответить
+5
ЄС вже 12-й рік веде схожу санкційну і військову підтримку України - на словах мільйон, на ділі копійка, і в підсумку киває і сподівається на США.
20.05.2025 16:03 Ответить
США--обісьцяли
20.05.2025 16:03 Ответить
ЄС вже 12-й рік веде схожу санкційну і військову підтримку України - на словах мільйон, на ділі копійка, і в підсумку киває і сподівається на США.
20.05.2025 16:03 Ответить
Все шо було бачили шо буде побачимо - від Трампа вже мабуть нічого хорошого
20.05.2025 16:05 Ответить
Сподіваюсь Калас почує Трамп.
20.05.2025 16:05 Ответить
нічого не буде. весь світ побачив трампа шо обісрався. До сонного Джонні йому як до Києва рачки
20.05.2025 16:10 Ответить
наслідки щодня - в памперсах рудого кольору...
20.05.2025 16:10 Ответить
Та вже зрозуміло що ніяких заходів не буде. Лише загалом плутане та беззмістовне базікання Трмпа, та нападки на Україну від Венса. Що тут зробиш, деменція+боягузство=Донні+Джей Ді=MAGA.
20.05.2025 16:10 Ответить
Ого! Крошити батон на Трампа!
20.05.2025 16:12 Ответить
Дійсно, де «пекельні санкції» ???
20.05.2025 16:17 Ответить
дарма рудий донні пан Каллас ігнорить
насипе ще вона добряче йому перцю
20.05.2025 16:18 Ответить
Тампон спистєл в черговий раз
20.05.2025 16:40 Ответить
Наслідки - ,,Баладімір вже не такий харошій парєнь як я раніше казав на нього. Тепер буду звати його просто мій російський колега. Це дуже потужний меседж для нього. І почекаю ще три місяці, може він почне кроки до припинення вогню. Якщо ні, то дам ще три місяці і буду називати його колегою. Без мій. Хай страждає,, Завжди Ваш Трамп. Цілую. Міцно обнімаю.
20.05.2025 16:57 Ответить
Лошари. Трамп вас вертів де хотів, завтра вийде й скаже - коли це я таке казав? Які санкції? В нього грандбізнес з ******, Україна пішла в цій угоді під ніж, і ви підете.
20.05.2025 17:04 Ответить
Не поспішайте, пані Кая Каллас, ще не минули "24 години".
20.05.2025 17:42 Ответить
 
 