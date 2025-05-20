2 208 15
США обещали последствия за отказ РФ от прекращения огня, мы хотим их увидеть, - Каллас
Высокий представитель ЕС Кая Каллас призвала Соединенные Штаты принять "решительные меры" против России, если та не согласится на прекращение огня в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Америка заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия, в том числе и со стороны США", - отметила она.
Ранее Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.
Глава Минфина США Бессент заявил, что у Трампа не будут медлить в вопросе введения новых санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры по завершению войны в Украине в духе доброй воли.
