США обещали последствия за отказ РФ от прекращения огня, мы хотим их увидеть, - Каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас призвала Соединенные Штаты принять "решительные меры" против России, если та не согласится на прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Америка заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия, в том числе и со стороны США", - отметила она.

Ранее Трамп заявил, что пока не собирается ужесточать санкции против России.

Глава Минфина США Бессент заявил, что у Трампа не будут медлить в вопросе введения новых санкций против России, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести переговоры по завершению войны в Украине в духе доброй воли.

