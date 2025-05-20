Компании, занимающиеся фортификацией и завысившие цену на миллионы гривен, возможно, связаны с ОП, - СМИ. ВИДЕО

Строительством фортификаций на Херсонщине и Житомирщине занимаются компании, которые либо искусственно завысили цены на десятки миллионов, либо были использованы как банальные "прокладки" для транзита бюджетных средств. При этом обе структуры могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

С начала 2024-го года правительство выделило на фортификации около 40 миллиардов гривен. Весомую часть бюджета получили областные государственные администрации, которые и заключали договоры с подрядчиками на строительство и обустройство оборонительных линий. Журналисты подробно разобрали финансовую составляющую возведения фортификаций и выяснили, что на работах как минимум в нескольких областях, в частности - Херсонской и Житомирской - государство могло потерять десятки миллионов.

280 миллионов гривен на фортификационные работы на Херсонщине получила компания "Глобал Билд Инжиниринг". В прошлом году Bihus.Info уже рассказывали о связях этого подрядчика с заместителем председателя Херсонской ОГА Антоном Самойленко. Эта фирма закупала необходимые для строительства материалы не напрямую у производителя, а у новосозданной компании "Днепр Промснаб Торг", которая имеет все признаки "полочной" (фирмы, которые массово регистрируются юристами и в дальнейшем продаются заинтересованным лицам под конкретные задачи - ред.) Эта структура покупала противотанковые пирамиды и лего блоки уже у производителей и продавала ООО "Глобал Билд Инжиниринг" с существенной наценкой. Переплата только на этих товарах, по подсчетам журналистов, может составлять 35 миллионов гривен. При этом владелец "Днепр Промснаб Торг" Виталий Пономаренко получал доход и от своей фирмы, и от компании "Глобал Билд Инжиниринг", что указывает на родство фирм, а следовательно и на то, что переплата создавалась искусственно и "оседала" в тех же структурах.

Также читайте: "Ограниченно годных" мужчин могут направить на обустройство фортификаций, - Запорожский ТЦК

На Житомирщине часть фортификационных заказов отдали компании "Навитехсервис", которая также фигурировала в одном из предыдущих расследований Bihus.Info - в 2023 году компания занималась восстановлением ЖК "Ирпенские Липки" в Киевской области, получив на работы более 600 миллионов гривен.

Несмотря на то, что компания также получила заказ на фортификационные работы, самими работами она не занималась. "Навитехсервис" все полученные более 30 миллионов гривен перечислил ООО "Рейсквик", которая, в свою очередь, часть суммы отправила дальше по цепочке еще одной родственной структуре, ООО "Мелтнер Стронг". Последняя же средства потратила на закупку огромного количества (56 тонн) ткани. Такие операции обычно свидетельствуют о намерениях вывести средства наличными. Еще одну часть суммы, которую получил "Рейсквик", журналистам отследить вообще не удалось - она теряется где-то в отчетности компании.

Bihus.Info также сообщают, что это лишь первая часть большого исследования финансовых операций в теме строительства фортификаций.

Также смотрите: Присвоили средства на фортификации на Сумщине: разоблачена преступная группа, которая "продавала" металлопродукцию, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ