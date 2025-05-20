Компании, занимающиеся фортификацией и завысившие цену на миллионы гривен, возможно, связаны с ОП, - СМИ. ВИДЕО
Строительством фортификаций на Херсонщине и Житомирщине занимаются компании, которые либо искусственно завысили цены на десятки миллионов, либо были использованы как банальные "прокладки" для транзита бюджетных средств. При этом обе структуры могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
С начала 2024-го года правительство выделило на фортификации около 40 миллиардов гривен. Весомую часть бюджета получили областные государственные администрации, которые и заключали договоры с подрядчиками на строительство и обустройство оборонительных линий. Журналисты подробно разобрали финансовую составляющую возведения фортификаций и выяснили, что на работах как минимум в нескольких областях, в частности - Херсонской и Житомирской - государство могло потерять десятки миллионов.
280 миллионов гривен на фортификационные работы на Херсонщине получила компания "Глобал Билд Инжиниринг". В прошлом году Bihus.Info уже рассказывали о связях этого подрядчика с заместителем председателя Херсонской ОГА Антоном Самойленко. Эта фирма закупала необходимые для строительства материалы не напрямую у производителя, а у новосозданной компании "Днепр Промснаб Торг", которая имеет все признаки "полочной" (фирмы, которые массово регистрируются юристами и в дальнейшем продаются заинтересованным лицам под конкретные задачи - ред.) Эта структура покупала противотанковые пирамиды и лего блоки уже у производителей и продавала ООО "Глобал Билд Инжиниринг" с существенной наценкой. Переплата только на этих товарах, по подсчетам журналистов, может составлять 35 миллионов гривен. При этом владелец "Днепр Промснаб Торг" Виталий Пономаренко получал доход и от своей фирмы, и от компании "Глобал Билд Инжиниринг", что указывает на родство фирм, а следовательно и на то, что переплата создавалась искусственно и "оседала" в тех же структурах.
На Житомирщине часть фортификационных заказов отдали компании "Навитехсервис", которая также фигурировала в одном из предыдущих расследований Bihus.Info - в 2023 году компания занималась восстановлением ЖК "Ирпенские Липки" в Киевской области, получив на работы более 600 миллионов гривен.
Несмотря на то, что компания также получила заказ на фортификационные работы, самими работами она не занималась. "Навитехсервис" все полученные более 30 миллионов гривен перечислил ООО "Рейсквик", которая, в свою очередь, часть суммы отправила дальше по цепочке еще одной родственной структуре, ООО "Мелтнер Стронг". Последняя же средства потратила на закупку огромного количества (56 тонн) ткани. Такие операции обычно свидетельствуют о намерениях вывести средства наличными. Еще одну часть суммы, которую получил "Рейсквик", журналистам отследить вообще не удалось - она теряется где-то в отчетности компании.
Bihus.Info также сообщают, что это лишь первая часть большого исследования финансовых операций в теме строительства фортификаций.
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
А його колишні охоронці хотіли вчинити замах на ЗЄ. Але тільки після того, як відмовилися обмовляти Пороха.
Мабуть тому ЗЄ тепер ходить з особистими охоронцями Коломойського. Але ЗЄ Коломойського "посадив", а його вірним охоронцям довіряє більше, ніж УДО.
1) а хто б вирішував кого вішати?
2) а ви впевнені, шо не треба було б вішати і вас теж? (тіки не кажіть "а міня за шо?" ).
3) ви історію в школі зовсім не вчили? Ну там про Вєлікую Октябрьскую Рєволюцію, червоний терор, дєдушку Лєніна і як воно все потім пішло...
Да. Совок неизлечим.
А ні. Ці найкращі практики користуються популярністю чомусь саме у країнах з пулу інтересів Роісі.
Як там Вова гроші на крові? З кишень не випадають?
(хф "День независимости")
гріх боротися з корупцією так що борцуни збагачуються а корупція посилюється.
Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.
Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
до речі:
бігус втопив п...о, от яке гімно падлюче.
бігус попісяв на єрмачіну, ай, молодець.....
то, що там з трусами та хрестиком?
Буденність як вона є.
Зараз це нова нормальність.
Приклад:
Це все що може влада...?
Звичайно коштів на зарплатню військовим не вистачатиме...
Дві новини з України зеленського. Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу. Суд виніс вирок українцю, який у березні 2022 року самотужки виготовив вибухівку та замінував дорогу для зупинки наступу росіян Тк Скріни не горять