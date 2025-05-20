РУС
Компании, занимающиеся фортификацией и завысившие цену на миллионы гривен, возможно, связаны с ОП, - СМИ. ВИДЕО

Строительством фортификаций на Херсонщине и Житомирщине занимаются компании, которые либо искусственно завысили цены на десятки миллионов, либо были использованы как банальные "прокладки" для транзита бюджетных средств. При этом обе структуры могут быть связаны с близким окружением президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

С начала 2024-го года правительство выделило на фортификации около 40 миллиардов гривен. Весомую часть бюджета получили областные государственные администрации, которые и заключали договоры с подрядчиками на строительство и обустройство оборонительных линий. Журналисты подробно разобрали финансовую составляющую возведения фортификаций и выяснили, что на работах как минимум в нескольких областях, в частности - Херсонской и Житомирской - государство могло потерять десятки миллионов.

280 миллионов гривен на фортификационные работы на Херсонщине получила компания "Глобал Билд Инжиниринг". В прошлом году Bihus.Info уже рассказывали о связях этого подрядчика с заместителем председателя Херсонской ОГА Антоном Самойленко. Эта фирма закупала необходимые для строительства материалы не напрямую у производителя, а у новосозданной компании "Днепр Промснаб Торг", которая имеет все признаки "полочной" (фирмы, которые массово регистрируются юристами и в дальнейшем продаются заинтересованным лицам под конкретные задачи - ред.) Эта структура покупала противотанковые пирамиды и лего блоки уже у производителей и продавала ООО "Глобал Билд Инжиниринг" с существенной наценкой. Переплата только на этих товарах, по подсчетам журналистов, может составлять 35 миллионов гривен. При этом владелец "Днепр Промснаб Торг" Виталий Пономаренко получал доход и от своей фирмы, и от компании "Глобал Билд Инжиниринг", что указывает на родство фирм, а следовательно и на то, что переплата создавалась искусственно и "оседала" в тех же структурах.

расследование Бигус инфо

расследование Бигус инфо

Также читайте: "Ограниченно годных" мужчин могут направить на обустройство фортификаций, - Запорожский ТЦК

На Житомирщине часть фортификационных заказов отдали компании "Навитехсервис", которая также фигурировала в одном из предыдущих расследований Bihus.Info - в 2023 году компания занималась восстановлением ЖК "Ирпенские Липки" в Киевской области, получив на работы более 600 миллионов гривен.

Несмотря на то, что компания также получила заказ на фортификационные работы, самими работами она не занималась. "Навитехсервис" все полученные более 30 миллионов гривен перечислил ООО "Рейсквик", которая, в свою очередь, часть суммы отправила дальше по цепочке еще одной родственной структуре, ООО "Мелтнер Стронг". Последняя же средства потратила на закупку огромного количества (56 тонн) ткани. Такие операции обычно свидетельствуют о намерениях вывести средства наличными. Еще одну часть суммы, которую получил "Рейсквик", журналистам отследить вообще не удалось - она теряется где-то в отчетности компании.

расследование Бигус инфо

Bihus.Info также сообщают, что это лишь первая часть большого исследования финансовых операций в теме строительства фортификаций.

Также смотрите: Присвоили средства на фортификации на Сумщине: разоблачена преступная группа, которая "продавала" металлопродукцию, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

фортификации (146) Житомирская область (1430) Херсонская область (5133)
+54
Яка несподіванка!!! ЗЄ наживається на крові.
20.05.2025 21:29 Ответить
+40
20.05.2025 21:41 Ответить
+27
🤣 це мерзость! Це реально мерзость!
20.05.2025 21:29 Ответить
На святу опу не зазіхайте.
20.05.2025 21:28 Ответить
Блін! Знову якась безлика ОПа! Там же люди працюють. З іменами, з прізвищами. Нарід повинен знати своїх кумирів.
20.05.2025 22:54 Ответить
кого ж ви обрали в 2019-му, суки ?!

.
20.05.2025 23:15 Ответить
показать весь комментарий
ніт.
21.05.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
досіть скігліти, беріть лопату і копайтє капусту
21.05.2025 11:07 Ответить
Як пішла, ота СХЕМА щодо грошей з фортифікації в КМУ ОПУ ОДА, працювати з 2014 року, на будівництві інженерних споруд, починаючи з Яценюка-гройсмана-зубка та персональною «безвідповідальністю» голів ОДА, так і по сьогодення, 2025 рік!!! Усьо ж па чесному, акти ж намальовані… протоколи мудрих нарад «ні про що…» з дорученнями та рапортами, про «виконано і перевиконано», оте творіння з лайна і хмизу, списаного, як якісна деревина 1гатунку та бетонні споруди, де попало!!?!?
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
21.05.2025 09:32 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 21:29 Ответить
20.05.2025 22:02 Ответить
мародери на крові зелені ригоагальні ублюдки... ще бісить коли кажуть ми взяли ці гроші на дорогу бо по закону на війну не можемо... тобто нас знищують , а захищати нас по закону не можете?? Тільки красти можете??
21.05.2025 09:38 Ответить
Яка несподіванка!!! ЗЄ наживається на крові.
20.05.2025 21:29 Ответить
Как вы так можете? Это все происки Порошенко
20.05.2025 21:48 Ответить
Стопудово.
А його колишні охоронці хотіли вчинити замах на ЗЄ. Але тільки після того, як відмовилися обмовляти Пороха.

Мабуть тому ЗЄ тепер ходить з особистими охоронцями Коломойського. Але ЗЄ Коломойського "посадив", а його вірним охоронцям довіряє більше, ніж УДО.
20.05.2025 21:52 Ответить
Ні. Це провокація Залужного!!!!!!!!!!
21.05.2025 08:37 Ответить
вже сьомий рік!!
21.05.2025 10:00 Ответить
Бо революції в 2014 НЕ БУЛО. Так - погуляли та й. Бо під час революції цю всю братію треба було на смереки як гірлянди. АЛЕ тепер уже пізно - нація знищена, демографія ніколи не відновиться
20.05.2025 21:30 Ответить
В мене є декілька маленьких питань:
1) а хто б вирішував кого вішати?
2) а ви впевнені, шо не треба було б вішати і вас теж? (тіки не кажіть "а міня за шо?" ).
3) ви історію в школі зовсім не вчили? Ну там про Вєлікую Октябрьскую Рєволюцію, червоний терор, дєдушку Лєніна і як воно все потім пішло...
20.05.2025 21:37 Ответить
"Был бы человек. Повод всегда найдется."

Да. Совок неизлечим.
20.05.2025 21:51 Ответить
Нє, я ж не мав на меті когось образити. Пан висунув теорію, має повне право. Ще багато панів цю теорію лайкнули. То може хай візьмуть "волю в кулак" і дадуть відповіді на мої питання? Подіскутуємо. Може я шось не розумію. Відкрили б мені очі.
20.05.2025 21:54 Ответить
Тобто ти вважаєш що дєрьмака, подоляка, арєстовіча, татарова і бубочку повісити немає за що??
21.05.2025 09:40 Ответить
Може і є за що. А там походу виявиться, шо задля світлого майбутнього і Олександр #572143 має висіти на гілляці. А його родина, як "члєн сємʼі" в тайзі сніг убирати.
22.05.2025 01:06 Ответить
Ото б у нас була була потужна підтримка у 2022-му - Куба та Нікарагуа, які таке досі практикують.

А ні. Ці найкращі практики користуються популярністю чомусь саме у країнах з пулу інтересів Роісі.
20.05.2025 21:45 Ответить
Возможно связаны?) Да другие компании, никто бы не допустил к такому "хлебному месту". Фортификациями же руководит один из "эффективных менеджеров" - Тимошенко... Куратор по "великому будівництву/крадівництву"
20.05.2025 21:32 Ответить
Можливо??? Тавишо! Не може бути! Це все Порошенко підмутив!
20.05.2025 21:33 Ответить
20.05.2025 21:34 Ответить
Але ж є ще один момент! Якби ж ці фортифікації були нормально побудовані, а не..... ну думаю самі бачили фото і відео якості.
Як там Вова гроші на крові? З кишень не випадають?
20.05.2025 21:35 Ответить
песиміст якраз ці нормально побудовані, і їх бачити не варто.. це без жартів на півночі України якісні укриття
21.05.2025 09:42 Ответить
- Мистер президент! А вы правда думали что сиденье на унитаз стоит 30 000 долларов а молоток 15 000?

(хф "День независимости")
20.05.2025 21:36 Ответить
20.05.2025 21:41 Ответить
20.05.2025 21:45 Ответить
20.05.2025 21:56 Ответить
Якийсь квартальний сценарист написав цю дічь
20.05.2025 22:16 Ответить
Якби бажання співпадали з можливостями то булоб гут а так мечти мечти где ваша сладость мечти ушли осталась гадость привести на таких гаслах команду дурнів крадіїв хабарників блюдолизів і надурить 73 %своїх виборців це вчинок слова не підберу а матюкаться не хочу
21.05.2025 12:57 Ответить
А РНБО може накласти привентивні санкції на ЗЄ? 😁
20.05.2025 21:41 Ответить
Ета апять такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
20.05.2025 21:43 Ответить
корупція не гріх.
гріх боротися з корупцією так що борцуни збагачуються а корупція посилюється.
20.05.2025 21:43 Ответить
росіяни публікують кадри удару балістики по Шосткинському району

Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.

Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
20.05.2025 21:44 Ответить
20.05.2025 21:46 Ответить
можливо, пов'язані з ОП

ой!
як обережненько.....

до речі:
бігус втопив п...о, от яке гімно падлюче.
бігус попісяв на єрмачіну, ай, молодець.....

то, що там з трусами та хрестиком?
20.05.2025 21:46 Ответить
Мародери гроші деруть з населення.
20.05.2025 21:48 Ответить
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
20.05.2025 21:50 Ответить
ЗЕлупєнь таки поховає Україну, інших варіантів майже немає. Поржали, млять...
20.05.2025 21:50 Ответить
Потрібно терміново створювати Міністерство фортифікації по контролю за фортифікаціями
20.05.2025 21:51 Ответить
20.05.2025 22:18 Ответить
зеленский краде, а хтось плаває у ось таких окопах. Зате довіряють 70% - https://www.youtube.com/shorts/biX9VGzuFGw
І головне - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
20.05.2025 21:54 Ответить
😂👏
20.05.2025 23:35 Ответить
На цій фоткі буба криворогий показав своїм виборцям, що вони кінчені дебіли і дідька лисого хтось його відірві від найбільшого корита в Україні.
21.05.2025 07:59 Ответить
20.05.2025 21:57 Ответить
якщо у них немає хліба нехай їдять тістечка.
і це мать його еканаміст
20.05.2025 22:13 Ответить
ну ок, дурачки делают круглые глаза - будто прочитали что-то новое... но вопрос в том, каким образом будут менять Зеленского? Выборы? Но как? Или просто уговорят "потеряться" гдето во Франции! А то, что будут менять очень скоро - и говорит появление подобных материалов "вдруг и неожиданно"!
20.05.2025 22:10 Ответить
Можливо?Що за сумніви!
20.05.2025 22:13 Ответить
Це все свинарчуки!!!Санкцій на Пороха превентивно тре ввести!!!!
20.05.2025 22:16 Ответить
Не думаю, що є ті кого ця новина здивувала.
Буденність як вона є.
Зараз це нова нормальність.
20.05.2025 22:24 Ответить
Ненормально що ЗСУ це терпить
21.05.2025 09:46 Ответить
Кругом одни воры. А что такое ОП?
20.05.2025 22:28 Ответить
20 Травня! 6 років Діктатури, безтермінова влада
20.05.2025 22:30 Ответить
І чому я не здивований?
20.05.2025 22:33 Ответить
20.05.2025 22:42 Ответить
У до влади у 2019 пришли- " маладиє ліца,чєсниє і с народа"...а тепер гребуть мільйонами з того самого народу...
20.05.2025 23:24 Ответить
нє вєрю, вот нє вєрю і всьо!! наш бубачка нє такой!! нє клєвєщітє!!
20.05.2025 22:53 Ответить
Тут "можливо" лишнє. Хто ж не знає, що державні підряди дістають якісь ліві фірмочки зі статутним фондом в тисячу гривень, і раніше нічим подібним не займались?
Приклад:
20.05.2025 23:04 Ответить
а в чому проблема?
22.05.2025 23:14 Ответить
А нафіга вони тоді потрібні з'язки з ОП якщо ними не можна користуватись?
20.05.2025 23:18 Ответить
Крадуть мільйонами а громадян будуть обкладати податками на ОЛХ...
Це все що може влада...?
Звичайно коштів на зарплатню військовим не вистачатиме...
20.05.2025 23:21 Ответить
Кралврал 95.
20.05.2025 23:35 Ответить
Та ніхто і не сумнівається, що гундоса почвара барижить на крові. Вже мільярдером став.
20.05.2025 23:54 Ответить
Завтра придворний писака Труха напише, що Петро у всьому винуватий...
20.05.2025 23:58 Ответить
Бігус, капітана очевидність! Що там по людоловах? ***** не пише
21.05.2025 06:11 Ответить
З Бігуса такий капітан, як з лайна куля. Цей дрищ тальки на Пороха гавкав і тільки за дуже великі гроші від Бені КАЛ.омойського.
21.05.2025 08:04 Ответить
та не може бути!!!!
21.05.2025 07:07 Ответить
Дякую Зеленському.
21.05.2025 07:47 Ответить
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
21.05.2025 08:16 Ответить
Кто бы мог подумать , что Зеленский с компанией воровать будет ? Это его проклятый Порошенко воровать научил. И всех этих Миндечей , Шапиро и прочих Рабиновичей , дорогому Владимиру Владимировичу тоже Порошеко подсунул.
21.05.2025 08:33 Ответить
Щоб ці тварюки здохли, що кожна вкрадена копійка на їхньому здоров'ї позначилася і всім хо цими грошами пользується. Буть тому.
21.05.2025 09:53 Ответить
Зелена Шмаркля вже сьомий рік заробляє на війні!
21.05.2025 09:58 Ответить
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1924786410365620467

Дві новини з України зеленського. Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу. Суд виніс вирок українцю, який у березні 2022 року самотужки виготовив вибухівку та замінував дорогу для зупинки наступу росіян Тк Скріни не горять
21.05.2025 10:27 Ответить
Ой, диво дивне!!!!
21.05.2025 11:19 Ответить
 
 