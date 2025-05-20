Компанії, що займаються фортифікаціями і завищили ціни на мільйони гривень, можливо, пов’язані з ОП, - ЗМІ. ВIДЕО
Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні "прокладки" для транзиту бюджетних коштів. При цьому обидві структури можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
З початку 2024-го року уряд виділив на фортифікації близько 40 мільярдів гривень. Вагому частину бюджету отримали обласні державні адміністрації, які й укладали договори з підрядниками на будівництво та облаштування оборонних ліній. Журналісти детально розібрали фінансову складову зведення фортифікацій і з’ясували, що на роботах щонайменше в декількох областях, зокрема – Херсонській та Житомирській – держава могла втратити десятки мільйонів.
280 мільйонів гривень на фортифікаційні роботи на Херсонщині отримала компанія "Глобал Білд Інжиніринг". У минулому році Bihus.Info вже розповідали про зв’язки цього підрядника з заступником голови Херсонської ОДА Антоном Самойленком. Ця фірма закуповувала необхідні для будівництва матеріали не напряму у виробника, а в новоствореної компанії "Дніпро Промснаб Торг", яка має всі ознаки "поличкової" (фірми, що масово реєструються юристами і в подальшому продаються зацікавленим особам під конкретні задачі – ред.). Ця структура купувала протитанкові піраміди та лего блоки вже у виробників і продавала ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг" з суттєвою націнкою. Переплата лише на цих товарах, за підрахунками журналістів, може становити 35 мільйонів гривень. При цьому власник "Дніпро Промснаб Торг" Віталій Пономаренко отримував дохід і від своєї фірми, і від компанії "Глобал Білд Інжиніринг", що вказує на спорідненість фірм, а отже й на те, що переплата створювалася штучно і "осідала" в тих самих структурах.
На Житомирщині частину фортифікаційних замовлень віддали компанії "Навітехсервіс", яка також фігурувала в одному з попередніх розслідувань Bihus.Info – у 2023 році компанія займалася відбудовою ЖК "Ірпінські Липки" в Київській області, отримавши на роботи понад 600 мільйонів гривень.
Попри те, що компанія також отримала замовлення на фортифікаційні роботи, самими роботами вона не займалася. "Навітехсервіс" всі отримані понад 30 мільйонів гривень перерахував ТОВ "Рейсквік", яка, в свою чергу, частину суми відправила далі по ланцюжку ще одній спорідненій структурі, ТОВ "Мелтнер Стронг". Остання ж кошти витратила на закупівлю величезної кількості (56 тонн) тканини. Такі операції зазвичай свідчать про наміри вивести кошти готівкою. Ще одну частину суми, яку отримав "Рейсквік", журналістам відслідкувати взагалі не вдалося – вона губиться десь у звітності компанії.
Bihus.Info також повідомляють, що це лише перша частина великого дослідження фінансових операцій в темі будівництва фортифікацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
А його колишні охоронці хотіли вчинити замах на ЗЄ. Але тільки після того, як відмовилися обмовляти Пороха.
Мабуть тому ЗЄ тепер ходить з особистими охоронцями Коломойського. Але ЗЄ Коломойського "посадив", а його вірним охоронцям довіряє більше, ніж УДО.
1) а хто б вирішував кого вішати?
2) а ви впевнені, шо не треба було б вішати і вас теж? (тіки не кажіть "а міня за шо?" ).
3) ви історію в школі зовсім не вчили? Ну там про Вєлікую Октябрьскую Рєволюцію, червоний терор, дєдушку Лєніна і як воно все потім пішло...
Да. Совок неизлечим.
А ні. Ці найкращі практики користуються популярністю чомусь саме у країнах з пулу інтересів Роісі.
Як там Вова гроші на крові? З кишень не випадають?
(хф "День независимости")
гріх боротися з корупцією так що борцуни збагачуються а корупція посилюється.
Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.
Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
ой!
як обережненько.....
до речі:
бігус втопив п...о, от яке гімно падлюче.
бігус попісяв на єрмачіну, ай, молодець.....
то, що там з трусами та хрестиком?
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
І головне - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
і це мать його еканаміст
Буденність як вона є.
Зараз це нова нормальність.
Приклад:
Це все що може влада...?
Звичайно коштів на зарплатню військовим не вистачатиме...
https://x.com/RudijLis
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1924786410365620467
Дві новини з України зеленського. Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу. Суд виніс вирок українцю, який у березні 2022 року самотужки виготовив вибухівку та замінував дорогу для зупинки наступу росіян Тк Скріни не горять