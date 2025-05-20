УКР
Новини Будівництво фортифікацій
13 384 84

Компанії, що займаються фортифікаціями і завищили ціни на мільйони гривень, можливо, пов’язані з ОП, - ЗМІ. ВIДЕО

Будівництвом фортифікацій на Херсонщині та Житомирщині займаються компанії, які або штучно завищили ціни на десятки мільйонів, або були використані як банальні "прокладки" для транзиту бюджетних коштів. При цьому обидві структури можуть бути пов’язані з близьким оточенням президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

З початку 2024-го року уряд виділив на фортифікації близько 40 мільярдів гривень. Вагому частину бюджету отримали обласні державні адміністрації, які й укладали договори з підрядниками на будівництво та облаштування оборонних ліній. Журналісти детально розібрали фінансову складову зведення фортифікацій і з’ясували, що на роботах щонайменше в декількох областях, зокрема – Херсонській та Житомирській – держава могла втратити десятки мільйонів.

280 мільйонів гривень на фортифікаційні роботи на Херсонщині отримала компанія "Глобал Білд Інжиніринг". У минулому році Bihus.Info вже розповідали про зв’язки цього підрядника з заступником голови Херсонської ОДА Антоном Самойленком. Ця фірма закуповувала необхідні для будівництва матеріали не напряму у виробника, а в новоствореної компанії "Дніпро Промснаб Торг", яка має всі ознаки "поличкової" (фірми, що масово реєструються юристами і в подальшому продаються зацікавленим особам під конкретні задачі – ред.). Ця структура купувала протитанкові піраміди та лего блоки вже у виробників і продавала ТОВ "Глобал Білд Інжиніринг" з суттєвою націнкою. Переплата лише на цих товарах, за підрахунками журналістів, може становити 35 мільйонів гривень. При цьому власник "Дніпро Промснаб Торг" Віталій Пономаренко отримував дохід і від своєї фірми, і від компанії "Глобал Білд Інжиніринг", що вказує на спорідненість фірм, а отже й на те, що переплата створювалася штучно і "осідала" в тих самих структурах.

розслідування Бігус інфо

розслідування Бігус інфо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові знову почали активно замовляти будівництво фортифікацій: За тиждень у Prozorro відзвітували про угоди на 1,3 мільярда

На Житомирщині частину фортифікаційних замовлень віддали компанії "Навітехсервіс", яка також фігурувала в одному з попередніх розслідувань Bihus.Info – у 2023 році компанія займалася відбудовою ЖК "Ірпінські Липки" в Київській області, отримавши на роботи понад 600 мільйонів гривень.

Попри те, що компанія також отримала замовлення на фортифікаційні роботи, самими роботами вона не займалася. "Навітехсервіс" всі отримані понад 30 мільйонів гривень перерахував ТОВ "Рейсквік", яка, в свою чергу, частину суми відправила далі по ланцюжку ще одній спорідненій структурі, ТОВ "Мелтнер Стронг". Остання ж кошти витратила на закупівлю величезної кількості (56 тонн) тканини. Такі операції зазвичай свідчать про наміри вивести кошти готівкою. Ще одну частину суми, яку отримав "Рейсквік", журналістам відслідкувати взагалі не вдалося – вона губиться десь у звітності компанії.

розслідування Бігус інфо

Bihus.Info також повідомляють, що це лише перша частина великого дослідження фінансових операцій в темі будівництва фортифікацій.

Читайте: 3 тис. фортифікацій на прифронтових територіях передадуть до сфери управління Міноборони, - Шмигаль

Автор: 

Топ коментарі
+54
Яка несподіванка!!! ЗЄ наживається на крові.
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
+40
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
+27
🤣 це мерзость! Це реально мерзость!
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На святу опу не зазіхайте.
показати весь коментар
20.05.2025 21:28 Відповісти
Блін! Знову якась безлика ОПа! Там же люди працюють. З іменами, з прізвищами. Нарід повинен знати своїх кумирів.
показати весь коментар
20.05.2025 22:54 Відповісти
кого ж ви обрали в 2019-му, суки ?!

.
показати весь коментар
20.05.2025 23:15 Відповісти
а хіба не ви?
показати весь коментар
21.05.2025 05:22 Відповісти
ніт.
показати весь коментар
21.05.2025 08:36 Відповісти
Януковича
показати весь коментар
21.05.2025 08:38 Відповісти
досіть скігліти, беріть лопату і копайтє капусту
показати весь коментар
21.05.2025 11:07 Відповісти
Як пішла, ота СХЕМА щодо грошей з фортифікації в КМУ ОПУ ОДА, працювати з 2014 року, на будівництві інженерних споруд, починаючи з Яценюка-гройсмана-зубка та персональною «безвідповідальністю» голів ОДА, так і по сьогодення, 2025 рік!!! Усьо ж па чесному, акти ж намальовані… протоколи мудрих нарад «ні про що…» з дорученнями та рапортами, про «виконано і перевиконано», оте творіння з лайна і хмизу, списаного, як якісна деревина 1гатунку та бетонні споруди, де попало!!?!?
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
показати весь коментар
21.05.2025 09:32 Відповісти
🤣 це мерзость! Це реально мерзость!
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 22:02 Відповісти
мародери на крові зелені ригоагальні ублюдки... ще бісить коли кажуть ми взяли ці гроші на дорогу бо по закону на війну не можемо... тобто нас знищують , а захищати нас по закону не можете?? Тільки красти можете??
показати весь коментар
21.05.2025 09:38 Відповісти
Яка несподіванка!!! ЗЄ наживається на крові.
показати весь коментар
20.05.2025 21:29 Відповісти
Как вы так можете? Это все происки Порошенко
показати весь коментар
20.05.2025 21:48 Відповісти
Стопудово.
А його колишні охоронці хотіли вчинити замах на ЗЄ. Але тільки після того, як відмовилися обмовляти Пороха.

Мабуть тому ЗЄ тепер ходить з особистими охоронцями Коломойського. Але ЗЄ Коломойського "посадив", а його вірним охоронцям довіряє більше, ніж УДО.
показати весь коментар
20.05.2025 21:52 Відповісти
Ні. Це провокація Залужного!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.05.2025 08:37 Відповісти
вже сьомий рік!!
показати весь коментар
21.05.2025 10:00 Відповісти
Бо революції в 2014 НЕ БУЛО. Так - погуляли та й. Бо під час революції цю всю братію треба було на смереки як гірлянди. АЛЕ тепер уже пізно - нація знищена, демографія ніколи не відновиться
показати весь коментар
20.05.2025 21:30 Відповісти
В мене є декілька маленьких питань:
1) а хто б вирішував кого вішати?
2) а ви впевнені, шо не треба було б вішати і вас теж? (тіки не кажіть "а міня за шо?" ).
3) ви історію в школі зовсім не вчили? Ну там про Вєлікую Октябрьскую Рєволюцію, червоний терор, дєдушку Лєніна і як воно все потім пішло...
показати весь коментар
20.05.2025 21:37 Відповісти
"Был бы человек. Повод всегда найдется."

Да. Совок неизлечим.
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
Нє, я ж не мав на меті когось образити. Пан висунув теорію, має повне право. Ще багато панів цю теорію лайкнули. То може хай візьмуть "волю в кулак" і дадуть відповіді на мої питання? Подіскутуємо. Може я шось не розумію. Відкрили б мені очі.
показати весь коментар
20.05.2025 21:54 Відповісти
Тобто ти вважаєш що дєрьмака, подоляка, арєстовіча, татарова і бубочку повісити немає за що??
показати весь коментар
21.05.2025 09:40 Відповісти
Може і є за що. А там походу виявиться, шо задля світлого майбутнього і Олександр #572143 має висіти на гілляці. А його родина, як "члєн сємʼі" в тайзі сніг убирати.
показати весь коментар
22.05.2025 01:06 Відповісти
Ото б у нас була була потужна підтримка у 2022-му - Куба та Нікарагуа, які таке досі практикують.

А ні. Ці найкращі практики користуються популярністю чомусь саме у країнах з пулу інтересів Роісі.
показати весь коментар
20.05.2025 21:45 Відповісти
Возможно связаны?) Да другие компании, никто бы не допустил к такому "хлебному месту". Фортификациями же руководит один из "эффективных менеджеров" - Тимошенко... Куратор по "великому будівництву/крадівництву"
показати весь коментар
20.05.2025 21:32 Відповісти
Можливо??? Тавишо! Не може бути! Це все Порошенко підмутив!
показати весь коментар
20.05.2025 21:33 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:34 Відповісти
Але ж є ще один момент! Якби ж ці фортифікації були нормально побудовані, а не..... ну думаю самі бачили фото і відео якості.
Як там Вова гроші на крові? З кишень не випадають?
показати весь коментар
20.05.2025 21:35 Відповісти
песиміст якраз ці нормально побудовані, і їх бачити не варто.. це без жартів на півночі України якісні укриття
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
- Мистер президент! А вы правда думали что сиденье на унитаз стоит 30 000 долларов а молоток 15 000?

(хф "День независимости")
показати весь коментар
20.05.2025 21:36 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:45 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:56 Відповісти
Якийсь квартальний сценарист написав цю дічь
показати весь коментар
20.05.2025 22:16 Відповісти
Якби бажання співпадали з можливостями то булоб гут а так мечти мечти где ваша сладость мечти ушли осталась гадость привести на таких гаслах команду дурнів крадіїв хабарників блюдолизів і надурить 73 %своїх виборців це вчинок слова не підберу а матюкаться не хочу
показати весь коментар
21.05.2025 12:57 Відповісти
А РНБО може накласти привентивні санкції на ЗЄ? 😁
показати весь коментар
20.05.2025 21:41 Відповісти
Ета апять такоє случайна савпавшеє савпадєніє...
показати весь коментар
20.05.2025 21:43 Відповісти
корупція не гріх.
гріх боротися з корупцією так що борцуни збагачуються а корупція посилюється.
показати весь коментар
20.05.2025 21:43 Відповісти
росіяни публікують кадри удару балістики по Шосткинському району

Розвіддрони у цій місцині не новина, і чомусь нікого не засмутили факти близькості даної точки до кордону з ворогом, не кажучи вже про масове скупчення військових.

Можемо сказати напевне - у нас є бійці, які можуть збивати ці розвіддрони. Але немає нормального забезпечення. Поки нормального забезпечення не буде від держави - буде так. Та й знайти б ідіотів, які причетні до скупчення військових, аби привести до жорсткої відповідальності, але то вже за гранню фантастики.
показати весь коментар
20.05.2025 21:44 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:46 Відповісти
можливо, пов'язані з ОП

ой!
як обережненько.....

до речі:
бігус втопив п...о, от яке гімно падлюче.
бігус попісяв на єрмачіну, ай, молодець.....

то, що там з трусами та хрестиком?
показати весь коментар
20.05.2025 21:46 Відповісти
Мародери гроші деруть з населення.
показати весь коментар
20.05.2025 21:48 Відповісти
Як пішла, ота СХЕМА щодо грошей з фортифікації в КМУ ОПУ ОДА, працювати з 2014 року, на будівництві інженерних споруд, починаючи з Яценюка-гройсмана-зубка та персональною «безвідповідальністю» голів ОДА, так і по сьогодення, 2025 рік!!! Усьо ж па чесному, акти ж намальовані… протоколи мудрих нарад «ні про що…» з дорученнями та рапортами, про «виконано і перевиконано», оте творіння з лайна і хмизу, списаного, як якісна деревина 1гатунку та бетонні споруди, де попало!!?!?
Безкарність та кругова порука, привладних посадових осіб з 2014 року і по 2022 рік включно, і призвели до СМЕРТІ Українців та втрати територій України!!
А оті шоу, з дивною назвою від президента з челядниками, - «засідання СТАВКИ», це, як профанація, виконання посадових обов'язків їх учасників!! Загиблі Українці, цьому підтвердження!! А голови ОДА, уже не при ділах, з екс-прем'єр міністрами??
показати весь коментар
20.05.2025 21:50 Відповісти
ЗЕлупєнь таки поховає Україну, інших варіантів майже немає. Поржали, млять...
показати весь коментар
20.05.2025 21:50 Відповісти
Потрібно терміново створювати Міністерство фортифікації по контролю за фортифікаціями
показати весь коментар
20.05.2025 21:51 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 22:18 Відповісти
зеленский краде, а хтось плаває у ось таких окопах. Зате довіряють 70% - https://www.youtube.com/shorts/biX9VGzuFGw
І головне - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
показати весь коментар
20.05.2025 21:54 Відповісти
😂👏
показати весь коментар
20.05.2025 23:35 Відповісти
На цій фоткі буба криворогий показав своїм виборцям, що вони кінчені дебіли і дідька лисого хтось його відірві від найбільшого корита в Україні.
показати весь коментар
21.05.2025 07:59 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 21:57 Відповісти
якщо у них немає хліба нехай їдять тістечка.
і це мать його еканаміст
показати весь коментар
20.05.2025 22:13 Відповісти
ну ок, дурачки делают круглые глаза - будто прочитали что-то новое... но вопрос в том, каким образом будут менять Зеленского? Выборы? Но как? Или просто уговорят "потеряться" гдето во Франции! А то, что будут менять очень скоро - и говорит появление подобных материалов "вдруг и неожиданно"!
показати весь коментар
20.05.2025 22:10 Відповісти
Можливо?Що за сумніви!
показати весь коментар
20.05.2025 22:13 Відповісти
Це все свинарчуки!!!Санкцій на Пороха превентивно тре ввести!!!!
показати весь коментар
20.05.2025 22:16 Відповісти
Не думаю, що є ті кого ця новина здивувала.
Буденність як вона є.
Зараз це нова нормальність.
показати весь коментар
20.05.2025 22:24 Відповісти
Ненормально що ЗСУ це терпить
показати весь коментар
21.05.2025 09:46 Відповісти
Кругом одни воры. А что такое ОП?
показати весь коментар
20.05.2025 22:28 Відповісти
20 Травня! 6 років Діктатури, безтермінова влада
показати весь коментар
20.05.2025 22:30 Відповісти
І чому я не здивований?
показати весь коментар
20.05.2025 22:33 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 22:42 Відповісти
У до влади у 2019 пришли- " маладиє ліца,чєсниє і с народа"...а тепер гребуть мільйонами з того самого народу...
показати весь коментар
20.05.2025 23:24 Відповісти
нє вєрю, вот нє вєрю і всьо!! наш бубачка нє такой!! нє клєвєщітє!!
показати весь коментар
20.05.2025 22:53 Відповісти
Тут "можливо" лишнє. Хто ж не знає, що державні підряди дістають якісь ліві фірмочки зі статутним фондом в тисячу гривень, і раніше нічим подібним не займались?
Приклад:
показати весь коментар
20.05.2025 23:04 Відповісти
а в чому проблема?
показати весь коментар
22.05.2025 23:14 Відповісти
А нафіга вони тоді потрібні з'язки з ОП якщо ними не можна користуватись?
показати весь коментар
20.05.2025 23:18 Відповісти
Крадуть мільйонами а громадян будуть обкладати податками на ОЛХ...
Це все що може влада...?
Звичайно коштів на зарплатню військовим не вистачатиме...
показати весь коментар
20.05.2025 23:21 Відповісти
Кралврал 95.
показати весь коментар
20.05.2025 23:35 Відповісти
Та ніхто і не сумнівається, що гундоса почвара барижить на крові. Вже мільярдером став.
показати весь коментар
20.05.2025 23:54 Відповісти
Завтра придворний писака Труха напише, що Петро у всьому винуватий...
показати весь коментар
20.05.2025 23:58 Відповісти
Бігус, капітана очевидність! Що там по людоловах? ***** не пише
показати весь коментар
21.05.2025 06:11 Відповісти
З Бігуса такий капітан, як з лайна куля. Цей дрищ тальки на Пороха гавкав і тільки за дуже великі гроші від Бені КАЛ.омойського.
показати весь коментар
21.05.2025 08:04 Відповісти
та не може бути!!!!
показати весь коментар
21.05.2025 07:07 Відповісти
Дякую Зеленському.
показати весь коментар
21.05.2025 07:47 Відповісти
"Я ваш вирок" - заявив на стадіоні клоун і натовп радісно заверещав та заплескав у долоні. Ці ідіоти навіть не здогадувалися, що цей покидьок говорить про них.
показати весь коментар
21.05.2025 08:16 Відповісти
Кто бы мог подумать , что Зеленский с компанией воровать будет ? Это его проклятый Порошенко воровать научил. И всех этих Миндечей , Шапиро и прочих Рабиновичей , дорогому Владимиру Владимировичу тоже Порошеко подсунул.
показати весь коментар
21.05.2025 08:33 Відповісти
Щоб ці тварюки здохли, що кожна вкрадена копійка на їхньому здоров'ї позначилася і всім хо цими грошами пользується. Буть тому.
показати весь коментар
21.05.2025 09:53 Відповісти
Зелена Шмаркля вже сьомий рік заробляє на війні!
показати весь коментар
21.05.2025 09:58 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1924786410365620467

Дві новини з України зеленського. Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу. Суд виніс вирок українцю, який у березні 2022 року самотужки виготовив вибухівку та замінував дорогу для зупинки наступу росіян Тк Скріни не горять
показати весь коментар
21.05.2025 10:27 Відповісти
Ой, диво дивне!!!!
показати весь коментар
21.05.2025 11:19 Відповісти
 
 