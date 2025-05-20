РУС
Луцкий университет отчислил более 1000 студентов, потому что они "хотели не учиться, а отсрочку", - ректор

в Луцке вуз отчислил более 1000 студентов

В Луцком национальном техническом университете в сентябре 2024 года отчислили более 1000 студентов. Это решение, по словам ректора вуза, обусловлено изменениями в законодательстве на право получения соискателями второго или третьего высшего образования отсрочки от мобилизации

Як інформує Цензор.НЕТ, об этом заявила ректор Луцкого НТУ Ирина Вахович в интервью Insider Media.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые мужчины решили получить в Луцком НТУ второе или третье высшее образование, потому что надеялись на отсрочку от мобилизации.

"Понимаете, ко мне пришли документы, и ты должен взять этого человека, потому что он прошел этап. Понятно, что мы брали этих студентов. Это не значит, что мы давали им какую-то защиту. Мы оказывали ту услугу, которую они пришли к нам получить", - рассказала Вахович.

Однако, как напомнила ректор ЛНТУ, в 2024 году государство лишило соискателей второго или третьего образования права на отсрочку, и это сказалось на количестве студентов.

"Ты можешь учиться сколько угодно раз - ну, это же не запрещено Конституцией, но отсрочку не предоставят. Поэтому скажу, что много было у нас студентов, которые действительно хотели не столько учиться, сколько эту отсрочку", - отметила она.

Вахович добавила, что власть сделала "правильные шаги", когда изменила законодательство, и теперь мужчины мобилизационного возраста "реально учатся" в ЛНТУ.

Луцк (603) Университет (248) студенты (683) мобилизация (2889)
+13
20.05.2025 22:42 Ответить
+11
"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів - ну, це ж не заборонено Конституцією"
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
20.05.2025 22:31 Ответить
+9
А чи не є це порушенням права на освіту, закріпленому в Конституції і дискримінацією за ознакою статі?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
20.05.2025 22:35 Ответить
как ето она узнала?
20.05.2025 22:31 Ответить
по жабрам і перетинках на руках та ногах - іхтіандри буєві відрощували для штурму Тиси

.
20.05.2025 23:06 Ответить
Вчасно не "занесли" ?
20.05.2025 22:31 Ответить
двоєчники зазвичай розбишаки і мають підвищений адреналін

.
20.05.2025 23:08 Ответить
"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів - ну, це ж не заборонено Конституцією"
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
20.05.2025 22:31 Ответить
Студенти самовигналися - вони перестали ходити, а головне - платити.
20.05.2025 22:42 Ответить
з ТЦК до ВУЗів прийшла вказівка підготувати списки студентів які не мають права на відстрочку, через нове законодавство. Якби ти навіть і хотів далі вчитися і був геній науки, то тобі просто не дозволять це зробити.
20.05.2025 22:46 Ответить
не плач голандський біженець,вони всі втопляться в Тисі!
20.05.2025 23:04 Ответить
Юра Малко Чого зразу втопляться в Тисі, може вони прийдуть у твій батальон. Ти ж зараз в окопі?
21.05.2025 08:30 Ответить
В окопі. І ми тут дуже чекаємо таких мудрих,всезнаючих,всеперемагаючих воїнів,як ти! Де ти,витязь? Покажись ! З такими богатирями,як ти,ми поженемо клятого москаля,аж за Урал!
21.05.2025 18:25 Ответить
Юра Малко Сам жени за Урал, сидячи на канапі. Тільки дивись клавіатуру не зламай при наступі
21.05.2025 19:57 Ответить
О, Юрко Дурко нарисовалося . Як ти там, болєзний. Все серешся, але не від страху, а від лютої ненависті?
22.05.2025 01:09 Ответить
Перестали гроші заносити за екзамени і відчислили, невже складно догадатися по контексту!
21.05.2025 03:28 Ответить
Можно зняти нове ******* кіно- 1000 засранців.
20.05.2025 22:32 Ответить
450
20.05.2025 22:52 Ответить
Так, кіно буде чудове. 1000 засранців і не призначений для війни полюцеймейстер. З вами у головній ролі. Скоро на всіх екранах!
20.05.2025 23:00 Ответить
Чому сцикуни постійно хочуть когось іншого відправити на захист батьківщини замість себе. Ніхто за вас воювати не будет. Ви або захистите державу, або підете в небуття як оті лохи, що чекали на окупанітв.
21.05.2025 11:57 Ответить
Гроші за контракт взяли, а потім випхнули. Чудово
20.05.2025 22:33 Ответить
А чи не є це порушенням права на освіту, закріпленому в Конституції і дискримінацією за ознакою статі?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
20.05.2025 22:35 Ответить
20.05.2025 22:42 Ответить
20.05.2025 22:47 Ответить
Бабло збрили і виперли. Непоганий бізнес.
20.05.2025 23:01 Ответить
крім бабла в університетах ще читають розумні книжки

.
20.05.2025 23:10 Ответить
Як ви здогадались? )
20.05.2025 23:16 Ответить
Уявляю фото ректорки, що не дорахувалася 1000 контрактників.
20.05.2025 23:03 Ответить
Ця тупа бабища ще раз показує що мобілізація маж бути на рівних правах , якшо жінки вважвють що їхнє місце не лише
на кухні
20.05.2025 23:08 Ответить
Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович у 2024 році отримала право проживання у Великобританії. Серед інших здобутків, про які освітянка повідомила в щорічній декларації, - суттєве зростання суми заощаджень та більший прибуток від сонячної станції.

Про статки Ірини Вахович йдеться в її щорічній https://public.nazk.gov.ua/documents/0a25f0ff-335b-4cab-a485-38ea960a859b декларації про майно та доходи, яку керівниця одного з найбільших вишів Волині подала 8 березня 2025 року.

Зокрема, ректорка ЛНТУ повідомила, що у 2024 році отримала право на тимчасове проживання у Великобританії. Також у неї з'явився другий паспорт для виїзду за кордон.

Із нового у декларації й те, що Ірина Вахович зуміла торік заощадити 10 тисяч доларів, відтак загальна сума її збережень - 15 тисяч доларів.

Загалом за рік освітянка заробила 861,5 тисячі гривень на посаді ректорки, а це в середньому 72 тисячі на місяць. У 2023-му зарплатня Вахович була трохи вищою - в середньому 75 тисяч гривень, а загалом майже 900 тисяч. Також вона отримала майже 600 гривень за сумісну роботу в Міністерстві освіти України.

Крім того, Вахович отримала понад 219 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» завдяки сонячним панелям й інвертору, які встановила у себе в обійсті улітку 2022 року майже за пів мільйона гривень. У 2023-му цей заробіток був на 71 тисячу меншим.

Що ж до нерухомого майна, то порівняно з попередніми періодами звітування про доходи воно не змінилися. Як і раніше, Ірина Вахович мешкає у Липинах Луцького району в будинку площею майже 163 квадрати, обабіч якого є 10 соток землі, https://sylapravdy.com/nova-audi-staryj-passat-shho-zadeklaruvaly-rektory-najbilshyh-vyshiv-volyni/ які отримала в спадок від матері.

З осені 2023 року освітянка їздить на «Audi Q5» 2022 року випуску, яку купила за майже 2 мільйони гривень.
20.05.2025 23:17 Ответить
Вона вміло лиже сраку кому треба. Тому це нікого не цікавить
21.05.2025 17:58 Ответить
так за що вигнали - відстрочка їм все рівно не світила ?
21.05.2025 07:34 Ответить
Так вже ж сказали, бо перестати заносити. Чи треба офіційна заява?
21.05.2025 08:31 Ответить
Спалять хату , то ж Волинь)))
21.05.2025 17:57 Ответить
 
 