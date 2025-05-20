Луцкий университет отчислил более 1000 студентов, потому что они "хотели не учиться, а отсрочку", - ректор

В Луцком национальном техническом университете в сентябре 2024 года отчислили более 1000 студентов. Это решение, по словам ректора вуза, обусловлено изменениями в законодательстве на право получения соискателями второго или третьего высшего образования отсрочки от мобилизации

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые мужчины решили получить в Луцком НТУ второе или третье высшее образование, потому что надеялись на отсрочку от мобилизации.

"Понимаете, ко мне пришли документы, и ты должен взять этого человека, потому что он прошел этап. Понятно, что мы брали этих студентов. Это не значит, что мы давали им какую-то защиту. Мы оказывали ту услугу, которую они пришли к нам получить", - рассказала Вахович.

Однако, как напомнила ректор ЛНТУ, в 2024 году государство лишило соискателей второго или третьего образования права на отсрочку, и это сказалось на количестве студентов.

"Ты можешь учиться сколько угодно раз - ну, это же не запрещено Конституцией, но отсрочку не предоставят. Поэтому скажу, что много было у нас студентов, которые действительно хотели не столько учиться, сколько эту отсрочку", - отметила она.

Вахович добавила, что власть сделала "правильные шаги", когда изменила законодательство, и теперь мужчины мобилизационного возраста "реально учатся" в ЛНТУ.

