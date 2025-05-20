Луцкий университет отчислил более 1000 студентов, потому что они "хотели не учиться, а отсрочку", - ректор
В Луцком национальном техническом университете в сентябре 2024 года отчислили более 1000 студентов. Это решение, по словам ректора вуза, обусловлено изменениями в законодательстве на право получения соискателями второго или третьего высшего образования отсрочки от мобилизации
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила ректор Луцкого НТУ Ирина Вахович в интервью Insider Media.
По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые мужчины решили получить в Луцком НТУ второе или третье высшее образование, потому что надеялись на отсрочку от мобилизации.
"Понимаете, ко мне пришли документы, и ты должен взять этого человека, потому что он прошел этап. Понятно, что мы брали этих студентов. Это не значит, что мы давали им какую-то защиту. Мы оказывали ту услугу, которую они пришли к нам получить", - рассказала Вахович.
Однако, как напомнила ректор ЛНТУ, в 2024 году государство лишило соискателей второго или третьего образования права на отсрочку, и это сказалось на количестве студентов.
"Ты можешь учиться сколько угодно раз - ну, это же не запрещено Конституцией, но отсрочку не предоставят. Поэтому скажу, что много было у нас студентов, которые действительно хотели не столько учиться, сколько эту отсрочку", - отметила она.
Вахович добавила, что власть сделала "правильные шаги", когда изменила законодательство, и теперь мужчины мобилизационного возраста "реально учатся" в ЛНТУ.
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
на кухні
Про статки Ірини Вахович йдеться в її щорічній https://public.nazk.gov.ua/documents/0a25f0ff-335b-4cab-a485-38ea960a859b декларації про майно та доходи, яку керівниця одного з найбільших вишів Волині подала 8 березня 2025 року.
Зокрема, ректорка ЛНТУ повідомила, що у 2024 році отримала право на тимчасове проживання у Великобританії. Також у неї з'явився другий паспорт для виїзду за кордон.
Із нового у декларації й те, що Ірина Вахович зуміла торік заощадити 10 тисяч доларів, відтак загальна сума її збережень - 15 тисяч доларів.
Загалом за рік освітянка заробила 861,5 тисячі гривень на посаді ректорки, а це в середньому 72 тисячі на місяць. У 2023-му зарплатня Вахович була трохи вищою - в середньому 75 тисяч гривень, а загалом майже 900 тисяч. Також вона отримала майже 600 гривень за сумісну роботу в Міністерстві освіти України.
Крім того, Вахович отримала понад 219 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» завдяки сонячним панелям й інвертору, які встановила у себе в обійсті улітку 2022 року майже за пів мільйона гривень. У 2023-му цей заробіток був на 71 тисячу меншим.
Що ж до нерухомого майна, то порівняно з попередніми періодами звітування про доходи воно не змінилися. Як і раніше, Ірина Вахович мешкає у Липинах Луцького району в будинку площею майже 163 квадрати, обабіч якого є 10 соток землі, https://sylapravdy.com/nova-audi-staryj-passat-shho-zadeklaruvaly-rektory-najbilshyh-vyshiv-volyni/ які отримала в спадок від матері.
З осені 2023 року освітянка їздить на «Audi Q5» 2022 року випуску, яку купила за майже 2 мільйони гривень.