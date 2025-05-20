Луцький університет відрахував понад 1000 студентів, бо вони "хотіли не вчитися, а відстрочку", - ректорка
У Луцькому національному технічному університеті у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів. Це рішення, за словами ректорки вишу, обумовлено змінами у законодавстві на право отримання здобувачами другої або третьої вищої освіти відстрочки від мобілізації
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ректорка Луцького НТУ Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media.
За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі чоловіки вирішили здобути у Луцькому НТУ другу або третю вищу освіту, бо сподівалися на відстрочку від мобілізації.
"Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш узяти цю людину, тому що вона пройшла етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати", - розповіла Вахович.
Проте, як нагадала ректорка ЛНТУ, у 2024 році держава позбавила здобувачів другої чи третьої освіти права на відстрочку, і це позначилося на кількості студентів.
"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів — ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не нададуть. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не стільки вчитися, скільки цю відстрочку", - зазначила вона.
Вахович додала, що влада зробила "правильні кроки", коли змінила законодавство, і тепер чоловіки мобілізаційного віку "реально навчаються" в ЛНТУ.
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
на кухні
Про статки Ірини Вахович йдеться в її щорічній https://public.nazk.gov.ua/documents/0a25f0ff-335b-4cab-a485-38ea960a859b декларації про майно та доходи, яку керівниця одного з найбільших вишів Волині подала 8 березня 2025 року.
Зокрема, ректорка ЛНТУ повідомила, що у 2024 році отримала право на тимчасове проживання у Великобританії. Також у неї з'явився другий паспорт для виїзду за кордон.
Із нового у декларації й те, що Ірина Вахович зуміла торік заощадити 10 тисяч доларів, відтак загальна сума її збережень - 15 тисяч доларів.
Загалом за рік освітянка заробила 861,5 тисячі гривень на посаді ректорки, а це в середньому 72 тисячі на місяць. У 2023-му зарплатня Вахович була трохи вищою - в середньому 75 тисяч гривень, а загалом майже 900 тисяч. Також вона отримала майже 600 гривень за сумісну роботу в Міністерстві освіти України.
Крім того, Вахович отримала понад 219 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» завдяки сонячним панелям й інвертору, які встановила у себе в обійсті улітку 2022 року майже за пів мільйона гривень. У 2023-му цей заробіток був на 71 тисячу меншим.
Що ж до нерухомого майна, то порівняно з попередніми періодами звітування про доходи воно не змінилися. Як і раніше, Ірина Вахович мешкає у Липинах Луцького району в будинку площею майже 163 квадрати, обабіч якого є 10 соток землі, https://sylapravdy.com/nova-audi-staryj-passat-shho-zadeklaruvaly-rektory-najbilshyh-vyshiv-volyni/ які отримала в спадок від матері.
З осені 2023 року освітянка їздить на «Audi Q5» 2022 року випуску, яку купила за майже 2 мільйони гривень.