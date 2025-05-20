УКР
Луцький університет відрахував понад 1000 студентів, бо вони "хотіли не вчитися, а відстрочку", - ректорка

у Луцьку виш відрахував понад 1000 студентів

У Луцькому національному технічному університеті у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів. Це рішення, за словами ректорки вишу, обумовлено змінами у законодавстві на право отримання здобувачами другої або третьої вищої освіти відстрочки від мобілізації 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ректорка Луцького НТУ Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі чоловіки вирішили здобути у Луцькому НТУ другу або третю вищу освіту, бо сподівалися на відстрочку від мобілізації.

"Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш узяти цю людину, тому що вона пройшла етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати", - розповіла Вахович.

Проте, як нагадала ректорка ЛНТУ, у 2024 році держава позбавила здобувачів другої чи третьої освіти права на відстрочку, і це позначилося на кількості студентів. 

"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів — ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не нададуть. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не стільки вчитися, скільки цю відстрочку", - зазначила вона.

Вахович додала, що влада зробила "правильні кроки", коли змінила законодавство, і тепер чоловіки мобілізаційного віку "реально навчаються" в ЛНТУ.

+13
20.05.2025 22:42 Відповісти
+11
"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів - ну, це ж не заборонено Конституцією"
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
20.05.2025 22:31 Відповісти
+9
А чи не є це порушенням права на освіту, закріпленому в Конституції і дискримінацією за ознакою статі?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
20.05.2025 22:35 Відповісти
как ето она узнала?
20.05.2025 22:31 Відповісти
по жабрам і перетинках на руках та ногах - іхтіандри буєві відрощували для штурму Тиси

.
20.05.2025 23:06 Відповісти
Вчасно не "занесли" ?
показати весь коментар
двоєчники зазвичай розбишаки і мають підвищений адреналін

.
20.05.2025 23:08 Відповісти
"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів - ну, це ж не заборонено Конституцією"
і як це корелює з "відрахували понад 1000 студентів"?
Вигнали студентів тільки тому, що то була не перша освіта, хоча це ніяк не заборонено?
20.05.2025 22:31 Відповісти
Студенти самовигналися - вони перестали ходити, а головне - платити.
показати весь коментар
з ТЦК до ВУЗів прийшла вказівка підготувати списки студентів які не мають права на відстрочку, через нове законодавство. Якби ти навіть і хотів далі вчитися і був геній науки, то тобі просто не дозволять це зробити.
показати весь коментар
не плач голандський біженець,вони всі втопляться в Тисі!
показати весь коментар
Юра Малко Чого зразу втопляться в Тисі, може вони прийдуть у твій батальон. Ти ж зараз в окопі?
показати весь коментар
В окопі. І ми тут дуже чекаємо таких мудрих,всезнаючих,всеперемагаючих воїнів,як ти! Де ти,витязь? Покажись ! З такими богатирями,як ти,ми поженемо клятого москаля,аж за Урал!
показати весь коментар
Юра Малко Сам жени за Урал, сидячи на канапі. Тільки дивись клавіатуру не зламай при наступі
показати весь коментар
О, Юрко Дурко нарисовалося . Як ти там, болєзний. Все серешся, але не від страху, а від лютої ненависті?
показати весь коментар
Перестали гроші заносити за екзамени і відчислили, невже складно догадатися по контексту!
показати весь коментар
Можно зняти нове ******* кіно- 1000 засранців.
показати весь коментар
450
показати весь коментар
Так, кіно буде чудове. 1000 засранців і не призначений для війни полюцеймейстер. З вами у головній ролі. Скоро на всіх екранах!
показати весь коментар
Чому сцикуни постійно хочуть когось іншого відправити на захист батьківщини замість себе. Ніхто за вас воювати не будет. Ви або захистите державу, або підете в небуття як оті лохи, що чекали на окупанітв.
показати весь коментар
Гроші за контракт взяли, а потім випхнули. Чудово
показати весь коментар
А чи не є це порушенням права на освіту, закріпленому в Конституції і дискримінацією за ознакою статі?
До речі, чоловік "ректорки", сподіваюсь, не має ніяких відстрочок і зараз захищає країну безпосередньо в окопі, так?
показати весь коментар
20.05.2025 22:35 Відповісти
20.05.2025 22:42 Відповісти
показати весь коментар
Бабло збрили і виперли. Непоганий бізнес.
показати весь коментар
крім бабла в університетах ще читають розумні книжки

.
20.05.2025 23:10 Відповісти
Як ви здогадались? )
показати весь коментар
Уявляю фото ректорки, що не дорахувалася 1000 контрактників.
показати весь коментар
Ця тупа бабища ще раз показує що мобілізація маж бути на рівних правах , якшо жінки вважвють що їхнє місце не лише
на кухні
показати весь коментар
Ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович у 2024 році отримала право проживання у Великобританії. Серед інших здобутків, про які освітянка повідомила в щорічній декларації, - суттєве зростання суми заощаджень та більший прибуток від сонячної станції.

Про статки Ірини Вахович йдеться в її щорічній https://public.nazk.gov.ua/documents/0a25f0ff-335b-4cab-a485-38ea960a859b декларації про майно та доходи, яку керівниця одного з найбільших вишів Волині подала 8 березня 2025 року.

Зокрема, ректорка ЛНТУ повідомила, що у 2024 році отримала право на тимчасове проживання у Великобританії. Також у неї з'явився другий паспорт для виїзду за кордон.

Із нового у декларації й те, що Ірина Вахович зуміла торік заощадити 10 тисяч доларів, відтак загальна сума її збережень - 15 тисяч доларів.

Загалом за рік освітянка заробила 861,5 тисячі гривень на посаді ректорки, а це в середньому 72 тисячі на місяць. У 2023-му зарплатня Вахович була трохи вищою - в середньому 75 тисяч гривень, а загалом майже 900 тисяч. Також вона отримала майже 600 гривень за сумісну роботу в Міністерстві освіти України.

Крім того, Вахович отримала понад 219 тисяч гривень від товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» завдяки сонячним панелям й інвертору, які встановила у себе в обійсті улітку 2022 року майже за пів мільйона гривень. У 2023-му цей заробіток був на 71 тисячу меншим.

Що ж до нерухомого майна, то порівняно з попередніми періодами звітування про доходи воно не змінилися. Як і раніше, Ірина Вахович мешкає у Липинах Луцького району в будинку площею майже 163 квадрати, обабіч якого є 10 соток землі, https://sylapravdy.com/nova-audi-staryj-passat-shho-zadeklaruvaly-rektory-najbilshyh-vyshiv-volyni/ які отримала в спадок від матері.

З осені 2023 року освітянка їздить на «Audi Q5» 2022 року випуску, яку купила за майже 2 мільйони гривень.
показати весь коментар
Вона вміло лиже сраку кому треба. Тому це нікого не цікавить
показати весь коментар
так за що вигнали - відстрочка їм все рівно не світила ?
показати весь коментар
Так вже ж сказали, бо перестати заносити. Чи треба офіційна заява?
показати весь коментар
Спалять хату , то ж Волинь)))
показати весь коментар
