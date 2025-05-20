Луцький університет відрахував понад 1000 студентів, бо вони "хотіли не вчитися, а відстрочку", - ректорка

У Луцькому національному технічному університеті у вересні 2024 року відрахували понад 1000 студентів. Це рішення, за словами ректорки вишу, обумовлено змінами у законодавстві на право отримання здобувачами другої або третьої вищої освіти відстрочки від мобілізації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ректорка Луцького НТУ Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі чоловіки вирішили здобути у Луцькому НТУ другу або третю вищу освіту, бо сподівалися на відстрочку від мобілізації.

"Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш узяти цю людину, тому що вона пройшла етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати", - розповіла Вахович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Старі версії додатка "Резерв+" припинять працювати: У Міноборони закликали встановити найновішу версію

Проте, як нагадала ректорка ЛНТУ, у 2024 році держава позбавила здобувачів другої чи третьої освіти права на відстрочку, і це позначилося на кількості студентів.

"Ти можеш вчитися скільки завгодно разів — ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не нададуть. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не стільки вчитися, скільки цю відстрочку", - зазначила вона.

Вахович додала, що влада зробила "правильні кроки", коли змінила законодавство, і тепер чоловіки мобілізаційного віку "реально навчаються" в ЛНТУ.

Також читайте: Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову під час мобілізації