ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, - Туск

С 5 июня завершается действие упрощенных условий для экспорта в ЕС украинской продукции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.

"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - сказал политик.

По его словам, его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими интересами.

Также читайте: ЕС начинает подготовку 18-го пакета санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис