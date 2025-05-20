РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5190 посетителей онлайн
Новости Торговый безвиз с ЄС
8 352 65

ЕС с 5 июня отменяет "торговый безвиз" с Украиной, - Туск

Туск о завершении торгового безвиза

С 5 июня завершается действие упрощенных условий для экспорта в ЕС украинской продукции.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.

"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - сказал политик.

По его словам, его правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими интересами.

Также читайте: ЕС начинает подготовку 18-го пакета санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис

Автор: 

торговля (972) Туск Дональд (782) Евросоюз (17495)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Ще б наш уряд дбав про українські інтереси, а не zeмародерні!
770 млн$ куди випарувалися?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:18 Ответить
+13
І шотам наші 5-6 ефективних менеджерів?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:30 Ответить
+11
ще одна демонстрація "справжніх єуропейських цінностей". І якою мачнею нас годували всі ці роки....Покидьків там ще більше ніж в Україні.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скока не трынди пра паддержку, а своя рубашка ближе к телу
показать весь комментарий
20.05.2025 23:15 Ответить
У них другий етап виборів президента на носі.
Це політична заява.
Новий президент може все переграти.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:28 Ответить
Ніхто нічого "перегравати" вже не буде. Незалежно від уряду. Польща взяла певний курс стосовно України, і цей курс лише поглиблює.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:37 Ответить
для бариги гроші не пахнуть
показать весь комментарий
20.05.2025 23:15 Ответить
Ще б наш уряд дбав про українські інтереси, а не zeмародерні!
770 млн$ куди випарувалися?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:18 Ответить
Це він адресував до поляків , а перетруть як треба.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
Фігово, але це і буде основною препоною до вступу України до ЄС. Потужний агросектор, якого бояться всі в Європі.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
Та ще й з дешевою раб силою, хоча після вступу у ЄС можуть не знайтися бажаючи працювати за 300-500€/місяць.....
показать весь комментарий
20.05.2025 23:48 Ответить
Да, только фермеров в Украине почти нет, есть агрокорпорации тесно связанные с властью, и которые на налоговых льготах. Так что так даже лучше.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:58 Ответить
Тут не зовсім так. Зернові, птиця, молокопродукти- агрохолдінги. Але є мед, горіхи, часник, льон, гарбузове насіння, чорнослив.. і т. Д. Це все для агрохолдінгів мєлочовка. Це вже і окремі фермери експортують..
показать весь комментарий
21.05.2025 00:10 Ответить
Не бреши.
Скасовуються пільги,які були встановлені не " Ассоціацією", а з початку вторгнення рф.
До укладення угоди були мізерні квоти, на м'ямо птиці, яйця, молокородукцію, і т. д,що вичерпувалися протягом декількох тижнів експорту.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:25 Ответить
Пошукай на фермі, в кабінеті ведмедчука.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:05 Ответить
Попередня влада підписала асоціація і безвіз з ЄС і все було нормально і ми широкими кроками рухалися в ЄС та НАТО, але наріду 73% захотілося поржати, та повірили у казкового Голобородька, обливши тонами бруду Порошенка і його команду, поржали? Вигнали "баригу" та посадили на трон антимайданівців, які давили майдан, фальшували справи, пропонували тирити їх *********** паличками, поступово закрили кордони для людей, а ось-ось закриють і для українських товарів. Що можна сказати - мудрий український нарід, такого в такій кількості не відшукати на всій планеті, а сьогодні вже починають лунати твердження, що не так їм підписали асоціацію попередники. Клініка.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:40 Ответить
і мінські угоди їм погані були...а зараз самі нічого путнього окрім 30" безпекових угод" придумати не змогли...
показать весь комментарий
21.05.2025 08:16 Ответить
Грамотно не грамотно але підписала. А ваша влада зробила так що цієї угоди тепер нема!
Ідіотам сци в очі, скажуть божа роса!
показать весь комментарий
21.05.2025 08:22 Ответить
ще одна демонстрація "справжніх єуропейських цінностей". І якою мачнею нас годували всі ці роки....Покидьків там ще більше ніж в Україні.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:20 Ответить
Бачимо ваші успіхи... Весь світ обікрасти, потім у цьому ще і весь світ звинуватити.
Трампло вам у приклад!
показать весь комментарий
21.05.2025 08:25 Ответить
Ви какошник забули зняти.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:38 Ответить
Кожна курка гребе під себе, то і Україна буде вводити свої умови на кордоні на товари з ЄС!! Або ухилянти перекриють кордон!!!🤪🤣😂🥳🤗
показать весь комментарий
20.05.2025 23:23 Ответить
Закликаю, в Україні нічого польського не купувати. Тим, хто їде в Європу, Польщу перетинати теж нічого не купуючи.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:25 Ответить
Це не польські обмеження. Це скасовує ЄС у цілому.читай газети
показать весь комментарий
20.05.2025 23:26 Ответить
"Закликаю, в Україні нічого польського не купувати"

чукча не читатель, чукча писатель
показать весь комментарий
20.05.2025 23:52 Ответить
Ще раз, скасування пільг, це не рішення Польщі. Це рішення ЄС.
Якщо бойкотувати, ти бойкотувати запувлю газу,( приблизно 40- 50 відсотків від потреби, взимку), дізеля, бензинів( 70- 80) ринку. Всі авто із Європи, снаряди, амуніцію, системи ППО, бронетехніку, стрілецьку зброю, станки і механізми і ще багато чого.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:03 Ответить
Це рішення ЄС, пролобійоване саме Польщею.
показать весь комментарий
21.05.2025 01:16 Ответить
Це Туск так для виборців говорить.
У дійсності всі східні країни ЄС лоббіювали це рішення.
Але рішення приймав УВЕСЬ ЄС, а не окремі держави.
Ти скільки ррків на роботі як пропагандист, а досі якісним маніпуляціям не навчився?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:43 Ответить
Я на роботі як програміст, ти мене до своєї паскудної шобли не приписуй, пропагандистка.
А лобіювали це Польща з Угорщиною.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:11 Ответить
І шотам наші 5-6 ефективних менеджерів?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:30 Ответить
зепатужна перемога
показать весь комментарий
20.05.2025 23:31 Ответить
Дякуємо Польщі за допомогу України!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:45 Ответить
Яка потужна підтримка))
показать весь комментарий
20.05.2025 23:50 Ответить
"За його словами, його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами."

Це все, що треба знати про "друзів".
показать весь комментарий
20.05.2025 23:51 Ответить
"Це все, що треба знати про "друзів"

если они не будут беспокоиться о своих экономических интересах, как они вообще смогут чем-то помогать?
показать весь комментарий
21.05.2025 00:13 Ответить
А яку допомогу поляки надають особисто, за рахунок власної економіки?
показать весь комментарий
21.05.2025 08:38 Ответить
Польська економіка отримала дуже відчутний поштовх у розвитку за рахунок мільйона українців, котрі туди в'їхали та на повну долучилися до створення польського ВВП. Самі поляки рапортували про те, що лише за перший рік повномасштабного вторгнення, українці відкрили десятки тисяч ФОП-ів підприємств і т.д., і сплачують податків у польську економіку набагато більше за кількість тої допомоги, що отримують від уряду Польщі.
То ж, Польща, також отримала свій зиск і компенсувала свої витрати за рахунок України також.
Це, не рахуючи того, що і сама Україна відкрила свій ринок для польських товарів - і вони заполонили українські полиці. В тому числі - продукція польського аграрного сектору. Про це в Польщі згадати не хочуть?
Також, та військова допомога, що надавалася Польщею Україні, часто - компенсувалася за рахунок США та ЄС. - Тобто, Польща, фактично переозброїлася за рахунок тої ж таки України, США та ЄС.
І що виходить в підсумку? - що Польща не втратила нічого, але тільки виграла за рахунок нападу росії на Україну - по всіх напрямках.
І як Польща "віддячує" Україні за це? - лобіює скасування будь-яких пільг для торгівлі України з ЄС. При тому, що особисто свій ринок, Польща, для багатьох українських товарів закрила вже до цього, навіть всупереч угоді України та ЄС.
Як це відобазиться на українській економіці під час війни? - негативно.
І на чії інтереси в такому випадку більше працює Польща? - на російські?
І це саме в той час, коли будь-яка підтримка для України в протистоянні з росією є надважоивою?
В Польщі не розуміють, куди росія піде далі, якщо Україна капітулює? Вони більше бояться українських аграріїв? Чи працюють заразом з путіним, аби додавити Україну?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:23 Ответить
Кацапське краше. Це нам закривають, а поляки все везуть з рашки.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:55 Ответить
"Це нам закривають, а поляки все везуть з рашки"

поляки могут везти откуда угодно, это их дело. и никто ничего не закрывает, торгуй, но на общих основаниях, т.е. будут квоты, возможно пошлины
показать весь комментарий
21.05.2025 00:05 Ответить
це так мило, під німецьким прапором на російські мові турбуватись за польські інтереси, що за курва бобер з москва річки?
показать весь комментарий
21.05.2025 08:21 Ответить
От цікаво, як економіка дасть дуба, то за що ті падли (тцк, судді, прокурори, міністри) жити будуть. Чи вони думають що це буде вічно...
показать весь комментарий
20.05.2025 23:56 Ответить
А що там цікавого,як жили,так і житимуть.Нам важче стане.
Як у анекдоті відомому.
«Тату,горілка здорожчала,значитьти менше питимеш?
Ні,синку,це ти з мамою,менше їсти будеш!»
показать весь комментарий
21.05.2025 04:34 Ответить
Они совершенно не говорят по-русски, но все понимают 👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 Действительно - поле экспериментов (или экскрементов?)
показать весь комментарий
20.05.2025 23:58 Ответить
Новина дуже хре@ова для нащої краіни !!
показать весь комментарий
21.05.2025 00:05 Ответить
Та скасовуйте звичайно. Україна війну вже давно виграла, навіть встигла трохи на ноги встати в економічному плані. Навіщо їй якась допомога - он може краще якійсь Греції чи Португалії виділити - от там справжні негаразди творяться, а тут все ок
показать весь комментарий
21.05.2025 00:10 Ответить
"навіть встигла трохи на ноги встати"

судя по необоснованным доходам на квартиры начальников тцк, повышению зарплат помощникам депутатов и госслужащим, бесследно исчезнувшим 770 млн. баксов на вооружение, то таки да, можно и так подумать
показать весь комментарий
21.05.2025 00:19 Ответить
Ну звичайно, що для начальників ТЦК і керуючих в ЗСУ ця війна просто, як манна небесна. В хлопців появився шанс озолотитись, і його ніхто не буде гаяти. Всі ці воєнкоми та інші начальники і тиловики мабуть потайки дякують путіну, що наважився на своє "сво" і подарував їм багате майбутнє
показать весь комментарий
21.05.2025 00:47 Ответить
Для простої людини нічого не зміниться,адже заробляли на експорті,переважно,чиновники і хто ближче до влади.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:18 Ответить
Звичайно, що "не зміниться" - подумаєш, ще трохи "колапсує" український агросектор, промисловість, економіка - бо з багатого ринку нас викинули. - Менше робочих місць, менше податкових зборів. А що, відповідно, зроблять "зе" - ще підвищять податки та збори?
Як з коровою, яку "треба менше кормити та більше доїти, щоби та корова менше їла та більше давала молока", так же ж?
Бо, вони, крім як "общипувати гуску" нічого не хочуть та не вміють.
Звичайно, для "пересічного" "нічого не змінится" - бо, як ставало гірше, то і ставатиме ще гірше.
З України, по факту, просто всіма засобами витискають людей, які вміють, можуть та хочуть щось робити - витискають в інші країни, які й матимуть зиск з наших підприємливих та кваліфікованих громадян.
І ті ж країни ще матимуть додатковий зиск - коли скуповутимуть задарма українські землі - тому що українці збанкротували, закрилися та поїхали світ за очі.
Ось і вся правда. Йде "дерибан" України, а українців витискають звідси всіма способами. І тут - працюють "всі разом" - як "ззовні", зусибіч, так і зсередини - "ефективні менеджери" - в інтересах інших країн, не нашої.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:40 Ответить
Як було раніше : їхало українське збіжжя скуплене у фермерів за безцінь. Їхало у Голандію на завантаження на корабель для африканських країн по документах, що показали на кордоні. Але проїхало Польщу та у Німеччині викинуло документи у Голандію, дістало документи на німецьку фірму-прокладку та й там і розвантажилося. Там його вдвічі дешевше ніж середні ціни на ринку продали, але значно дорожче ніж скупили в Україні.
Гроші поділили та залишили на рахунках за кордоном. Ось і вся їх "безмитна" схема.
Європейці не навчені волати про шахрайство сусідів, просто закрили цю лазейку.
Чи забули вже скандали про неповернення валюти зза кордону за с/г продукцію та демпінг цін!?
показать весь комментарий
21.05.2025 00:58 Ответить
ляхи (((( . Украину все боятся !!! полуживую и боятся (((, а если бы было ядерное оружие , экономика расцветала 30 лет , армия , люди жили счастливо и не скиталась с кравчучками по белу свету где бы были все ????(((( всем первым президентам и их правительствам с верховными радами тех лет мое вам ПРЕЗРЕНИЕ !!! за теперешнюю разруху , смерти , военное детство наших детей и внуков , калек и пропавших безвести наших солдат вам не жить !!!(((
показать весь комментарий
21.05.2025 02:48 Ответить
Може вони шота перепутали? Кацапи агресори-окупанти, а санкції чомусь проти нас вводять.
показать весь комментарий
21.05.2025 05:34 Ответить
А що вже війна скінчилась?...
показать весь комментарий
21.05.2025 06:18 Ответить
Отакі друзі
показать весь комментарий
21.05.2025 06:43 Ответить
Поляки наші брати.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:43 Ответить
Читаю коментарі і диву даюся, майже всі виливають бруд на європейців, особливо на поляків і нуль питань до нашої влади, чому так сталося? Чому з 2014 і до 2019 року всі європейці, навіть угорці і словаки були на боці України, а зараз всі, тільки поступово припиняють ті рішення? Для виїзду українців, крім владних дупозизів, їх самих і їх сімей, все залишилося як було при Порошенко, а для решти висока кам'яна стіна? Можливо щось не так робить сьогоднішня влада? Можливо потрібно було щось продовжувати на краще, а не налаштовувати українців за невдачі уряду і президента на політиків ЄС?
показать весь комментарий
21.05.2025 08:01 Ответить
торгівельний безвіз (торгі), а не торго.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:15 Ответить
неважливо що було колись, важливо що тут і зараз наші єкономиці буде гаплик.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:17 Ответить
Хто ж заважав нашим агробаронам і не тільки створювати мультипродуктові комплекси для глибокої переробки зерна? Обладнання випускається серійно, вартість об"єкту 30-50 млн.дол., термін монтажу лічені тижні. Китай, приміром, поставляє у країни Європи до 300 тис.тонн лимонної кислоти на рік, яку отримують із кукурудзи.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:11 Ответить
при зеленському 🤡 ,скоро і Безвіз для всіх скасують , кордони закриють ,а він скористається цим для авторитарної моделі Білорусь -2 , в Україні , молодці українці, робите себе регулярно ...шкода ,як можно було думати : шо "мишебратья " хто завгодно, тільки не Порошенко ...бачила шо совковоруснявих ментально , багато в Україні ...але до тагої критичної маси, яка сама собі і дітям своїм ворог , не могла уявити ...
показать весь комментарий
21.05.2025 09:49 Ответить
 
 