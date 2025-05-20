ЕС начинает подготовку 18-го пакета санкций против России, - глава МИД Литвы Будрис

Европейский Союз должен начать подготовку 18-го пакета санкций против России уже сегодня, 20 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Independent.

По словам Будриса, несмотря на то что сегодня был принят 17-й пакет ограничений, работа над следующим должна начаться без промедлений.

Новый, 17-й пакет санкций охватывает почти 200 судов российского теневого флота, которые подозреваются в помощи Москве обходить ограничения на поставки сырой нефти.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС уже работает над следующим этапом санкционного давления. "Пришло время усилить давление на Россию, чтобы она добилась прекращения огня", - подчеркнула она.

Как сообщалось, ЕС 20 мая одобрил 17-й пакет санкций против России.

