ЄС починає підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії, - глава МЗС Литви Будріс

Кястутіс Будріс

Європейський Союз має розпочати підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії вже сьогодні, 20 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.

За словами Будріса, попри те що сьогодні було ухвалено 17-й пакет обмежень, робота над наступним має початися без зволікань.

Новий, 17-й пакет санкцій охоплює майже 200 суден російського тіньового флоту, які підозрюються в допомозі Москві обходити обмеження на постачання сирої нафти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що ЄС уже працює над наступним етапом санкційного тиску. "Настав час посилити тиск на Росію, щоб вона домоглася припинення вогню", - наголосила вона.

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський

Литва (2518) росія (67333) санкції (12589) Євросоюз (14018)
нєнє!
починає починати!
бо 12.05. 15.05 вже давно пройшли.....
то ж, самий час починати починаючи.
20.05.2025 17:40 Відповісти
Главное не спешить! Начните лучше подготовку к подготовке, или подготовку к подготовке к подготовке.
20.05.2025 17:57 Відповісти
А що там зі скрапленим газом? Чи це не доторкана стаття для санкцій ? У тому році вони купили його майже на 25млрд.евро.
20.05.2025 18:48 Відповісти
 
 