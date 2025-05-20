ЄС починає підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії, - глава МЗС Литви Будріс

Європейський Союз має розпочати підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії вже сьогодні, 20 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.

За словами Будріса, попри те що сьогодні було ухвалено 17-й пакет обмежень, робота над наступним має початися без зволікань.

Новий, 17-й пакет санкцій охоплює майже 200 суден російського тіньового флоту, які підозрюються в допомозі Москві обходити обмеження на постачання сирої нафти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що ЄС уже працює над наступним етапом санкційного тиску. "Настав час посилити тиск на Росію, щоб вона домоглася припинення вогню", - наголосила вона.

Як повідомлялося, ЄС 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли Трамп визнає, що Путін грається з ним – будуть сильні санкції, - Сікорський