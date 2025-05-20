УКР
8 352 65

ЄС з 5 червня скасовує "торговельний безвіз" з Україною, - Туск

Туск про завершення торговельного безвізу

З 5 червня завершується дія спрощених умов для експорту до ЄС української продукції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - сказав політик. 

За його словами, його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами.

Читайте також: "Найгірший сценарій": У Мінекономіки визнали можливість зупинки "торговельного безвізу" з ЄС із 6 червня

Топ коментарі
+31
Ще б наш уряд дбав про українські інтереси, а не zeмародерні!
770 млн$ куди випарувалися?
20.05.2025 23:18 Відповісти
+13
І шотам наші 5-6 ефективних менеджерів?
20.05.2025 23:30 Відповісти
+11
ще одна демонстрація "справжніх єуропейських цінностей". І якою мачнею нас годували всі ці роки....Покидьків там ще більше ніж в Україні.
20.05.2025 23:20 Відповісти
скока не трынди пра паддержку, а своя рубашка ближе к телу
20.05.2025 23:15 Відповісти
У них другий етап виборів президента на носі.
Це політична заява.
Новий президент може все переграти.
21.05.2025 08:28 Відповісти
Ніхто нічого "перегравати" вже не буде. Незалежно від уряду. Польща взяла певний курс стосовно України, і цей курс лише поглиблює.
показати весь коментар
для бариги гроші не пахнуть
показати весь коментар
Ще б наш уряд дбав про українські інтереси, а не zeмародерні!
770 млн$ куди випарувалися?
20.05.2025 23:18 Відповісти
Це він адресував до поляків , а перетруть як треба.
показати весь коментар
Фігово, але це і буде основною препоною до вступу України до ЄС. Потужний агросектор, якого бояться всі в Європі.
показати весь коментар
Та ще й з дешевою раб силою, хоча після вступу у ЄС можуть не знайтися бажаючи працювати за 300-500€/місяць.....
показати весь коментар
Да, только фермеров в Украине почти нет, есть агрокорпорации тесно связанные с властью, и которые на налоговых льготах. Так что так даже лучше.
показати весь коментар
Тут не зовсім так. Зернові, птиця, молокопродукти- агрохолдінги. Але є мед, горіхи, часник, льон, гарбузове насіння, чорнослив.. і т. Д. Це все для агрохолдінгів мєлочовка. Це вже і окремі фермери експортують..
показати весь коментар
Не бреши.
Скасовуються пільги,які були встановлені не " Ассоціацією", а з початку вторгнення рф.
До укладення угоди були мізерні квоти, на м'ямо птиці, яйця, молокородукцію, і т. д,що вичерпувалися протягом декількох тижнів експорту.
показати весь коментар
Пошукай на фермі, в кабінеті ведмедчука.
показати весь коментар
Попередня влада підписала асоціація і безвіз з ЄС і все було нормально і ми широкими кроками рухалися в ЄС та НАТО, але наріду 73% захотілося поржати, та повірили у казкового Голобородька, обливши тонами бруду Порошенка і його команду, поржали? Вигнали "баригу" та посадили на трон антимайданівців, які давили майдан, фальшували справи, пропонували тирити їх *********** паличками, поступово закрили кордони для людей, а ось-ось закриють і для українських товарів. Що можна сказати - мудрий український нарід, такого в такій кількості не відшукати на всій планеті, а сьогодні вже починають лунати твердження, що не так їм підписали асоціацію попередники. Клініка.
показати весь коментар
і мінські угоди їм погані були...а зараз самі нічого путнього окрім 30" безпекових угод" придумати не змогли...
показати весь коментар
Грамотно не грамотно але підписала. А ваша влада зробила так що цієї угоди тепер нема!
Ідіотам сци в очі, скажуть божа роса!
показати весь коментар
ще одна демонстрація "справжніх єуропейських цінностей". І якою мачнею нас годували всі ці роки....Покидьків там ще більше ніж в Україні.
показати весь коментар
Бачимо ваші успіхи... Весь світ обікрасти, потім у цьому ще і весь світ звинуватити.
Трампло вам у приклад!
показати весь коментар
Ви какошник забули зняти.
показати весь коментар
Кожна курка гребе під себе, то і Україна буде вводити свої умови на кордоні на товари з ЄС!! Або ухилянти перекриють кордон!!!🤪🤣😂🥳🤗
показати весь коментар
Закликаю, в Україні нічого польського не купувати. Тим, хто їде в Європу, Польщу перетинати теж нічого не купуючи.
показати весь коментар
Це не польські обмеження. Це скасовує ЄС у цілому.читай газети
показати весь коментар
"Закликаю, в Україні нічого польського не купувати"

чукча не читатель, чукча писатель
показати весь коментар
Ще раз, скасування пільг, це не рішення Польщі. Це рішення ЄС.
Якщо бойкотувати, ти бойкотувати запувлю газу,( приблизно 40- 50 відсотків від потреби, взимку), дізеля, бензинів( 70- 80) ринку. Всі авто із Європи, снаряди, амуніцію, системи ППО, бронетехніку, стрілецьку зброю, станки і механізми і ще багато чого.
показати весь коментар
Це рішення ЄС, пролобійоване саме Польщею.
показати весь коментар
Це Туск так для виборців говорить.
У дійсності всі східні країни ЄС лоббіювали це рішення.
Але рішення приймав УВЕСЬ ЄС, а не окремі держави.
Ти скільки ррків на роботі як пропагандист, а досі якісним маніпуляціям не навчився?
показати весь коментар
Я на роботі як програміст, ти мене до своєї паскудної шобли не приписуй, пропагандистка.
А лобіювали це Польща з Угорщиною.
показати весь коментар
І шотам наші 5-6 ефективних менеджерів?
показати весь коментар
зепатужна перемога
показати весь коментар
Дякуємо Польщі за допомогу України!
показати весь коментар
Яка потужна підтримка))
показати весь коментар
"За його словами, його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами."

Це все, що треба знати про "друзів".
показати весь коментар
"Це все, що треба знати про "друзів"

если они не будут беспокоиться о своих экономических интересах, как они вообще смогут чем-то помогать?
показати весь коментар
А яку допомогу поляки надають особисто, за рахунок власної економіки?
показати весь коментар
Польська економіка отримала дуже відчутний поштовх у розвитку за рахунок мільйона українців, котрі туди в'їхали та на повну долучилися до створення польського ВВП. Самі поляки рапортували про те, що лише за перший рік повномасштабного вторгнення, українці відкрили десятки тисяч ФОП-ів підприємств і т.д., і сплачують податків у польську економіку набагато більше за кількість тої допомоги, що отримують від уряду Польщі.
То ж, Польща, також отримала свій зиск і компенсувала свої витрати за рахунок України також.
Це, не рахуючи того, що і сама Україна відкрила свій ринок для польських товарів - і вони заполонили українські полиці. В тому числі - продукція польського аграрного сектору. Про це в Польщі згадати не хочуть?
Також, та військова допомога, що надавалася Польщею Україні, часто - компенсувалася за рахунок США та ЄС. - Тобто, Польща, фактично переозброїлася за рахунок тої ж таки України, США та ЄС.
І що виходить в підсумку? - що Польща не втратила нічого, але тільки виграла за рахунок нападу росії на Україну - по всіх напрямках.
І як Польща "віддячує" Україні за це? - лобіює скасування будь-яких пільг для торгівлі України з ЄС. При тому, що особисто свій ринок, Польща, для багатьох українських товарів закрила вже до цього, навіть всупереч угоді України та ЄС.
Як це відобазиться на українській економіці під час війни? - негативно.
І на чії інтереси в такому випадку більше працює Польща? - на російські?
І це саме в той час, коли будь-яка підтримка для України в протистоянні з росією є надважоивою?
В Польщі не розуміють, куди росія піде далі, якщо Україна капітулює? Вони більше бояться українських аграріїв? Чи працюють заразом з путіним, аби додавити Україну?
показати весь коментар
Кацапське краше. Це нам закривають, а поляки все везуть з рашки.
показати весь коментар
"Це нам закривають, а поляки все везуть з рашки"

поляки могут везти откуда угодно, это их дело. и никто ничего не закрывает, торгуй, но на общих основаниях, т.е. будут квоты, возможно пошлины
показати весь коментар
це так мило, під німецьким прапором на російські мові турбуватись за польські інтереси, що за курва бобер з москва річки?
показати весь коментар
От цікаво, як економіка дасть дуба, то за що ті падли (тцк, судді, прокурори, міністри) жити будуть. Чи вони думають що це буде вічно...
показати весь коментар
А що там цікавого,як жили,так і житимуть.Нам важче стане.
Як у анекдоті відомому.
«Тату,горілка здорожчала,значитьти менше питимеш?
Ні,синку,це ти з мамою,менше їсти будеш!»
показати весь коментар
Они совершенно не говорят по-русски, но все понимают 👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 Действительно - поле экспериментов (или экскрементов?)
показати весь коментар
Новина дуже хре@ова для нащої краіни !!
показати весь коментар
Та скасовуйте звичайно. Україна війну вже давно виграла, навіть встигла трохи на ноги встати в економічному плані. Навіщо їй якась допомога - он може краще якійсь Греції чи Португалії виділити - от там справжні негаразди творяться, а тут все ок
показати весь коментар
"навіть встигла трохи на ноги встати"

судя по необоснованным доходам на квартиры начальников тцк, повышению зарплат помощникам депутатов и госслужащим, бесследно исчезнувшим 770 млн. баксов на вооружение, то таки да, можно и так подумать
показати весь коментар
Ну звичайно, що для начальників ТЦК і керуючих в ЗСУ ця війна просто, як манна небесна. В хлопців появився шанс озолотитись, і його ніхто не буде гаяти. Всі ці воєнкоми та інші начальники і тиловики мабуть потайки дякують путіну, що наважився на своє "сво" і подарував їм багате майбутнє
показати весь коментар
Для простої людини нічого не зміниться,адже заробляли на експорті,переважно,чиновники і хто ближче до влади.
показати весь коментар
Звичайно, що "не зміниться" - подумаєш, ще трохи "колапсує" український агросектор, промисловість, економіка - бо з багатого ринку нас викинули. - Менше робочих місць, менше податкових зборів. А що, відповідно, зроблять "зе" - ще підвищять податки та збори?
Як з коровою, яку "треба менше кормити та більше доїти, щоби та корова менше їла та більше давала молока", так же ж?
Бо, вони, крім як "общипувати гуску" нічого не хочуть та не вміють.
Звичайно, для "пересічного" "нічого не змінится" - бо, як ставало гірше, то і ставатиме ще гірше.
З України, по факту, просто всіма засобами витискають людей, які вміють, можуть та хочуть щось робити - витискають в інші країни, які й матимуть зиск з наших підприємливих та кваліфікованих громадян.
І ті ж країни ще матимуть додатковий зиск - коли скуповутимуть задарма українські землі - тому що українці збанкротували, закрилися та поїхали світ за очі.
Ось і вся правда. Йде "дерибан" України, а українців витискають звідси всіма способами. І тут - працюють "всі разом" - як "ззовні", зусибіч, так і зсередини - "ефективні менеджери" - в інтересах інших країн, не нашої.
показати весь коментар
Як було раніше : їхало українське збіжжя скуплене у фермерів за безцінь. Їхало у Голандію на завантаження на корабель для африканських країн по документах, що показали на кордоні. Але проїхало Польщу та у Німеччині викинуло документи у Голандію, дістало документи на німецьку фірму-прокладку та й там і розвантажилося. Там його вдвічі дешевше ніж середні ціни на ринку продали, але значно дорожче ніж скупили в Україні.
Гроші поділили та залишили на рахунках за кордоном. Ось і вся їх "безмитна" схема.
Європейці не навчені волати про шахрайство сусідів, просто закрили цю лазейку.
Чи забули вже скандали про неповернення валюти зза кордону за с/г продукцію та демпінг цін!?
показати весь коментар
ляхи (((( . Украину все боятся !!! полуживую и боятся (((, а если бы было ядерное оружие , экономика расцветала 30 лет , армия , люди жили счастливо и не скиталась с кравчучками по белу свету где бы были все ????(((( всем первым президентам и их правительствам с верховными радами тех лет мое вам ПРЕЗРЕНИЕ !!! за теперешнюю разруху , смерти , военное детство наших детей и внуков , калек и пропавших безвести наших солдат вам не жить !!!(((
показати весь коментар
Може вони шота перепутали? Кацапи агресори-окупанти, а санкції чомусь проти нас вводять.
показати весь коментар
А що вже війна скінчилась?...
показати весь коментар
Отакі друзі
показати весь коментар
Поляки наші брати.
показати весь коментар
Читаю коментарі і диву даюся, майже всі виливають бруд на європейців, особливо на поляків і нуль питань до нашої влади, чому так сталося? Чому з 2014 і до 2019 року всі європейці, навіть угорці і словаки були на боці України, а зараз всі, тільки поступово припиняють ті рішення? Для виїзду українців, крім владних дупозизів, їх самих і їх сімей, все залишилося як було при Порошенко, а для решти висока кам'яна стіна? Можливо щось не так робить сьогоднішня влада? Можливо потрібно було щось продовжувати на краще, а не налаштовувати українців за невдачі уряду і президента на політиків ЄС?
показати весь коментар
торгівельний безвіз (торгі), а не торго.
показати весь коментар
неважливо що було колись, важливо що тут і зараз наші єкономиці буде гаплик.
показати весь коментар
Хто ж заважав нашим агробаронам і не тільки створювати мультипродуктові комплекси для глибокої переробки зерна? Обладнання випускається серійно, вартість об"єкту 30-50 млн.дол., термін монтажу лічені тижні. Китай, приміром, поставляє у країни Європи до 300 тис.тонн лимонної кислоти на рік, яку отримують із кукурудзи.
показати весь коментар
при зеленському 🤡 ,скоро і Безвіз для всіх скасують , кордони закриють ,а він скористається цим для авторитарної моделі Білорусь -2 , в Україні , молодці українці, робите себе регулярно ...шкода ,як можно було думати : шо "мишебратья " хто завгодно, тільки не Порошенко ...бачила шо совковоруснявих ментально , багато в Україні ...але до тагої критичної маси, яка сама собі і дітям своїм ворог , не могла уявити ...
показати весь коментар
