ЄС з 5 червня скасовує "торговельний безвіз" з Україною, - Туск
З 5 червня завершується дія спрощених умов для експорту до ЄС української продукції.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Туск зазначив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.
"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - сказав політик.
За його словами, його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами.
Топ коментарі
Isolda Peres
20.05.2025 23:18
Bogdan #603107
20.05.2025 23:30
workinghard #600963
20.05.2025 23:20
Це політична заява.
Новий президент може все переграти.
770 млн$ куди випарувалися?
Скасовуються пільги,які були встановлені не " Ассоціацією", а з початку вторгнення рф.
До укладення угоди були мізерні квоти, на м'ямо птиці, яйця, молокородукцію, і т. д,що вичерпувалися протягом декількох тижнів експорту.
Ідіотам сци в очі, скажуть божа роса!
Трампло вам у приклад!
чукча не читатель, чукча писатель
Якщо бойкотувати, ти бойкотувати запувлю газу,( приблизно 40- 50 відсотків від потреби, взимку), дізеля, бензинів( 70- 80) ринку. Всі авто із Європи, снаряди, амуніцію, системи ППО, бронетехніку, стрілецьку зброю, станки і механізми і ще багато чого.
У дійсності всі східні країни ЄС лоббіювали це рішення.
Але рішення приймав УВЕСЬ ЄС, а не окремі держави.
Ти скільки ррків на роботі як пропагандист, а досі якісним маніпуляціям не навчився?
А лобіювали це Польща з Угорщиною.
Це все, що треба знати про "друзів".
если они не будут беспокоиться о своих экономических интересах, как они вообще смогут чем-то помогать?
То ж, Польща, також отримала свій зиск і компенсувала свої витрати за рахунок України також.
Це, не рахуючи того, що і сама Україна відкрила свій ринок для польських товарів - і вони заполонили українські полиці. В тому числі - продукція польського аграрного сектору. Про це в Польщі згадати не хочуть?
Також, та військова допомога, що надавалася Польщею Україні, часто - компенсувалася за рахунок США та ЄС. - Тобто, Польща, фактично переозброїлася за рахунок тої ж таки України, США та ЄС.
І що виходить в підсумку? - що Польща не втратила нічого, але тільки виграла за рахунок нападу росії на Україну - по всіх напрямках.
І як Польща "віддячує" Україні за це? - лобіює скасування будь-яких пільг для торгівлі України з ЄС. При тому, що особисто свій ринок, Польща, для багатьох українських товарів закрила вже до цього, навіть всупереч угоді України та ЄС.
Як це відобазиться на українській економіці під час війни? - негативно.
І на чії інтереси в такому випадку більше працює Польща? - на російські?
І це саме в той час, коли будь-яка підтримка для України в протистоянні з росією є надважоивою?
В Польщі не розуміють, куди росія піде далі, якщо Україна капітулює? Вони більше бояться українських аграріїв? Чи працюють заразом з путіним, аби додавити Україну?
поляки могут везти откуда угодно, это их дело. и никто ничего не закрывает, торгуй, но на общих основаниях, т.е. будут квоты, возможно пошлины
Як у анекдоті відомому.
«Тату,горілка здорожчала,значитьти менше питимеш?
Ні,синку,це ти з мамою,менше їсти будеш!»
судя по необоснованным доходам на квартиры начальников тцк, повышению зарплат помощникам депутатов и госслужащим, бесследно исчезнувшим 770 млн. баксов на вооружение, то таки да, можно и так подумать
Як з коровою, яку "треба менше кормити та більше доїти, щоби та корова менше їла та більше давала молока", так же ж?
Бо, вони, крім як "общипувати гуску" нічого не хочуть та не вміють.
Звичайно, для "пересічного" "нічого не змінится" - бо, як ставало гірше, то і ставатиме ще гірше.
З України, по факту, просто всіма засобами витискають людей, які вміють, можуть та хочуть щось робити - витискають в інші країни, які й матимуть зиск з наших підприємливих та кваліфікованих громадян.
І ті ж країни ще матимуть додатковий зиск - коли скуповутимуть задарма українські землі - тому що українці збанкротували, закрилися та поїхали світ за очі.
Ось і вся правда. Йде "дерибан" України, а українців витискають звідси всіма способами. І тут - працюють "всі разом" - як "ззовні", зусибіч, так і зсередини - "ефективні менеджери" - в інтересах інших країн, не нашої.
Гроші поділили та залишили на рахунках за кордоном. Ось і вся їх "безмитна" схема.
Європейці не навчені волати про шахрайство сусідів, просто закрили цю лазейку.
Чи забули вже скандали про неповернення валюти зза кордону за с/г продукцію та демпінг цін!?