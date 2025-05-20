ЄС з 5 червня скасовує "торговельний безвіз" з Україною, - Туск

З 5 червня завершується дія спрощених умов для експорту до ЄС української продукції.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

"І ми цього домоглися - з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", - сказав політик.

За його словами, його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими інтересами.

