Беспилотники атаковали завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ: есть повреждения. ФОТО

Завод полупроводниковых приборов поврежден в результате атаки бессчетчиков на Болхов Орловской области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил губернатор Андрей Кличков.

"По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове повреждены несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Сейчас на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет", - уверяет он.

В соцсетях публикуют кадры, на которых зафиксированы масштабы впечатления.







Ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 127 украинских БПЛА.