РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11257 посетителей онлайн
Новости БПЛА атакуют россию
3 255 8

Беспилотники атаковали завод полупроводниковых приборов в Орловской области РФ: есть повреждения. ФОТО

Завод полупроводниковых приборов поврежден в результате атаки бессчетчиков на Болхов Орловской области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил губернатор Андрей Кличков.

"По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове повреждены несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Сейчас на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет", - уверяет он.

В соцсетях публикуют кадры, на которых зафиксированы масштабы впечатления.

пораженный завод РФ
пораженный завод РФ
пораженный завод РФ

Ранее Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 127 украинских БПЛА.

Автор: 

беспилотник (4144) Удары по РФ (498)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трєвожна...
показать весь комментарий
21.05.2025 10:09 Ответить
Зараз почнуть звіздюки писати, що Україна запускає дрони з 3 кг вибухівки.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:21 Ответить
А скільки там вибухівки?
показать весь комментарий
21.05.2025 10:27 Ответить
а в RD-2 і є 3кг.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:30 Ответить
Жутка...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:37 Ответить
Класно! Напівпровідникові прилади стали непровідниковими.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:27 Ответить
Нам потрібні знищення військових заводів а не пошкодження.-////У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-22 [22] У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2) Зеля,ти вже 6 років жуєш соплі і не можеш на основі тих 12 двигунів зробити ракети.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:29 Ответить
Путіна лякали тількі удари нашими дрончиками по НПЗ, бо горить харашо, ущерб є. Тому він наказав потужному пісюаністу так більше не робити. Вибиті шибки на якомусь заводі йому до жопи.
показать весь комментарий
21.05.2025 10:32 Ответить
 
 