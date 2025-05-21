Войска РФ продвинулись возле Новой Полтавки и Новоалександровки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новой Полтавки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Новоалександровки (село Покровской городской громады, Покровского района Донецкой области) и Новоалександровки (село Покровской городской громады, Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Новая Полтавка



Новоалександровка