Войска РФ продвинулись возле Новой Полтавки и Новоалександровки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Новоалександровка карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новой Полтавки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Новоалександровки (село Покровской городской громады, Покровского района Донецкой области) и Новоалександровки (село Покровской городской громады, Покровского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Новая Полтавка карта
Новая Полтавка

Новоалександровка карта
Новоалександровка

Донецкая область (10601) Краматорский район (612) Покровский район (931) Полтавка (8) Новоалександровка (5)
А куди просунулися ЗСУ? Чи влада заборонила повідомляти?? Чи здача України продовжується??
21.05.2025 15:22 Ответить
А кому просуватися!!!!
21.05.2025 19:08 Ответить
Чому Зеленський не змінить Сирського?
22.05.2025 12:31 Ответить
 
 