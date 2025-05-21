13 368 9
Russian troops have advanced near Nova Poltavka and Novooleksandrivka in Donetsk region - DeepState
Russian troops are advancing in the Donetsk region.
This was reported by Censor.NET with reference to data from DeepState analysts.
"Map updated. The enemy advanced near Nova Poltavka (Kramatorsk district, Donetsk region) and Novooleksandrivka (Pokrovsky district, Donetsk region)," the statement said.
