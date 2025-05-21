ENG
Censor.NET on Facebook Censor.NET on X/Twitter Censor.NET on Telegram Censor.NET on YouTube Android App iOS App RSS
11815 visitors online
News Updated DeepState maps
13 368 9

Russian troops have advanced near Nova Poltavka and Novooleksandrivka in Donetsk region - DeepState

Novooleksandrivka map

Russian troops are advancing in the Donetsk region.

This was reported by Censor.NET with reference to data from DeepState analysts.

"Map updated. The enemy advanced near Nova Poltavka (Kramatorsk district, Donetsk region) and Novooleksandrivka (Pokrovsky district, Donetsk region)," the statement said.

See more: Day in Donetsk region: Russia struck the region 21 times, 1 person wounded. PHOTOS

Nova Poltavka map
Nova Poltavka

Novooleksandrivka map
Novooleksandrivka

Author: 

Donetsk region (4361) Kramatorskyy district (496) Pokrovskyy district (710) Nova Poltavka (7) Novooleksandrivka (5)
Share:
Summarize:
 Support Censor.NET
 
 