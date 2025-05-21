13 368 9
Війська РФ просунулися біля Нової Полтавки та Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Нової Полтавки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Новоолександрівки (село Покровської міської громади, Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар21.05.2025 15:22 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
✘
✘
✘
✘
Eugen Sсhorf
показати весь коментар21.05.2025 19:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
Сергей Рейнман
показати весь коментар22.05.2025 12:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль