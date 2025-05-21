УКР
Війська РФ просунулися біля Нової Полтавки та Новоолександрівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Новоолександрівка карта

Війська РФ мають просування на території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Нової Полтавки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Новоолександрівки (село Покровської міської громади, Покровського району Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Нова Полтавка карта
Нова Полтавка 

Новоолександрівка карта
Новоолександрівка

Донецька область (9424) Краматорський район (622) Покровський район (940) Нова Полтавка (8) Новоолександрівка (5)
А куди просунулися ЗСУ? Чи влада заборонила повідомляти?? Чи здача України продовжується??
21.05.2025 15:22 Відповісти
А кому просуватися!!!!
21.05.2025 19:08 Відповісти
Чому Зеленський не змінить Сирського?
22.05.2025 12:31 Відповісти
 
 