На фоне подготовки обмена пленными активизировались мошенники, которые звонят семьям, - Коордштаб

На фоне подготовки к очередному обмену военнопленных активизировались мошенники, которые звонят семьям и могут вводить их в заблуждение.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

В Коорштабе отметили, что семьи и близкие освобожденных из плена получат персональные сообщения от Координационного штаба сразу после факта их освобождения и верификации личности.

"Для получения достоверной информации следите за официальными сообщениями на ресурсах Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - сказано в сообщении.

Там также добавили, что подготовка к очередному обмену пленными продолжается.

"Сотрудники Координационного штаба и всех привлеченных к его работе структур напряженно работают, чтобы освобождение из плена наших соотечественников произошло как можно скорее", - заявили в штабе.

Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек были достигнуты между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

