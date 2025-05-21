На тлі підготовки обміну полоненими активізувалися шахраї, які телефонують родинам, - Коордштаб

На тлі підготовки до чергового обміну військовополонених активізувалися шахраї, які телефонують родинам та можуть вводити їх в оману.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

У Коорштабі наголосили, що родини та близькі звільнених з полону отримають персональні повідомлення від Координаційного штабу відразу після факту їхнього звільнення і верифікації особи.

"Для отримання достовірної інформації слідкуйте за офіційними повідомленнями на ресурсах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - сказано в повідомленні.

Там також додали, що підготовка до чергового обміну полоненими триває.

"Співробітники Координаційного штабу та всіх залучених до його роботи структур напружено працюють, щоби звільнення з полону наших співвітчизників відбулося якомога швидше", - заявили у штабі.

Нагадаємо, що домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня 2025 року.

Читайте також: Ми обговорюємо обмін військовополоненими, - Зеленський про анонсований обмін 1000 на 1000