Большие расходы на оборону должны показать России, что реакция Альянса на наращивание РФ присутствия на границах НАТО "будет сокрушительной", - Рютте
Увеличение странами НАТО расходов на оборону покажет России, что реакция Альянса на наращивание РФ присутствия на границах стран НАТО "будет сокрушительной".
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 21 мая, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть открытые источники, которые говорят, что к 2027, или к 2030, или к 2032 году, россияне могут быть на таком уровне силы, что попытаются сделать какую-то глупость. Что мы должны сделать с НАТО, так это убедиться, что Путин будет знать - если он нападет сейчас или в ближайшем будущем, то наша реакция будет сокрушительной", - сказал генсек Альянса.
Он отметил, что сейчас приоритетами стран Альянса должны быть: маневренные сухопутные соединения, ракеты большой дальности, системы командования и управления и системы противовоздушной обороны.
Для этого, по его словам, странам необходимо наращивать расходы на оборону.
"Поэтому с этими 2% от ВВП мы можем обезопасить себя сегодня и завтра. А послезавтра нам нужно будет сделать гораздо больше, чем 2%. Как я уже говорил, этот показатель должен быть выше 3% ВВП",- сказал Рютте.
Также он рассказал, что на июньском саммите НАТО в Гааге будут подниматься такие вопросы: оборонные расходы, обеспечение выработки ОПК альянса достаточного количества вооружения и помощь Украине.
"Мы должны убедиться, что пока в Украине продолжается борьба, мы совместно делаем все возможное для того, чтобы Украина была в наилучшем положении для продолжения этой борьбы. А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, прочным, чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими соглашениями",- добавил генсек НАТО.
европейські жлоби все ще торгуються з долею, не хочуть переплачувати за збереження свого життя.
Купами валюти русню не налякати.