Большие расходы на оборону должны показать России, что реакция Альянса на наращивание РФ присутствия на границах НАТО "будет сокрушительной", - Рютте

Марк Рютте об увеличении расходов на оборону

Увеличение странами НАТО расходов на оборону покажет России, что реакция Альянса на наращивание РФ присутствия на границах стран НАТО "будет сокрушительной".

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 21 мая, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть открытые источники, которые говорят, что к 2027, или к 2030, или к 2032 году, россияне могут быть на таком уровне силы, что попытаются сделать какую-то глупость. Что мы должны сделать с НАТО, так это убедиться, что Путин будет знать - если он нападет сейчас или в ближайшем будущем, то наша реакция будет сокрушительной", - сказал генсек Альянса.

Он отметил, что сейчас приоритетами стран Альянса должны быть: маневренные сухопутные соединения, ракеты большой дальности, системы командования и управления и системы противовоздушной обороны.

Для этого, по его словам, странам необходимо наращивать расходы на оборону.

Читайте также: Все члены НАТО к саммиту в июне согласятся тратить 5% ВВП на оборону, - Рубио

"Поэтому с этими 2% от ВВП мы можем обезопасить себя сегодня и завтра. А послезавтра нам нужно будет сделать гораздо больше, чем 2%. Как я уже говорил, этот показатель должен быть выше 3% ВВП",- сказал Рютте.

Также он рассказал, что на июньском саммите НАТО в Гааге будут подниматься такие вопросы: оборонные расходы, обеспечение выработки ОПК альянса достаточного количества вооружения и помощь Украине.

"Мы должны убедиться, что пока в Украине продолжается борьба, мы совместно делаем все возможное для того, чтобы Украина была в наилучшем положении для продолжения этой борьбы. А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, прочным, чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими соглашениями",- добавил генсек НАТО.

Читайте также: НАТО не имеет опыта ведения современной войны, его имеют только армии Украины и РФ, - Павел

гіперболізатори!! Нищівні, потужні, пекельні, руйнівні, а на виході- ***** просто рже
21.05.2025 17:07 Ответить
21.05.2025 16:57 Ответить
Цей генсек ще більш жалюгідніший ніж попередній.
21.05.2025 17:17 Ответить
ПХАХАХАХАХА
21.05.2025 16:49 Ответить
Ключові слова: якщо по суті НАРОЩУВАННЯ БУДЕ НИЩІВНИМ
21.05.2025 16:52 Ответить
а ключове слово в ступені піднесення до кубу- "БУДЕ "
21.05.2025 16:53 Ответить
Україна це м'ясо яке перетворюється на фарш в російській м'ясорубці.
европейські жлоби все ще торгуються з долею, не хочуть переплачувати за збереження свого життя.
21.05.2025 16:54 Ответить
21.05.2025 16:57 Ответить
ги...ги...це сильніше ніж пекельні санкції чи ні?
21.05.2025 16:58 Ответить
Міряйте не грошима, а снарядами, артсистемами, дронами.
Купами валюти русню не налякати.
21.05.2025 17:03 Ответить
Поки що міряють тільки язиками. Навіть не грошима.
21.05.2025 17:10 Ответить
гіперболізатори!! Нищівні, потужні, пекельні, руйнівні, а на виході- ***** просто рже
21.05.2025 17:07 Ответить
Цей генсек ще більш жалюгідніший ніж попередній.
21.05.2025 17:17 Ответить
Будь ласка, конкретизуйте.
21.05.2025 17:26 Ответить
Україна за 5% річного бюджету Пентагону знищила вже дві російські армії зразка 2022 року. Що ви там збільшувать зібрались...і нахіба?
21.05.2025 17:20 Ответить
Ага, ще ікла страшні домалюйте!
21.05.2025 17:24 Ответить
Реакція буде ПОТУЖНОЮ
21.05.2025 17:48 Ответить
 
 