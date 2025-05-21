Більші витрати на оборону мають показати Росії, що реакція Альянсу на нарощування РФ присутності на кордонах НАТО "буде нищівною", - Рютте
Збільшення країнами НАТО витрат на оборону покаже Росії, що реакція Альянсу на нарощування РФ присутності на кордонах країн НАТО "буде нищівною".
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 21 травня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є відкриті джерела, які говорять, що до 2027, або до 2030, або до 2032 року, росіяни можуть бути на такому рівні сили, що спробують зробити якусь дурницю. Що ми повинні зробити з НАТО, так це переконатися, що Путін знатиме - якщо він нападе зараз або в найближчому майбутньому, то наша реакція буде нищівною", - сказав генсек Альянсу.
Він зазначив, що наразі пріорітетами країн Альянсу мають бути: маневровні сухопутні з'єднання, ракети великої дальності, системи командування й управління та системи протиповітряної оборони.
Для цього, за його словами, країнам необхідно нарощувати витрати на оборону.
"Тому з цими 2% від ВВП ми можемо убезпечити себе сьогодні й завтра. А післязавтра нам потрібно буде зробити набагато більше, ніж 2%. Як я вже казав, цей показник має бути вищим за 3%. ВВП",- сказав Рютте.
Також він розповів, що на червневому саміті НАТО в Гаазі порушуватимуться такі питання: оборонні видатки, забезпечення вироблення ОПК альянсу достатньої кількості озброєння та допомога Україні.
"Ми повинні переконатися, що поки в Україні триває боротьба, ми спільно робимо все можливе для того, щоб Україна була в найкращому становищі для продовження цієї боротьби. А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, міцною, щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими угодами",- додав генсек НАТО.
европейські жлоби все ще торгуються з долею, не хочуть переплачувати за збереження свого життя.
Купами валюти русню не налякати.