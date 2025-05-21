УКР
Новини Оборонні витрати НАТО
794 14

Більші витрати на оборону мають показати Росії, що реакція Альянсу на нарощування РФ присутності на кордонах НАТО "буде нищівною", - Рютте

Марк Рютте про збільшення витрат на оборону

Збільшення країнами НАТО витрат на оборону покаже Росії, що реакція Альянсу на нарощування РФ присутності на кордонах країн НАТО "буде нищівною".

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом 21 травня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є відкриті джерела, які говорять, що до 2027, або до 2030, або до 2032 року, росіяни можуть бути на такому рівні сили, що спробують зробити якусь дурницю. Що ми повинні зробити з НАТО, так це переконатися, що Путін знатиме - якщо він нападе зараз або в найближчому майбутньому, то наша реакція буде нищівною", - сказав генсек Альянсу.

Він зазначив, що наразі пріорітетами країн Альянсу мають бути: маневровні сухопутні з'єднання, ракети великої дальності, системи командування й управління та системи протиповітряної оборони.

Для цього, за його словами, країнам необхідно нарощувати витрати на оборону.

Читайте також: Усі члени НАТО до саміту в червні погодяться витрачати 5% ВВП на оборону, - Рубіо

"Тому з цими 2% від ВВП ми можемо убезпечити себе сьогодні й завтра. А післязавтра нам потрібно буде зробити набагато більше, ніж 2%. Як я вже казав, цей показник має бути вищим за 3%. ВВП",- сказав Рютте.

Також він розповів, що на червневому саміті НАТО в Гаазі порушуватимуться такі питання: оборонні видатки, забезпечення вироблення ОПК альянсу достатньої кількості озброєння та допомога Україні.

"Ми повинні переконатися, що поки в Україні триває боротьба, ми спільно робимо все можливе для того, щоб Україна була в найкращому становищі для продовження цієї боротьби. А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, міцною, щоб ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими угодами",- додав генсек НАТО.

Читайте також: НАТО не має досвіду ведення сучасної війни, його мають тільки армії України та РФ, - Павел

Автор: 

НАТО (6730) оборона (4881) росія (67347) Рютте Марк (502)
Топ коментарі
+4
гіперболізатори!! Нищівні, потужні, пекельні, руйнівні, а на виході- ***** просто рже
показати весь коментар
21.05.2025 17:07 Відповісти
+3
показати весь коментар
21.05.2025 16:57 Відповісти
+2
Цей генсек ще більш жалюгідніший ніж попередній.
показати весь коментар
21.05.2025 17:17 Відповісти
ПХАХАХАХАХА
показати весь коментар
21.05.2025 16:49 Відповісти
Ключові слова: якщо по суті НАРОЩУВАННЯ БУДЕ НИЩІВНИМ
показати весь коментар
21.05.2025 16:52 Відповісти
а ключове слово в ступені піднесення до кубу- "БУДЕ "
показати весь коментар
21.05.2025 16:53 Відповісти
Україна це м'ясо яке перетворюється на фарш в російській м'ясорубці.
европейські жлоби все ще торгуються з долею, не хочуть переплачувати за збереження свого життя.
показати весь коментар
21.05.2025 16:54 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 16:57 Відповісти
ги...ги...це сильніше ніж пекельні санкції чи ні?
показати весь коментар
21.05.2025 16:58 Відповісти
Міряйте не грошима, а снарядами, артсистемами, дронами.
Купами валюти русню не налякати.
показати весь коментар
21.05.2025 17:03 Відповісти
Поки що міряють тільки язиками. Навіть не грошима.
показати весь коментар
21.05.2025 17:10 Відповісти
Будь ласка, конкретизуйте.
показати весь коментар
21.05.2025 17:26 Відповісти
Україна за 5% річного бюджету Пентагону знищила вже дві російські армії зразка 2022 року. Що ви там збільшувать зібрались...і нахіба?
показати весь коментар
21.05.2025 17:20 Відповісти
Ага, ще ікла страшні домалюйте!
показати весь коментар
21.05.2025 17:24 Відповісти
Реакція буде ПОТУЖНОЮ
показати весь коментар
21.05.2025 17:48 Відповісти
 
 