ЕС и Германия ведут переговоры с США о новых санкциях против России, - спикер правительства ФРГ Корнелиус
Евросоюз и Германия ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами в США о введении новых санкций против России.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.
"Я не могу комментировать эти внутренние американские дебаты, но будьте уверены, что Европа и федеральное правительство также ведут переговоры со всеми игроками в США", - отметил он.
Ожидается, что новые санкции будут связаны с дальнейшим давлением на Россию в связи с ее вооруженной агрессией против Украины. Детали возможных ограничений пока не разглашаются.
З США за Трампа годі більшого чекати.
Ще один прецедент - коли вони з відмашки Трампа дали голоси за допомогу Україні внесли в бюджет ... Бо самі вже магашистив розуміють як вони можуть віддати місця у наступній Палаті 2026 р виборів та кандидатури на губернаторів...