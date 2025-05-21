РУС
Новости Санкции против России
ЕС и Германия ведут переговоры с США о новых санкциях против России, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Евросоюз и Германия ведут переговоры со всеми заинтересованными сторонами в США о введении новых санкций против России.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

"Я не могу комментировать эти внутренние американские дебаты, но будьте уверены, что Европа и федеральное правительство также ведут переговоры со всеми игроками в США", - отметил он.

Ожидается, что новые санкции будут связаны с дальнейшим давлением на Россию в связи с ее вооруженной агрессией против Украины. Детали возможных ограничений пока не разглашаются.

Германия (7234) россия (96970) санкции (11777) Евросоюз (17498)
Добре, якщо рудий мародер просто постоїть обабіч та не заважатиме.
З США за Трампа годі більшого чекати.
21.05.2025 16:55 Ответить
Єдине, на що могли б вмовити Трампа - дати відмашку магашистам проголосувати санкції від сенату- конгресу у кількості котру Донні не зможе ветувати ( 2/3 голосів) ...
21.05.2025 16:57 Ответить
За першої каденції маганарциста у 2017-му він так й не зміг заветувати закон , котрий в конституційній більшості проголосували сенатри-конгресмени...
Ще один прецедент - коли вони з відмашки Трампа дали голоси за допомогу Україні внесли в бюджет ... Бо самі вже магашистив розуміють як вони можуть віддати місця у наступній Палаті 2026 р виборів та кандидатури на губернаторів...
21.05.2025 17:02 Ответить
Так, це потрібно. В США багато адекватних людей, потрібні тільки їх дії !! Досить вже мовчати !
21.05.2025 17:39 Ответить
 
 