УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10785 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
662 4

ЄС і Німеччина ведуть переговори зі США щодо нових санкцій проти Росії, - речник уряду ФРН Корнеліус

єс

Євросоюз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це заявив представник німецького уряду Штефан Корнеліус, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - зазначив він.

Очікується, що нові санкції будуть пов’язані з подальшим тиском на Росію у зв’язку з її збройною агресією проти України. Деталі можливих обмежень поки не розголошуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз погодив створення оборонного фонду на 150 мільярдів євро. Це відкриє можливості для України

Автор: 

Німеччина (7677) росія (67347) санкції (12594) Євросоюз (14021)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, якщо рудий мародер просто постоїть обабіч та не заважатиме.
З США за Трампа годі більшого чекати.
показати весь коментар
21.05.2025 16:55 Відповісти
Єдине, на що могли б вмовити Трампа - дати відмашку магашистам проголосувати санкції від сенату- конгресу у кількості котру Донні не зможе ветувати ( 2/3 голосів) ...
показати весь коментар
21.05.2025 16:57 Відповісти
За першої каденції маганарциста у 2017-му він так й не зміг заветувати закон , котрий в конституційній більшості проголосували сенатри-конгресмени...
Ще один прецедент - коли вони з відмашки Трампа дали голоси за допомогу Україні внесли в бюджет ... Бо самі вже магашистив розуміють як вони можуть віддати місця у наступній Палаті 2026 р виборів та кандидатури на губернаторів...
показати весь коментар
21.05.2025 17:02 Відповісти
Так, це потрібно. В США багато адекватних людей, потрібні тільки їх дії !! Досить вже мовчати !
показати весь коментар
21.05.2025 17:39 Відповісти
 
 