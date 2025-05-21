ЄС і Німеччина ведуть переговори зі США щодо нових санкцій проти Росії, - речник уряду ФРН Корнеліус

Євросоюз та Німеччина ведуть переговори з усіма зацікавленими сторонами у США щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це заявив представник німецького уряду Штефан Корнеліус, інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Я не можу коментувати ці внутрішні американські дебати, але будьте певні, що Європа і федеральний уряд також ведуть переговори з усіма гравцями в США", - зазначив він.

Очікується, що нові санкції будуть пов’язані з подальшим тиском на Росію у зв’язку з її збройною агресією проти України. Деталі можливих обмежень поки не розголошуються.

