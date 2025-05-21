РУС
Новости Помощь Украине от Франции
Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей ВСУ

авиационное топливо

Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей Сил обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, Управление мониторинга международной военной помощи Минобороны во взаимодействии с Командованием Сил логистики ВСУ проработали необходимый перечень документов, подтвердили получение предыдущих объемов авиационного топлива и актуальную потребность для обеспечения парка истребителей в составе подразделений Сил обороны.

Благодаря этим мерам Франция возобновила поставки авиационного топлива высокого качества, объемов которого хватит на длительное время обеспечения украинских истребителей. Очередная партия, которая оценивается в 85 миллионов гривен, на днях уже пересекла границу.

Этому также способствуют польские партнеры, которые взяли на себя часть логистических расходов и другие организационные вопросы.

Также читайте: Франция профинансирует и передаст роботизированные системы разминирования для Украины. ФОТО

Це та сама контора, яка постачає авіаційний гас Росії
21.05.2025 17:09 Ответить
де про це можно прочитати?
21.05.2025 17:35 Ответить
у новині, на яку ви надали посилання йдеться про компанію TotalEnergies, яка має 49% частку у не названому підприємстві, якому вона постачала газовий конденсат. В цьому підприємстві частка російського "НОВАТЕКУ" 51%, тому все що воно виробляє може йти на російський ринок, і як сказано у новині - можливо міг бути і авіаційний гас. А можливо міг і не бути, а було, наприклад, дизпаливо для танків. А могло і не бути.
У новині, яка вище подана на Цензорі, не вказується яка компанія відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони України.
21.05.2025 18:22 Ответить
https://youtu.be/qrUQC8sMU2s?si=yaQVi8ZLCszbw66K
21.05.2025 17:52 Ответить
А вот про поставку писати!-для потреб армії,особливо про горючєє,можна булоб,і обійтися,зливом інфо,для ворога-попахує!
24.05.2025 18:42 Ответить
 
 