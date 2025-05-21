Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей ВСУ

Франция возобновила поставки авиационного керосина для истребителей Сил обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, Управление мониторинга международной военной помощи Минобороны во взаимодействии с Командованием Сил логистики ВСУ проработали необходимый перечень документов, подтвердили получение предыдущих объемов авиационного топлива и актуальную потребность для обеспечения парка истребителей в составе подразделений Сил обороны.

Благодаря этим мерам Франция возобновила поставки авиационного топлива высокого качества, объемов которого хватит на длительное время обеспечения украинских истребителей. Очередная партия, которая оценивается в 85 миллионов гривен, на днях уже пересекла границу.

Этому также способствуют польские партнеры, которые взяли на себя часть логистических расходов и другие организационные вопросы.

