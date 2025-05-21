Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів ЗСУ

Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони у взаємодії з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.

Завдяки цим заходам Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон.

Цьому також сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.

