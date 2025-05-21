УКР
Новини Допомога Україні від Франції
Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів ЗСУ

авіаційне пальне

Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони у взаємодії з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідний перелік документів, підтвердили отримання попередніх обсягів авіаційного пального та актуальну потребу для забезпечення парку винищувачів у складі підрозділів Сил оборони.

Завдяки цим заходам Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів. Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон.

Цьому також сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання.

Також читайте: Франція профінансує та передасть роботизовані системи розмінування для України. ФОТО

Міноборони (7643) Франція (3150) паливо (900) пальне (60)
Це та сама контора, яка постачає авіаційний гас Росії
21.05.2025 17:09 Відповісти
де про це можно прочитати?
21.05.2025 17:35 Відповісти
у новині, на яку ви надали посилання йдеться про компанію TotalEnergies, яка має 49% частку у не названому підприємстві, якому вона постачала газовий конденсат. В цьому підприємстві частка російського "НОВАТЕКУ" 51%, тому все що воно виробляє може йти на російський ринок, і як сказано у новині - можливо міг бути і авіаційний гас. А можливо міг і не бути, а було, наприклад, дизпаливо для танків. А могло і не бути.
У новині, яка вище подана на Цензорі, не вказується яка компанія відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони України.
21.05.2025 18:22 Відповісти
https://youtu.be/qrUQC8sMU2s?si=yaQVi8ZLCszbw66K
21.05.2025 17:52 Відповісти
А вот про поставку писати!-для потреб армії,особливо про горючєє,можна булоб,і обійтися,зливом інфо,для ворога-попахує!
24.05.2025 18:42 Відповісти
 
 