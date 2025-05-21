Рютте и Зеленский обсудили усилия по обеспечению справедливого и прочного мира и поддержку НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в соцсети Х.
"Хороший телефонный разговор сегодня с Владимиром Зеленским. Говорили об усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, а также о постоянной поддержке НАТО - в частности через командование НАТО в Висбадене - чтобы Украине можно было защищаться сегодня и сдерживать в будущем", - написал Рютте.
Слава богу, теперка в нас будуть і справедливий та міцний мир, і підтримка НАТО!
(зітхає з полегшенням)