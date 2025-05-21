РУС
Рютте и Зеленский обсудили усилия по обеспечению справедливого и прочного мира и поддержку НАТО

Рютте и Зеленский провели беседу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте написал в соцсети Х.

"Хороший телефонный разговор сегодня с Владимиром Зеленским. Говорили об усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, а также о постоянной поддержке НАТО - в частности через командование НАТО в Висбадене - чтобы Украине можно было защищаться сегодня и сдерживать в будущем", - написал Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большие расходы на оборону должны показать России, что реакция Альянса на наращивание РФ присутствия на границах НАТО "будет сокрушительной", - Рютте

в тебе на відміну від Порошенка аж нічого не виходить. один тільки пшик
21.05.2025 17:36 Ответить
21.05.2025 17:38 Ответить
Обговорили зусилля. Це потужно та рішуче!
21.05.2025 17:38 Ответить
а 🤡 бубусі ,здається кремль рішуче продемострував ,шо буде з зеленським ,на прикладі портнова ...як шо не підпише капітуляцію ...вся ОПа дуже напряглася по черзі ... будемо чекати, на добровільні відставкі 5 - менеджерів
21.05.2025 17:57 Ответить
Рютте і Зеленський обговорили зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру та підтримку НАТО

Слава богу, теперка в нас будуть і справедливий та міцний мир, і підтримка НАТО!
(зітхає з полегшенням)
21.05.2025 18:11 Ответить
А де ж озабочєнность вави з приводу патрнова? Міг би написати соболєзноває
21.05.2025 18:34 Ответить
Зеленський - ІДІТЬ У СРАКУ!
21.05.2025 20:39 Ответить
 
 