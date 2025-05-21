Рютте і Зеленський обговорили зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру та підтримку НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає

"Гарна телефонна розмова сьогодні з Володимиром Зеленським. Говорили про зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру, а також про постійну підтримку НАТО – зокрема через командування НАТО у Вісбадені – щоб Україні можна було захищатися сьогодні та стримувати в майбутньому", - написав Рютте.

Своєю чергою Зеленський розповів, що говорив з Рютте про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію.

"Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню", - зазначив президент.

Також сторони обговорили санкції, які реально зможуть вплинути на Росію.

"Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на Москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють", - додав Зеленський.

Окремо Зеленський і Рютте говорили про співпрацю на рівні НАТО й підготовку наступних зустрічей.

За словами президента, вони "домовилися бути в контакті".