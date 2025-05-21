УКР
Рютте і Зеленський обговорили зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру та підтримку НАТО

Рютте і Зеленський провели розмову

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте написав у соцмережі Х.

"Гарна телефонна розмова сьогодні з Володимиром Зеленським. Говорили про зусилля щодо забезпечення справедливого та міцного миру, а також про постійну підтримку НАТО – зокрема через командування НАТО у Вісбадені – щоб Україні можна було захищатися сьогодні та стримувати в майбутньому", - написав Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більші витрати на оборону мають показати Росії, що реакція Альянсу на нарощування РФ присутності на кордонах НАТО "буде нищівною", - Рютте

Рютте і Зеленський

Своєю чергою Зеленський розповів, що говорив з Рютте про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію.

"Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню", - зазначив президент.

Також сторони обговорили санкції, які реально зможуть вплинути на Росію.

Також читайте: Трамп почав відкривати лінії спілкування із Путіним, це є позитивом, - Рютте

"Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на Москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють", - додав Зеленський.

Окремо Зеленський і Рютте говорили про співпрацю на рівні НАТО й підготовку наступних зустрічей.

За словами президента, вони "домовилися бути в контакті".

Зеленський Володимир (25267) НАТО (6730) Рютте Марк (502)
в тебе на відміну від Порошенка аж нічого не виходить. один тільки пшик
показати весь коментар
21.05.2025 17:36 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 17:38 Відповісти
Обговорили зусилля. Це потужно та рішуче!
показати весь коментар
21.05.2025 17:38 Відповісти
а 🤡 бубусі ,здається кремль рішуче продемострував ,шо буде з зеленським ,на прикладі портнова ...як шо не підпише капітуляцію ...вся ОПа дуже напряглася по черзі ... будемо чекати, на добровільні відставкі 5 - менеджерів
показати весь коментар
21.05.2025 17:57 Відповісти
Слава богу, теперка в нас будуть і справедливий та міцний мир, і підтримка НАТО!
(зітхає з полегшенням)
показати весь коментар
21.05.2025 18:11 Відповісти
А де ж озабочєнность вави з приводу патрнова? Міг би написати соболєзноває
показати весь коментар
21.05.2025 18:34 Відповісти
Зеленський - ІДІТЬ У СРАКУ!
показати весь коментар
21.05.2025 20:39 Відповісти
 
 