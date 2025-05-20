УКР
Трамп почав відкривати лінії спілкування із Путіним, це є позитивом, - Рютте

Рютте прокоментував переговори Путіна і Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає позитивом те, що Дональд Трамп почав спілкування з Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дозвольте мені, перш за все, сказати, що я дуже радий, що президент Трамп взяв на себе лідерську роль. Він фактично вирвав із глухого кута (ситуацію. - Ред.) з першого дня, коли вступив на посаду в січні, і я дуже хочу похвалити його за це. І я не хочу щодня коментувати кожну подію, але очевидно, що американська адміністрація дуже активно залучена (до переговорного процесу. - Ред.), тісно координуючи свої дії з європейськими колегами та, звичайно, з Україною, і я вважаю це дуже позитивним", - пояснив очільник Альянсу.

Читайте: Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

Рютте зауважив, що до січня 2025 року не було жодних переговорів з росіянами.

"Я думаю, що позитивним є те, що президент Трамп почав відкривати лінії спілкування з президентом Росії. Звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт. Тож знову ж таки, я думаю, що те, що роблять американці, дуже важливо. Вкрай важливо, щоб вони консультувалися з європейцями, з Україною, і ми повинні робити це крок за кроком. І подивимося, що станеться цього та наступного тижня", - сказав генсек.

Також читайте: Трамп: У моїй голові є "червона лінія" щодо переговорів між Україною та РФ

Рютте відзначив "лідерську роль" США у переговорах.

"І я не думаю, що це допоможе, якщо я з НАТО буду коментувати кожен крок цього процесу. Але я думаю, що це хороший знак, що цей телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Добре і позитивно, що американський президент одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включаючи президентку Європейської Комісії. І давайте продовжимо звідти", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на зустрічі з Рютте збирається "чітко висловити занепокоєння Угорщини щодо України"

+20
НАТО перетворилось на якусь купу лайна. На яку ще потужно сере і Трамп і Путін.
20.05.2025 11:56 Відповісти
+17
Це не спілкування - це здача України
20.05.2025 11:54 Відповісти
+16
Не розумію. Навіщо Рютте вилизувати дупу рудому клоуну? Може краще промовчати?
20.05.2025 11:58 Відповісти
Це не спілкування - це здача України
20.05.2025 11:54 Відповісти
Позитивом для всього світу було б, що б всі рижі передохли, передохли і все.
20.05.2025 12:01 Відповісти
а чим тобі не вгодили, наприклад дівчата руді? чи ти гомик і жінок не любиш? а кацапи не тільки рижі, всякі бувають.
20.05.2025 12:42 Відповісти
А партнов і татаров не рижі... І зєдєрьмаки також(((...
20.05.2025 12:49 Відповісти
Позитивом для кого?
20.05.2025 11:56 Відповісти
НАТО перетворилось на якусь купу лайна. На яку ще потужно сере і Трамп і Путін.
20.05.2025 11:56 Відповісти
"Трамп почав відкривати лінії спілкування із Путіним, це є позитивом, - Рютте".
Для зеботви далеко не є позитивом,далеко.
20.05.2025 11:57 Відповісти
Лінії легітимізації вбивці та воєнного злочинця путина дуже вправно відкриває цинічний негідник, стяжатель та брехун трамп.
20.05.2025 11:58 Відповісти
Не розумію. Навіщо Рютте вилизувати дупу рудому клоуну? Може краще промовчати?
20.05.2025 11:58 Відповісти
Вони такі всі "войовничі" коли не на посаді й неможуть приймати рішення, онь й Рюте теж..... а як час приймати рішення то й зникає їх "войовничість"....
20.05.2025 12:43 Відповісти
Рютте виявився звичайною нікчемою, нажаль....
20.05.2025 12:00 Відповісти
Такий же, як і Столтенберг був. Вони навіть схожі-один типаж,
20.05.2025 22:13 Відповісти
Finally, the voice of reason. Mr. Rutte knows full well that NATO's mission is not to seek conflict with dictators, but to look for every opportunity to show its most sincere appreciation for Donald Trump's tireless efforts , his immense political genius and power of his personality. The greatest danger to NATO is upsetting Donald Trump. When Trump is not happy, no one is happy.
20.05.2025 12:05 Відповісти
Moreover. When Trump is happy, I am not happy. The only happy should be some rich people of USA.
20.05.2025 12:11 Відповісти
"When Trump is not happy, no one is happy."
Trump is always happy, regardless of the happiness/unhappiness of others. Because in this world there is Trump, only Trump, and no one else but Trump.
Trump Akbar!
20.05.2025 12:15 Відповісти
В мене була думка що Рютте більш адекватний та розуміє що таке )(уйло, але не склалося
20.05.2025 12:06 Відповісти
В цю адміністрацію адекватних не брали, зібрали весь непотріб
20.05.2025 12:09 Відповісти
В яку адміністрацію? Рютте-генсек НАТО.
20.05.2025 12:13 Відповісти
Рютте потрібно було добре вчити історію та наслідкі спілкування з гітлером.
20.05.2025 12:07 Відповісти
А ще позитивніше буде разом посідити на валізах
20.05.2025 12:07 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=58998 Пересказ разговора о переговорах (Часть 1)


Вчера мы специально оставили без комментариев тему телефонного разговора Трумпа с путиным, поскольку было понятно с самого начала, что два лжеца, общавшиеся лично, ничего толкового не скажут на публику. А в результате, стало понятно, что прошел разговор о переговрах для проговаривани процесса разговора. В общем, так оно и случилось. Прутин пытался изобразить из себя бодрую панду, только что употребившую большую порцию листьев коки, ну а речи Додика уже давно уступают по содержательности, шуму дождя.

В таком случае важно было понаблюдать за профессиональными пропагандистами, специфического свойства и это дало результат. Очевидно, что им была поставлена задача показать положительный результат и внушить уверенность в обитателей курятника в том, что батя на кое и все разруливает. Но в первые часы, после перфоманса, наблюдались разброд и шатания, поскольку никто из этой публики не мог четко сформулировать, в чем же именно состоят эти достижения.

Но в конце концов, еще не дождавшись методических указаний от товарища Кириенко и его администрации, чисто эмпирическим путем, они вышли на два пункта, которые коррелировали с тем, что сказал лично царь и в случае чего, с ними не случится такого, как было с Ванькой, которому «ейной мордой начала меня в харю тыкать». Таковыми оказались: прутин не прогнулся под Трумпа и второй - беседа длилась два часа.

Первый пункт можно списать по методике Фрейда, поскольку от прутина, до лежащего в грязи бурята, там все имеют большую или меньшую степень анальной фиксации, поэтому слово «нагнуть» там имеет вполне определенный смысл. Единственное, что не вполне понятно, как такое могло случиться по телефону. Ну а рассказ о длительности беседы всегда демонстрирует желание сместить центр внимание с внутреннего содержания события, на его внешнюю оболочку.

Но и здесь есть некоторые моменты, так например, никто достоверно не знает, умеет ли прутин лично изъяснятся на английском. Судя по тому, что он все же использует переводчика, а также о том, что он уже забыл даже немецкий, которым якобы владел в молодости - вряд ли. Также неизвестно о том, владеет ли Додик русским. Это не исключено в принципе, поскольку тяга к матрешкам у него проявлялась еще с младых ногтей и по москве он слонялся со времен Горбачева. Тем не менее, скорее всего, переводчик там присутствовал. Ну и тот, кто имеет опыт ведения переговоров знает о том, насколько больше времени для мероприятия, когда фразы сторон переводятся.

Так что оба эти аргумента оказались «без ничему», как говорят в Одессе, но под утро все же вышла долгожданная методичка, согласно которой было канонизировано главное достижение прутина, а именно - Трумп не намерен вводить дополнительных санкций. Вот как этот эпизод выглядит в исполнении «конторской табакерки»:

«США категорически отказались вводить новые санкции против России - это большая дипломатическая победа Владимира Путина, говорят в Кремле.

«Разговор был хороший. Владимир Владимирович отлично подготовился, это помогло вывести беседу в нужное русло. По итогу: с Украиной продолжаем прямой диалог, тем временем развиваем летнее наступление, а Штаты не вводят новые санкции", - резюмировал итоги разговора собеседник в АП…»
https://dl-news.defence-line.org/?p=58998
20.05.2025 12:08 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=59003 Пересказ разговора о переговорах (Часть 2)

Здесь нельзя не отметить важный момент. Несколько последних дней их пропаганда работала на повышенных оборотах и анонсировала телефонный разговор так, будто это будет сеанс связи с Тау Кита или что-то подобное. Любые их СМИ начинали и заканчивали свои повести временных лет именно предстоящим разговором с Трумпом. И это при том, что буквально несколько дней назад, обитатель бункера имел возможность присутствовать на личной встрече с Додиком, причем - очень удобный момент, когда тот - нагруженный подарками от шейхов стран Залива, был в прекрасном расположении духа, но вместо этого, сам разговор в телефонную трубку преподнесли как нечто из ряда вон выходящее. А с другой стороны, тот же источник развивает тему достижений, довольно странным образом:

«Также источник в дипломатическом корпусе подчеркнул: важно было выйти именно на прямые переговоры с украинцами, без лишних посредников. "Они хотели затащить то американцев, то европейцев (за стол переговоров - Ред.). В прямых переговорах будем давить на них, а там посмотрим, к чему это приведет", - сказал источник».

Возможно там деменция уже стала заразной болезнью, поскольку там наверное забыли о том, что они сами назначали прямые переговоры первых лиц на 15 мая, но их лицо прикинулось бункерной пандой и не явилось на забитую им же стрелку. А теперь они пишут о том, что якобы этого они добились позже, в ходе именно этого телефонного разговора. То есть, они уже полностью забыли, что несли неделю назад. Но тут удивляться нечему, поскольку хорошо известно о том, что эти деятели очень легко переобуваются даже без вазелина.

Практика же показывает о том, что даже прямые переговоры с Трумпом не являют собой нечто конкретное и уж тем более - неизменное. Практически ничего не значат его подписи под документами, которые он так любит демонстрировать публике. Так, пять лет назад, в торжественной обстановке и при стечении массы журналистов, он подписал договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, а теперь - подтерся этой бумажкой, причем - тем самым местом, где красовалась его размашистая подпись. Ну а если кто-то считает ценным телефонный трындеж, с этим персонажем, то он либо принимает не те препараты, либо знает, зачем он гонит эту чушь.

Что касается санкций США, то Трумп их и не инициировал. Пакет подготовлен Конгрессом и он может их ввести самостоятельно, без Трумпа, поскольку голосов даже для преодоления его вето - достаточно. Так что именно этот момент - вообще ни о чем. А невзирая на то, что Додик явно имеет слабость к диктаторам и автократам и потому, крутит перед ними своей старой кормой, Европа начинает свою игру куда более решительно и тем самым, восстанавливает свое мировое лидерство. Прямо сейчас идет процесс окончательного согласования усиления санкционного давления и по этому поводу канцлер Германии Фридрих Мерц написал следующее:

А как мы помним, именно по этому вопросу, Сенат США, со своими европейскими коллегами, достигли соглашения о том, что если прутин 15 мая состроит козью морду, то его будут душить вместе. Так что все то, что прутин рассказывал телефону, может оказаться просто речью аппарату с крученым шнуром к трубке.
https://dl-news.defence-line.org/?p=59003
20.05.2025 12:11 Відповісти
Рютте-ти дурень?
20.05.2025 12:10 Відповісти
Рюте то говорящая голова все не більше. До призначення він мав свою думку а пост глави НАТО автоматично робить людину дурілкою.
20.05.2025 12:45 Відповісти
Поки що спілкування іржавого з ****** виглядає - так . !!
..
20.05.2025 12:11 Відповісти
"Прогиб"- зарахован!
20.05.2025 12:15 Відповісти
Слова подяки дуже мало використовувалися, треба більш старанно відноситися до процесу вилизування чужого заду!
20.05.2025 12:52 Відповісти
В сраку поцілуйте рижого недоумка...
20.05.2025 12:26 Відповісти
Так великий позитив легалізовувати вбивцю і терориста, а "чорне" - то є "біле". Ми все зрозуміли неповажаємий пане Рютте.
20.05.2025 12:34 Відповісти
Я так розумію людина до та після назначення на пост глави НАТО мене протилежне одне одному.
20.05.2025 12:43 Відповісти
Які діалоги можуть бути з нелюдем х7йлом який віддає накази бомбити мірні міста всім що тільки у рашистов є???
Рюте теж здувся.....?
20.05.2025 12:45 Відповісти
Трамп відкриває чакри!😲
20.05.2025 12:54 Відповісти
Самое сильное оружие против россии и путина
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
Закрыть Европу и США для россиян
Как во 2 мировую делали с немцами в Британии
Или с японцами - в США
Никто не разбирался - хороший ты немец, или японец
Поэтому и победили Гитлера
А раз сейчас этого не делают
Значит - НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОБЕДИТЬ НЫНЕШНЕГО ГИТЛЕРА
Вот в чем состоит правда
А все остальное - это отмазки
Для дебилов
20.05.2025 13:13 Відповісти
Рютте,ти дебільнішаєш з кожним днем. Пора на пенсію. Ексами ви всі стаєте такі правдоруби! Які лінії спілкування з агресором,руки якого по лікоть у крові? Один Маріуполь- більше СТА тисяч жертв мирного населення!. Точно,ти дебіл. А тютіна чекає Гаага.
20.05.2025 13:45 Відповісти
А Рютте таки виявився звичайним номенклатурником-пристосуванцем. Вилизує рудого ідіота аж "шуба завертається"...
20.05.2025 14:04 Відповісти
Вау! "Открыли линии" с террористами и убийцами . "позитив" ?
Почему НАТО и США не "открывало линии" с Бен Ладеном ?
20.05.2025 14:08 Відповісти
 
 