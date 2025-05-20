Трамп почав відкривати лінії спілкування із Путіним, це є позитивом, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає позитивом те, що Дональд Трамп почав спілкування з Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дозвольте мені, перш за все, сказати, що я дуже радий, що президент Трамп взяв на себе лідерську роль. Він фактично вирвав із глухого кута (ситуацію. - Ред.) з першого дня, коли вступив на посаду в січні, і я дуже хочу похвалити його за це. І я не хочу щодня коментувати кожну подію, але очевидно, що американська адміністрація дуже активно залучена (до переговорного процесу. - Ред.), тісно координуючи свої дії з європейськими колегами та, звичайно, з Україною, і я вважаю це дуже позитивним", - пояснив очільник Альянсу.
Рютте зауважив, що до січня 2025 року не було жодних переговорів з росіянами.
"Я думаю, що позитивним є те, що президент Трамп почав відкривати лінії спілкування з президентом Росії. Звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт. Тож знову ж таки, я думаю, що те, що роблять американці, дуже важливо. Вкрай важливо, щоб вони консультувалися з європейцями, з Україною, і ми повинні робити це крок за кроком. І подивимося, що станеться цього та наступного тижня", - сказав генсек.
Рютте відзначив "лідерську роль" США у переговорах.
"І я не думаю, що це допоможе, якщо я з НАТО буду коментувати кожен крок цього процесу. Але я думаю, що це хороший знак, що цей телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Добре і позитивно, що американський президент одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включаючи президентку Європейської Комісії. І давайте продовжимо звідти", - підсумував він.
Для зеботви далеко не є позитивом,далеко.
Trump is always happy, regardless of the happiness/unhappiness of others. Because in this world there is Trump, only Trump, and no one else but Trump.
Trump Akbar!
Вчера мы специально оставили без комментариев тему телефонного разговора Трумпа с путиным, поскольку было понятно с самого начала, что два лжеца, общавшиеся лично, ничего толкового не скажут на публику. А в результате, стало понятно, что прошел разговор о переговрах для проговаривани процесса разговора. В общем, так оно и случилось. Прутин пытался изобразить из себя бодрую панду, только что употребившую большую порцию листьев коки, ну а речи Додика уже давно уступают по содержательности, шуму дождя.
В таком случае важно было понаблюдать за профессиональными пропагандистами, специфического свойства и это дало результат. Очевидно, что им была поставлена задача показать положительный результат и внушить уверенность в обитателей курятника в том, что батя на кое и все разруливает. Но в первые часы, после перфоманса, наблюдались разброд и шатания, поскольку никто из этой публики не мог четко сформулировать, в чем же именно состоят эти достижения.
Но в конце концов, еще не дождавшись методических указаний от товарища Кириенко и его администрации, чисто эмпирическим путем, они вышли на два пункта, которые коррелировали с тем, что сказал лично царь и в случае чего, с ними не случится такого, как было с Ванькой, которому «ейной мордой начала меня в харю тыкать». Таковыми оказались: прутин не прогнулся под Трумпа и второй - беседа длилась два часа.
Первый пункт можно списать по методике Фрейда, поскольку от прутина, до лежащего в грязи бурята, там все имеют большую или меньшую степень анальной фиксации, поэтому слово «нагнуть» там имеет вполне определенный смысл. Единственное, что не вполне понятно, как такое могло случиться по телефону. Ну а рассказ о длительности беседы всегда демонстрирует желание сместить центр внимание с внутреннего содержания события, на его внешнюю оболочку.
Но и здесь есть некоторые моменты, так например, никто достоверно не знает, умеет ли прутин лично изъяснятся на английском. Судя по тому, что он все же использует переводчика, а также о том, что он уже забыл даже немецкий, которым якобы владел в молодости - вряд ли. Также неизвестно о том, владеет ли Додик русским. Это не исключено в принципе, поскольку тяга к матрешкам у него проявлялась еще с младых ногтей и по москве он слонялся со времен Горбачева. Тем не менее, скорее всего, переводчик там присутствовал. Ну и тот, кто имеет опыт ведения переговоров знает о том, насколько больше времени для мероприятия, когда фразы сторон переводятся.
Так что оба эти аргумента оказались «без ничему», как говорят в Одессе, но под утро все же вышла долгожданная методичка, согласно которой было канонизировано главное достижение прутина, а именно - Трумп не намерен вводить дополнительных санкций. Вот как этот эпизод выглядит в исполнении «конторской табакерки»:
«США категорически отказались вводить новые санкции против России - это большая дипломатическая победа Владимира Путина, говорят в Кремле.
«Разговор был хороший. Владимир Владимирович отлично подготовился, это помогло вывести беседу в нужное русло. По итогу: с Украиной продолжаем прямой диалог, тем временем развиваем летнее наступление, а Штаты не вводят новые санкции", - резюмировал итоги разговора собеседник в АП…»
https://dl-news.defence-line.org/?p=58998
Здесь нельзя не отметить важный момент. Несколько последних дней их пропаганда работала на повышенных оборотах и анонсировала телефонный разговор так, будто это будет сеанс связи с Тау Кита или что-то подобное. Любые их СМИ начинали и заканчивали свои повести временных лет именно предстоящим разговором с Трумпом. И это при том, что буквально несколько дней назад, обитатель бункера имел возможность присутствовать на личной встрече с Додиком, причем - очень удобный момент, когда тот - нагруженный подарками от шейхов стран Залива, был в прекрасном расположении духа, но вместо этого, сам разговор в телефонную трубку преподнесли как нечто из ряда вон выходящее. А с другой стороны, тот же источник развивает тему достижений, довольно странным образом:
«Также источник в дипломатическом корпусе подчеркнул: важно было выйти именно на прямые переговоры с украинцами, без лишних посредников. "Они хотели затащить то американцев, то европейцев (за стол переговоров - Ред.). В прямых переговорах будем давить на них, а там посмотрим, к чему это приведет", - сказал источник».
Возможно там деменция уже стала заразной болезнью, поскольку там наверное забыли о том, что они сами назначали прямые переговоры первых лиц на 15 мая, но их лицо прикинулось бункерной пандой и не явилось на забитую им же стрелку. А теперь они пишут о том, что якобы этого они добились позже, в ходе именно этого телефонного разговора. То есть, они уже полностью забыли, что несли неделю назад. Но тут удивляться нечему, поскольку хорошо известно о том, что эти деятели очень легко переобуваются даже без вазелина.
Практика же показывает о том, что даже прямые переговоры с Трумпом не являют собой нечто конкретное и уж тем более - неизменное. Практически ничего не значат его подписи под документами, которые он так любит демонстрировать публике. Так, пять лет назад, в торжественной обстановке и при стечении массы журналистов, он подписал договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, а теперь - подтерся этой бумажкой, причем - тем самым местом, где красовалась его размашистая подпись. Ну а если кто-то считает ценным телефонный трындеж, с этим персонажем, то он либо принимает не те препараты, либо знает, зачем он гонит эту чушь.
Что касается санкций США, то Трумп их и не инициировал. Пакет подготовлен Конгрессом и он может их ввести самостоятельно, без Трумпа, поскольку голосов даже для преодоления его вето - достаточно. Так что именно этот момент - вообще ни о чем. А невзирая на то, что Додик явно имеет слабость к диктаторам и автократам и потому, крутит перед ними своей старой кормой, Европа начинает свою игру куда более решительно и тем самым, восстанавливает свое мировое лидерство. Прямо сейчас идет процесс окончательного согласования усиления санкционного давления и по этому поводу канцлер Германии Фридрих Мерц написал следующее:
А как мы помним, именно по этому вопросу, Сенат США, со своими европейскими коллегами, достигли соглашения о том, что если прутин 15 мая состроит козью морду, то его будут душить вместе. Так что все то, что прутин рассказывал телефону, может оказаться просто речью аппарату с крученым шнуром к трубке.
https://dl-news.defence-line.org/?p=59003
..
Рюте теж здувся.....?
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
Закрыть Европу и США для россиян
Как во 2 мировую делали с немцами в Британии
Или с японцами - в США
Никто не разбирался - хороший ты немец, или японец
Поэтому и победили Гитлера
А раз сейчас этого не делают
Значит - НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОБЕДИТЬ НЫНЕШНЕГО ГИТЛЕРА
Вот в чем состоит правда
А все остальное - это отмазки
Для дебилов
Почему НАТО и США не "открывало линии" с Бен Ладеном ?