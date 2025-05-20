"Трамп почав відкривати лінії спілкування із Путіним, це є позитивом, - Рютте".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає позитивом те, що Дональд Трамп почав спілкування з Путіним.

"Дозвольте мені, перш за все, сказати, що я дуже радий, що президент Трамп взяв на себе лідерську роль. Він фактично вирвав із глухого кута (ситуацію. - Ред.) з першого дня, коли вступив на посаду в січні, і я дуже хочу похвалити його за це. І я не хочу щодня коментувати кожну подію, але очевидно, що американська адміністрація дуже активно залучена (до переговорного процесу. - Ред.), тісно координуючи свої дії з європейськими колегами та, звичайно, з Україною, і я вважаю це дуже позитивним", - пояснив очільник Альянсу.

Рютте зауважив, що до січня 2025 року не було жодних переговорів з росіянами.

"Я думаю, що позитивним є те, що президент Трамп почав відкривати лінії спілкування з президентом Росії. Звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт. Тож знову ж таки, я думаю, що те, що роблять американці, дуже важливо. Вкрай важливо, щоб вони консультувалися з європейцями, з Україною, і ми повинні робити це крок за кроком. І подивимося, що станеться цього та наступного тижня", - сказав генсек.

Рютте відзначив "лідерську роль" США у переговорах.

"І я не думаю, що це допоможе, якщо я з НАТО буду коментувати кожен крок цього процесу. Але я думаю, що це хороший знак, що цей телефонний дзвінок відбувся минулого вечора. Добре і позитивно, що американський президент одразу ж після цього провів телефонний дзвінок з президентом України та європейськими лідерами, включаючи президентку Європейської Комісії. І давайте продовжимо звідти", - підсумував він.

