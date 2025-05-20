Трамп начал открывать линии общения с Путиным, это позитив, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает позитивом то, что Дональд Трамп начал общение с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позвольте мне, прежде всего, сказать, что я очень рад, что президент Трамп взял на себя лидерскую роль. Он фактически вырвал из тупика (ситуацию. - Ред.) с первого дня, когда вступил в должность в январе, и я очень хочу похвалить его за это. И я не хочу ежедневно комментировать каждое событие, но очевидно, что американская администрация очень активно вовлечена (в переговорный процесс. - Ред.), тесно координируя свои действия с европейскими коллегами и, конечно, с Украиной, и я считаю это очень положительным", - пояснил глава Альянса.

Рютте отметил, что до января 2025 года не было никаких переговоров с россиянами.

"Я думаю, что позитивным является то, что президент Трамп начал открывать линии общения с президентом России. Конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, потому что это сложный конфликт. Поэтому опять же, я думаю, что то, что делают американцы, очень важно. Крайне важно, чтобы они консультировались с европейцами, с Украиной, и мы должны делать это шаг за шагом. И посмотрим, что произойдет на этой и следующей неделе", - сказал генсек.

Рютте отметил "лидерскую роль" США в переговорах.

"И я не думаю, что это поможет, если я из НАТО буду комментировать каждый шаг этого процесса. Но я думаю, что это хороший знак, что этот телефонный звонок состоялся вчера вечером. Хорошо и позитивно, что американский президент сразу же после этого провел телефонный звонок с президентом Украины и европейскими лидерами, включая президента Европейской Комиссии. И давайте продолжим оттуда", - подытожил он.

