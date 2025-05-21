РУС
Новости Рубио о национальных интересах США
5 305 110

США больше не могут решать все проблемы мира, - Рубио

Рубо о национальных интересах США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не могут решать все проблемы, которые происходят в мире. По его словам, США должны встать на защиту национальных интересов.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что на планете "происходят ужасные вещи".

"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", - сказал глава американской дипломатии.

Он также добавил, что США и в дальнейшем остаются крупнейшим поставщиком иностранной и гуманитарной помощи на планете.

Читайте также: Мы должны говорить с Путиным, чтобы завершить войну, ответственность за военные преступления будет позже, - Рубио

Автор: 

США (27780) Рубио Марко (277)
+34
А ви не вирішуйте усі проблеми світу,ви просто виконуйте Будапешстський меморандум
21.05.2025 19:36 Ответить
+30
Та ви жодноi не вирiшили поки що
21.05.2025 19:35 Ответить
+27
Не США, а Трамп. І він нічого не може.

Навіть срані хусити перемогли Трампа. А Іран, Китай та Роіся взагалі відверто на прутні Трампа крутять.
21.05.2025 19:37 Ответить
ну то завали їб.ло, тепер ваші висери будуть цікавими хіба що... Нікого вони цікавити не будуть.
21.05.2025 20:49 Ответить
А що скаже товарісч бзде?
21.05.2025 20:57 Ответить
...тобто Китай тепер буде лідером, а як же сильна держава від Трампа, обісралася?
21.05.2025 21:02 Ответить
США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу
--------------------------------------------------------------------------
Странно, решать не могут, а вот создание проблем поставили на конвейер:
Гренландия, Канада, Мексика, Европа, тарифы, мигранты со всех стран мира и т.д.
Умный человек решает проблемы, а глупый - их создает.
21.05.2025 21:24 Ответить
Мабуть, не тільки у нас на півшостого, в США також... Пічалька(((
21.05.2025 21:39 Ответить
Та не проблема.
Тільки поверніть нам спочатку ЯЗ.
21.05.2025 21:54 Ответить
Не США, а адміністрація нарциса Трампушки...
21.05.2025 22:54 Ответить
Пока что вы решаете только проблемы x#йла и паPaшки
21.05.2025 23:28 Ответить
США- регіональна країна)
22.05.2025 00:40 Ответить
Ти хоч одну проблему виріши: сдай діда у дурку!
22.05.2025 02:55 Ответить
