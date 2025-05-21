США больше не могут решать все проблемы мира, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не могут решать все проблемы, которые происходят в мире. По его словам, США должны встать на защиту национальных интересов.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио заявил, что на планете "происходят ужасные вещи".

"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", - сказал глава американской дипломатии.

Он также добавил, что США и в дальнейшем остаются крупнейшим поставщиком иностранной и гуманитарной помощи на планете.

Читайте также: Мы должны говорить с Путиным, чтобы завершить войну, ответственность за военные преступления будет позже, - Рубио