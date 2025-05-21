США больше не могут решать все проблемы мира, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не могут решать все проблемы, которые происходят в мире. По его словам, США должны встать на защиту национальных интересов.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ.
Рубио заявил, что на планете "происходят ужасные вещи".
"Америка не может решить каждую из них. Что нам нужно сделать, так это расставить приоритеты в нашей внешней политике в тех сферах, которые отвечают нашим национальным интересам", - сказал глава американской дипломатии.
Он также добавил, что США и в дальнейшем остаются крупнейшим поставщиком иностранной и гуманитарной помощи на планете.
Странно, решать не могут, а вот создание проблем поставили на конвейер:
Гренландия, Канада, Мексика, Европа, тарифы, мигранты со всех стран мира и т.д.
Умный человек решает проблемы, а глупый - их создает.
Тільки поверніть нам спочатку ЯЗ.