США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не можуть розв'язувати всі проблеми, які відбуваються у світі. За його словами, США мають стати на захист національних інтересів.
Про це він сказав під час слухань у Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рубіо заявив, що на планеті "відбуваються жахливі речі".
"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам",- сказав глава американської дипломатії.
Він також додав, що США й надалі лишаються найбільшим постачальником іноземної та гуманітарної допомоги на планеті.
Странно, решать не могут, а вот создание проблем поставили на конвейер:
Гренландия, Канада, Мексика, Европа, тарифы, мигранты со всех стран мира и т.д.
Умный человек решает проблемы, а глупый - их создает.
Тільки поверніть нам спочатку ЯЗ.