Новини Рубіо про національні інтереси США
5 305 110

США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо

Рубо про національні інтереси США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не можуть розв'язувати всі проблеми, які відбуваються у світі. За його словами, США мають стати на захист національних інтересів.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що на планеті "відбуваються жахливі речі".

"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам",- сказав глава американської дипломатії.

Він також додав, що США й надалі лишаються найбільшим постачальником іноземної та гуманітарної допомоги на планеті.

Читайте також: Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше, - Рубіо

Топ коментарі
+34
А ви не вирішуйте усі проблеми світу,ви просто виконуйте Будапешстський меморандум
21.05.2025 19:36 Відповісти
+30
Та ви жодноi не вирiшили поки що
21.05.2025 19:35 Відповісти
+27
Не США, а Трамп. І він нічого не може.

Навіть срані хусити перемогли Трампа. А Іран, Китай та Роіся взагалі відверто на прутні Трампа крутять.
21.05.2025 19:37 Відповісти
ну то завали їб.ло, тепер ваші висери будуть цікавими хіба що... Нікого вони цікавити не будуть.
21.05.2025 20:49 Відповісти
А що скаже товарісч бзде?
21.05.2025 20:57 Відповісти
...тобто Китай тепер буде лідером, а як же сильна держава від Трампа, обісралася?
21.05.2025 21:02 Відповісти
США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу
--------------------------------------------------------------------------
Странно, решать не могут, а вот создание проблем поставили на конвейер:
Гренландия, Канада, Мексика, Европа, тарифы, мигранты со всех стран мира и т.д.
Умный человек решает проблемы, а глупый - их создает.
21.05.2025 21:24 Відповісти
Мабуть, не тільки у нас на півшостого, в США також... Пічалька(((
21.05.2025 21:39 Відповісти
Та не проблема.
Тільки поверніть нам спочатку ЯЗ.
21.05.2025 21:54 Відповісти
Не США, а адміністрація нарциса Трампушки...
21.05.2025 22:54 Відповісти
Пока что вы решаете только проблемы x#йла и паPaшки
21.05.2025 23:28 Відповісти
США- регіональна країна)
22.05.2025 00:40 Відповісти
Ти хоч одну проблему виріши: сдай діда у дурку!
22.05.2025 02:55 Відповісти
