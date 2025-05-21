США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не можуть розв'язувати всі проблеми, які відбуваються у світі. За його словами, США мають стати на захист національних інтересів.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що на планеті "відбуваються жахливі речі".

"Америка не може вирішити кожну з них. Що нам потрібно зробити, так це розставити пріоритети в нашій зовнішній політиці в тих сферах, які відповідають нашим національним інтересам",- сказав глава американської дипломатії.

Він також додав, що США й надалі лишаються найбільшим постачальником іноземної та гуманітарної допомоги на планеті.

