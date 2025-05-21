Хакеры получили контакты 60 чиновников США через взломанный мессенджер Уолца, - Reuters
Вследствие взлома службы обмена сообщениями TeleMessage, которой пользовался бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, злоумышленник мог получить доступ к данным более 60 сотрудников администрации Трампа.
Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Взлом платформы TeleMessage, которую используют для конфиденциальной переписки американские чиновники и бизнесмены, произошел ориентировочно в начале недели. Как следствие, в сеть попали данные о переписке Уолца с более чем 60 представителями правительства США - от таможенных служащих и представителей дипломатического корпуса до по крайней мере одного сотрудника Белого дома и членов Секретной службы США.
Материалы, с которыми ознакомился Reuters, касались переписки в течение суток 4 мая и, на первый взгляд, не содержали секретной информации. В то же время из них можно было установить контактные данные участников переписки.
Белый дом в комментарии Reuters заявил, что "знает об инциденте с кибербезопасностью", связанном с TeleMessage, но не уточнил, как именно платформу используют в администрации.
Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц потерял должность в начале мая после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. После этого стало известно, что сам Уолц и его подчиненные активно пользовались незащищенными каналами связи для планирования работы.
