РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Взлом мессенджера Волца
1 363 8

Хакеры получили контакты 60 чиновников США через взломанный мессенджер Уолца, - Reuters

Волц

Вследствие взлома службы обмена сообщениями TeleMessage, которой пользовался бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц, злоумышленник мог получить доступ к данным более 60 сотрудников администрации Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Взлом платформы TeleMessage, которую используют для конфиденциальной переписки американские чиновники и бизнесмены, произошел ориентировочно в начале недели. Как следствие, в сеть попали данные о переписке Уолца с более чем 60 представителями правительства США - от таможенных служащих и представителей дипломатического корпуса до по крайней мере одного сотрудника Белого дома и членов Секретной службы США.

Материалы, с которыми ознакомился Reuters, касались переписки в течение суток 4 мая и, на первый взгляд, не содержали секретной информации. В то же время из них можно было установить контактные данные участников переписки.

Белый дом в комментарии Reuters заявил, что "знает об инциденте с кибербезопасностью", связанном с TeleMessage, но не уточнил, как именно платформу используют в администрации.

Читайте также: У команды Волца было по меньшей мере 20 чатов в Signal, где обсуждали вопросы нацбезопасности, - Politico

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолц потерял должность в начале мая после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. После этого стало известно, что сам Уолц и его подчиненные активно пользовались незащищенными каналами связи для планирования работы.

Автор: 

США (27780) кибератака (189) Майк Уолтц (92)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трампісти це кретини по своїй природі
показать весь комментарий
21.05.2025 20:13 Ответить
Скоро сенат проголосує шоб його взагалі бозбавили будь якого доступу до мережі, та гаджетів з можливостью підключитись до мережі, видадуть зошит та ручку
показать весь комментарий
21.05.2025 20:15 Ответить
Як *****
показать весь комментарий
22.05.2025 02:52 Ответить
Волц-поц-пєрвєртоц,
Бабушка здорова...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:18 Ответить
Ось тобі Трампе, і волців день!
Бачили очі, що брали!….
показать весь комментарий
21.05.2025 20:19 Ответить
що з того??
що вони там почитають??
що трампон великий??
показать весь комментарий
21.05.2025 20:20 Ответить
Походу ЗЕлені не єдині, хто вважає, що кібербезпека переоцінена.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:23 Ответить
Нічого дивного-какой поп такой і пріход...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:34 Ответить
 
 