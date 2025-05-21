Хакери отримали контакти 60 посадовців США через зламаний месенджер Волца, - Reuters

У результаті зламу служби обміну повідомленнями TeleMessage, якою користувався колишній радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, зловмисник міг отримати доступ до даних понад 60 працівників адміністрації Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Злам платформи TeleMessage, яку використовують для конфіденційного листування американські посадовці та бізнесмени, стався орієнтовно на початку тижня. У результаті в мережу потрапили дані про листування Волца з понад 60 представниками уряду США – від митних службовців і представників дипломатичного корпусу до принаймні одного співробітника Білого дому і членів Секретної служби США.

Матеріали, з якими ознайомився Reuters, стосувались листування протягом доби 4 травня і, на перший погляд, не містили секретної інформації. Водночас з них можна було встановити контактні дані учасників листування.

Білий дім у коментарі Reuters заявив, що "знає про інцидент з кібербезпекою", повʼязаний з TeleMessage, але не уточнив, як саме платформу використовують в адміністрації.

Як відомо, попередній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц втратив посаду на початку травня після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, де обговорювались військові удари по Ємену. Після цього стало відомо, що сам Волц і його підлеглі активно користувались незахищеними каналами звʼязку для планування роботи.