Европарламентарии призвали лишить Венгрию финансирования
3 794 27

Группа европарламентариев призвала Брюссель заморозить финансирование Венгрии из-за нарушения правительством Орбана ценностей и законов ЕС

В Европарламенте призвали лишить Венгрию финансирования

26 членов Европейского парламента призвали Еврокомиссию прекратить предоставление всех средств Венгрии, поскольку правительство Виктора Орбана нарушает ценности и законы ЕС.

Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на письмо евродепутатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы он прекратил нарушать ценности и законы ЕС", - отметили евродепутаты в письме для еврокомиссара по бюджету Петра Серафина.

Среди нарушений, которые назвали европарламентарии, является подрыв независимости судебной власти и ограничение свободы собраний. Подписантами письма стали члены парламента от "зеленых", социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.

Издание напоминает, что в 2022 году ЕС заблокировал выплату средств Венгрии из-за отсутствия контроля и прозрачности. В ответ правительство Орбана ввело реформы, такие как создание Интеграционного управления. После этого ЕС разблокировал часть финансовых ресурсов. Однако около 19 миллиардов евро остались замороженными.

Читайте также: Орбан заявил, что СБУ планирует сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС

В письме депутаты Европарламента критикуют Венгрию за то, что она не достигла никакого реального прогресса с 2022 года.

В статье упоминается, что Будапешт открыто признает, что Орбан использует свое право вето в политике в отношении Украины, чтобы заставить ЕС высвободить миллиарды помощи, замороженные ЕС. Также в прошлом Венгрия блокировала военную помощь Украине и откладывала санкции ЕС против России.

Читайте также: Венгрию уговаривают открыть 1 кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС

Автор: 

+16
не в тому біда що угорщина гадить всім.
а в тому що якась умовна маленька европейська держава після приходу до влади умовного гівнюка здатна всю европу поставити раком.
21.05.2025 23:27 Ответить
+14
Або навпаки - європа навмисне тримає Орбана , аби мати змогу якомога менше допомагати Україні
Як би хотіли - вже давно позбавили Угорщину європейських дотацій і мадяри самі Орбану голову відкрутили !
21.05.2025 23:38 Ответить
+9
Если не ошибаюсь, то в Европарламенте больше 700 депутатов и всего лишь 26 подписали под это... "Потужно!"
21.05.2025 23:29 Ответить
Таке поняття,як "ХОТІЛИ"можливе тільки в нашій верховній раді,а в людей діють закони.Допомагати Україні вони не зобов*язані,якщо,що.
Ядумаю,що Ви вживаєте якісь препарати,раз до такого висновку дійшли
22.05.2025 00:00 Ответить
Тут все простіше. Пану NNN весь світ винен як земля колгоспу
22.05.2025 01:12 Ответить
Цікава версія!
22.05.2025 00:02 Ответить
Всі ви президенти...
22.05.2025 00:06 Ответить
Дійсно, всі в ЄС тільки і думають як нашкодити Україні. Мабуть у тебе зовсім куку поїхало
22.05.2025 07:42 Ответить
все складніше - всі хочуть залишити своє право вето і водночас хочуть щоб ніякі орбани не заважали.
треба обирати - або хреста зняти або труси одягнути.
22.05.2025 10:31 Ответить
Так ото ж ...
22.05.2025 12:42 Ответить
В під×уйловиків має земля під ногами горіти - трампу на замітку.
21.05.2025 23:38 Ответить
Орбана самого треба заморозити як мiнiмум
21.05.2025 23:38 Ответить
...дроном
22.05.2025 01:59 Ответить
Бабою Ягою.
22.05.2025 08:21 Ответить
ВИКИНЬТЕ ЇХ НАФІГ
21.05.2025 23:50 Ответить
Група європарламентарів мала закликати ЗСУ то стерти це жалюгіднe лайно з обличчя планети.
21.05.2025 23:58 Ответить
Давно пора.
22.05.2025 00:01 Ответить
Їм ваши цінності до сраки, гроші давай ,тому Угорщина на чолі з Орбаном використовує своє членство у ЕС, що б шпигувати на користь москви, не безкоштовно звичайно.
22.05.2025 00:13 Ответить
Нема ніяких цінностей , забудьте
22.05.2025 00:28 Ответить
22.05.2025 00:30 Ответить
Кацапы тогда бабла подкинут мадьярам! Это дешёвый высер либерастов из ЕС.
22.05.2025 02:10 Ответить
А чого коментатори котять бочку на Орбана, коли в самих в 100 разів гірший виродок править країною?
22.05.2025 06:05 Ответить
Тому що такі як ти тільки стають героями коли за кордоном
22.05.2025 07:36 Ответить
Фінансування Угорщини ви заморозити можете, но фінансування орбанутому ніколи. На Угорщину орбанутому класти, а його фінансування залежить від ху....ла.
22.05.2025 07:35 Ответить
...давно пора, тягнете резину постійно, теж саме було з допомогою Україні на початку війни, якби реагували швидко, то давно б расія програла!!!
22.05.2025 08:30 Ответить
Шмарклі жуєте.
22.05.2025 16:23 Ответить
 
 