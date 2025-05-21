Группа европарламентариев призвала Брюссель заморозить финансирование Венгрии из-за нарушения правительством Орбана ценностей и законов ЕС
26 членов Европейского парламента призвали Еврокомиссию прекратить предоставление всех средств Венгрии, поскольку правительство Виктора Орбана нарушает ценности и законы ЕС.
Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на письмо евродепутатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Еврокомиссию усилить давление на правительство Виктора Орбана, чтобы он прекратил нарушать ценности и законы ЕС", - отметили евродепутаты в письме для еврокомиссара по бюджету Петра Серафина.
Среди нарушений, которые назвали европарламентарии, является подрыв независимости судебной власти и ограничение свободы собраний. Подписантами письма стали члены парламента от "зеленых", социал-демократов, консерваторов, либералов и левых.
Издание напоминает, что в 2022 году ЕС заблокировал выплату средств Венгрии из-за отсутствия контроля и прозрачности. В ответ правительство Орбана ввело реформы, такие как создание Интеграционного управления. После этого ЕС разблокировал часть финансовых ресурсов. Однако около 19 миллиардов евро остались замороженными.
В письме депутаты Европарламента критикуют Венгрию за то, что она не достигла никакого реального прогресса с 2022 года.
В статье упоминается, что Будапешт открыто признает, что Орбан использует свое право вето в политике в отношении Украины, чтобы заставить ЕС высвободить миллиарды помощи, замороженные ЕС. Также в прошлом Венгрия блокировала военную помощь Украине и откладывала санкции ЕС против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в тому що якась умовна маленька европейська держава після приходу до влади умовного гівнюка здатна всю европу поставити раком.
Як би хотіли - вже давно позбавили Угорщину європейських дотацій і мадяри самі Орбану голову відкрутили !
Ядумаю,що Ви вживаєте якісь препарати,раз до такого висновку дійшли
треба обирати - або хреста зняти або труси одягнути.