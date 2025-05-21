Група європарламентарів закликала Брюссель заморозити фінансування Угорщини через порушення урядом Орбана цінностей та законів ЄС

26 членів Європейського парламенту закликали Єврокомісію припинити надання всіх коштів Угорщині, оскільки уряд Віктора Орбана порушує цінності і закони ЄС.

Про це повідомляє Der Standard з посиланням на лист євродепутатів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Єврокомісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушувати цінності та закони ЄС", - зазначили євродепутати в листі для єврокомісара з бюджету Петра Серафіна.

Серед порушень, які назвали європарламентарі, є підрив незалежності судової влади та обмеження свободи зібрань. Підписантами листа стали члени парламенту від "зелених", соціал-демократів, консерваторів, лібералів і лівих.

Видання нагадує, що у 2022 році ЄС заблокував виплату коштів Угорщині через брак контролю та прозорості. У відповідь уряд Орбана запровадив реформи, такі як створення Інтеграційного управління. Після цього ЄС розблокував частину фінансових ресурсів. Проте близько 19 мільярдів євро залишилося замороженими.

Читайте також: Орбан заявив, що СБУ планує зірвати його опитування про вступ України в ЄС

У листі депутати Європарламенту критикують Угорщину за те, що вона не досягла жодного реального прогресу з 2022 року.

У статті згадується, що Будапешт відкрито визнає, що Орбан використовує своє право вето в політиці щодо України, щоб змусити ЄС вивільнити мільярди допомоги, заморожені ЄС. Також у минулому Угорщина блокувала військову допомогу Україні та відкладала санкції ЄС проти Росії.

Читайте також: Угорщину вмовляють відкрити 1 кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС