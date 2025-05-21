УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4170 відвідувачів онлайн
Новини Європарламентарі закликали позбавити Угорщину фінансування
3 794 27

Група європарламентарів закликала Брюссель заморозити фінансування Угорщини через порушення урядом Орбана цінностей та законів ЄС

У Європарламенті закликали позбавити Угорщину фінансування

26 членів Європейського парламенту закликали Єврокомісію припинити надання всіх коштів Угорщині, оскільки уряд Віктора Орбана порушує цінності і закони ЄС.

Про це повідомляє Der Standard з посиланням на лист євродепутатів, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Єврокомісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушувати цінності та закони ЄС", - зазначили євродепутати в листі для єврокомісара з бюджету Петра Серафіна.

Серед порушень, які назвали європарламентарі, є підрив незалежності судової влади та обмеження свободи зібрань. Підписантами листа стали члени парламенту від "зелених", соціал-демократів, консерваторів, лібералів і лівих.

Видання нагадує, що у 2022 році ЄС заблокував виплату коштів Угорщині через брак контролю та прозорості. У відповідь уряд Орбана запровадив реформи, такі як створення Інтеграційного управління. Після цього ЄС розблокував частину фінансових ресурсів. Проте близько 19 мільярдів євро залишилося замороженими.

Читайте також: Орбан заявив, що СБУ планує зірвати його опитування про вступ України в ЄС

У листі депутати Європарламенту критикують Угорщину за те, що вона не досягла жодного реального прогресу з 2022 року. 

У статті згадується, що Будапешт відкрито визнає, що Орбан використовує своє право вето в політиці щодо України, щоб змусити ЄС вивільнити мільярди допомоги, заморожені ЄС. Також у минулому Угорщина блокувала військову допомогу Україні та відкладала санкції ЄС проти Росії.

Читайте також: Угорщину вмовляють відкрити 1 кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС

Автор: 

Угорщина (2432) Європарламент (1064) фінансування (3227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
не в тому біда що угорщина гадить всім.
а в тому що якась умовна маленька европейська держава після приходу до влади умовного гівнюка здатна всю европу поставити раком.
показати весь коментар
21.05.2025 23:27 Відповісти
+14
Або навпаки - європа навмисне тримає Орбана , аби мати змогу якомога менше допомагати Україні
Як би хотіли - вже давно позбавили Угорщину європейських дотацій і мадяри самі Орбану голову відкрутили !
показати весь коментар
21.05.2025 23:38 Відповісти
+9
Если не ошибаюсь, то в Европарламенте больше 700 депутатов и всего лишь 26 подписали под это... "Потужно!"
показати весь коментар
21.05.2025 23:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не в тому біда що угорщина гадить всім.
а в тому що якась умовна маленька европейська держава після приходу до влади умовного гівнюка здатна всю европу поставити раком.
показати весь коментар
21.05.2025 23:27 Відповісти
Або навпаки - європа навмисне тримає Орбана , аби мати змогу якомога менше допомагати Україні
Як би хотіли - вже давно позбавили Угорщину європейських дотацій і мадяри самі Орбану голову відкрутили !
показати весь коментар
21.05.2025 23:38 Відповісти
Таке поняття,як "ХОТІЛИ"можливе тільки в нашій верховній раді,а в людей діють закони.Допомагати Україні вони не зобов*язані,якщо,що.
Ядумаю,що Ви вживаєте якісь препарати,раз до такого висновку дійшли
показати весь коментар
22.05.2025 00:00 Відповісти
Тут все простіше. Пану NNN весь світ винен як земля колгоспу
показати весь коментар
22.05.2025 01:12 Відповісти
Цікава версія!
показати весь коментар
22.05.2025 00:02 Відповісти
Всі ви президенти...
показати весь коментар
22.05.2025 00:06 Відповісти
Дійсно, всі в ЄС тільки і думають як нашкодити Україні. Мабуть у тебе зовсім куку поїхало
показати весь коментар
22.05.2025 07:42 Відповісти
все складніше - всі хочуть залишити своє право вето і водночас хочуть щоб ніякі орбани не заважали.
треба обирати - або хреста зняти або труси одягнути.
показати весь коментар
22.05.2025 10:31 Відповісти
Так ото ж ...
показати весь коментар
22.05.2025 12:42 Відповісти
Если не ошибаюсь, то в Европарламенте больше 700 депутатов и всего лишь 26 подписали под это... "Потужно!"
показати весь коментар
21.05.2025 23:29 Відповісти
В під×уйловиків має земля під ногами горіти - трампу на замітку.
показати весь коментар
21.05.2025 23:38 Відповісти
Орбана самого треба заморозити як мiнiмум
показати весь коментар
21.05.2025 23:38 Відповісти
...дроном
показати весь коментар
22.05.2025 01:59 Відповісти
Бабою Ягою.
показати весь коментар
22.05.2025 08:21 Відповісти
ВИКИНЬТЕ ЇХ НАФІГ
показати весь коментар
21.05.2025 23:50 Відповісти
Група європарламентарів мала закликати ЗСУ то стерти це жалюгіднe лайно з обличчя планети.
показати весь коментар
21.05.2025 23:58 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
22.05.2025 00:01 Відповісти
Їм ваши цінності до сраки, гроші давай ,тому Угорщина на чолі з Орбаном використовує своє членство у ЕС, що б шпигувати на користь москви, не безкоштовно звичайно.
показати весь коментар
22.05.2025 00:13 Відповісти
Нема ніяких цінностей , забудьте
показати весь коментар
22.05.2025 00:28 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 00:30 Відповісти
Кацапы тогда бабла подкинут мадьярам! Это дешёвый высер либерастов из ЕС.
показати весь коментар
22.05.2025 02:10 Відповісти
А чого коментатори котять бочку на Орбана, коли в самих в 100 разів гірший виродок править країною?
показати весь коментар
22.05.2025 06:05 Відповісти
Тому що такі як ти тільки стають героями коли за кордоном
показати весь коментар
22.05.2025 07:36 Відповісти
Фінансування Угорщини ви заморозити можете, но фінансування орбанутому ніколи. На Угорщину орбанутому класти, а його фінансування залежить від ху....ла.
показати весь коментар
22.05.2025 07:35 Відповісти
...давно пора, тягнете резину постійно, теж саме було з допомогою Україні на початку війни, якби реагували швидко, то давно б расія програла!!!
показати весь коментар
22.05.2025 08:30 Відповісти
Шмарклі жуєте.
показати весь коментар
22.05.2025 16:23 Відповісти
 
 