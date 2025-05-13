Орбан заявив, що СБУ планує зірвати його опитування про вступ України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Служба Безпеки України хоче зірвати опитування щодо вступу України в Європейський Союз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Орбан скаржиться на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. – Ред.) в ЄС", – каже він.

За його словами, Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщини для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", - зазначив Орбан.

Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

