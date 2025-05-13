УКР
Новини
2 939 26

Орбан заявив, що СБУ планує зірвати його опитування про вступ України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Служба Безпеки України хоче зірвати опитування щодо вступу України в Європейський Союз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Орбан скаржиться на "безпрецедентну атаку служб безпеки проти Угорщини в останні дні".

"Україна ініціювала скоординовану кампанію з очорнення Угорщини, аби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. – Ред.) в ЄС", – каже він.

Також читайте: ЄС може обійти вето Угорщини щодо санкцій проти РФ через нову правову основу, - FT

За його словами, Київ нібито "відновив свої контакти в Угорщини для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика".

"Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті", - зазначив Орбан.

Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо "ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу".

Читайте також: Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2413) СБУ (13252) Євросоюз (14007) Орбан Віктор (616)
Топ коментарі
+19
Дурень?! На*уа СБУ зривати те, що показує ідіотизм ********?
показати весь коментар
13.05.2025 18:51 Відповісти
+17
СБУ в Венгрии? Что он курит? Видимо очко стало делать жим-жим. Не помогает и оголтелая пропаганда, и поездка к *****.
показати весь коментар
13.05.2025 19:00 Відповісти
+14
Тупа жирна свиня, яка жере з корита ЄС, але облизує )(уйла.
показати весь коментар
13.05.2025 19:06 Відповісти
Дурень?! На*уа СБУ зривати те, що показує ідіотизм ********?
показати весь коментар
13.05.2025 18:51 Відповісти
Планує зірвати опитування а його підірвати
показати весь коментар
13.05.2025 18:52 Відповісти
чого варта та Угорщина, де бєсчінствує СБУ?

вірно ! гівна варта !

.
показати весь коментар
13.05.2025 20:08 Відповісти
Орбан, почав гадити, від страху ПРАВДИ про нього!!
показати весь коментар
13.05.2025 18:56 Відповісти
СБУ в Венгрии? Что он курит? Видимо очко стало делать жим-жим. Не помогает и оголтелая пропаганда, и поездка к *****.
показати весь коментар
13.05.2025 19:00 Відповісти
на колени!)
показати весь коментар
13.05.2025 19:01 Відповісти
******** холопи !

.

.
показати весь коментар
13.05.2025 20:09 Відповісти
Якщо це правда, то так і буде, тебе довбойоба давно пора скинути!!!
показати весь коментар
13.05.2025 19:05 Відповісти
та нє, орбан, ти гониш - максимум, на що здатна сбу - це зірвати маячки із машини "злодія в законі" умки!!
показати весь коментар
13.05.2025 19:05 Відповісти
Ти точно цитуєш методички фсб, або відсебеньки несеш
показати весь коментар
13.05.2025 19:45 Відповісти
Тупа жирна свиня, яка жере з корита ЄС, але облизує )(уйла.
показати весь коментар
13.05.2025 19:06 Відповісти
ничего орбан не сорвет- нечего срывать, никто никого никуда не берет
показати весь коментар
13.05.2025 19:09 Відповісти
а рудий володар всесвіту у курсі що ти гавнюк так ЄС опікуєшся а не лижеш йому дупу 24/7
показати весь коментар
13.05.2025 19:11 Відповісти
Направду, було б непогано, щоб йому нарешті подарували самокат
показати весь коментар
13.05.2025 19:12 Відповісти
Почати краще «Володаря Обрію» 12,7×114"HL".
показати весь коментар
13.05.2025 19:44 Відповісти
Кому ти всратий, *****
показати весь коментар
13.05.2025 19:30 Відповісти
Це була б велика справа!
показати весь коментар
13.05.2025 19:35 Відповісти
Навіщо очорнювати чорного кобеля. Орбана чорнішим вже не зробиш. То він собі лестить.
показати весь коментар
13.05.2025 19:42 Відповісти
Дебіл....***. Невже думаєш що ху...ло за це додаткові гроші дасть
показати весь коментар
13.05.2025 19:48 Відповісти
О як. Після провалу розвідки Угорщини чого тільки не почуєш від угорців. Краще би ти розповів навіщо війська Угорщини були приведенні у вищі ступені боєготовності 22 лютого 2022 року? Боялися що ***** нападе чи за планом ***** сподівалися поділити Україну разом з москалями?
показати весь коментар
13.05.2025 19:53 Відповісти
ну орбан вже визнав потужність української СБУ. Варто щоб і трамп з пуцькою йому повірили
показати весь коментар
13.05.2025 20:00 Відповісти
нестримне орбанське горе..
показати весь коментар
13.05.2025 20:03 Відповісти
Орбан баран - навіть не знає , що такими речами , у нас , ГУР займається ...
показати весь коментар
13.05.2025 20:08 Відповісти
Заслужена відповідь: «Дружба» пересохла. Така воля українського народу. І ні Брюсель, ні Будапешт не можуть вирішувати за нього. У разі потреби зорганізуємо референдум.
показати весь коментар
13.05.2025 20:13 Відповісти
Будуть пити каву в Будапешті?
показати весь коментар
14.05.2025 00:05 Відповісти
Пора вже ту Угорщину приєднати до Закарпаття.. А то щось забагато беруть на себе)
показати весь коментар
14.05.2025 00:15 Відповісти
 
 