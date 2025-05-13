Орбан заявил, что СБУ планирует сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Служба безопасности Украины хочет сорвать опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Орбан жалуется на "беспрецедентную атаку служб безопасности против Венгрии в последние дни".

"Украина инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии, чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. - Ред.) в ЕС", - говорит он.

По его словам, Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

"Таким образом венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", - отметил Орбан.

В то же время он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

