РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Опрос в Венгрии Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии
2 939 26

Орбан заявил, что СБУ планирует сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Служба безопасности Украины хочет сорвать опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан жалуется на "беспрецедентную атаку служб безопасности против Венгрии в последние дни".

"Украина инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии, чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. - Ред.) в ЕС", - говорит он.

Также читайте: ЕС может обойти вето Венгрии на санкции против РФ из-за новой правовой основы, - FT

По его словам, Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".

"Таким образом венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", - отметил Орбан.

В то же время он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".

Читайте также: Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия против военных миссий ЕС в Украине. Это для нас красная линия, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2067) СБУ (20314) Евросоюз (17490) Орбан Виктор (521)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Дурень?! На*уа СБУ зривати те, що показує ідіотизм ********?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:51 Ответить
+17
СБУ в Венгрии? Что он курит? Видимо очко стало делать жим-жим. Не помогает и оголтелая пропаганда, и поездка к *****.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:00 Ответить
+14
Тупа жирна свиня, яка жере з корита ЄС, але облизує )(уйла.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурень?! На*уа СБУ зривати те, що показує ідіотизм ********?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:51 Ответить
Планує зірвати опитування а його підірвати
показать весь комментарий
13.05.2025 18:52 Ответить
чого варта та Угорщина, де бєсчінствує СБУ?

вірно ! гівна варта !

.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:08 Ответить
Орбан, почав гадити, від страху ПРАВДИ про нього!!
показать весь комментарий
13.05.2025 18:56 Ответить
СБУ в Венгрии? Что он курит? Видимо очко стало делать жим-жим. Не помогает и оголтелая пропаганда, и поездка к *****.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:00 Ответить
на колени!)
показать весь комментарий
13.05.2025 19:01 Ответить
******** холопи !

.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:09 Ответить
Якщо це правда, то так і буде, тебе довбойоба давно пора скинути!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:05 Ответить
та нє, орбан, ти гониш - максимум, на що здатна сбу - це зірвати маячки із машини "злодія в законі" умки!!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:05 Ответить
Ти точно цитуєш методички фсб, або відсебеньки несеш
показать весь комментарий
13.05.2025 19:45 Ответить
Тупа жирна свиня, яка жере з корита ЄС, але облизує )(уйла.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:06 Ответить
ничего орбан не сорвет- нечего срывать, никто никого никуда не берет
показать весь комментарий
13.05.2025 19:09 Ответить
а рудий володар всесвіту у курсі що ти гавнюк так ЄС опікуєшся а не лижеш йому дупу 24/7
показать весь комментарий
13.05.2025 19:11 Ответить
Направду, було б непогано, щоб йому нарешті подарували самокат
показать весь комментарий
13.05.2025 19:12 Ответить
Почати краще «Володаря Обрію» 12,7×114"HL".
показать весь комментарий
13.05.2025 19:44 Ответить
Кому ти всратий, *****
показать весь комментарий
13.05.2025 19:30 Ответить
Це була б велика справа!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:35 Ответить
Навіщо очорнювати чорного кобеля. Орбана чорнішим вже не зробиш. То він собі лестить.
показать весь комментарий
13.05.2025 19:42 Ответить
Дебіл....***. Невже думаєш що ху...ло за це додаткові гроші дасть
показать весь комментарий
13.05.2025 19:48 Ответить
О як. Після провалу розвідки Угорщини чого тільки не почуєш від угорців. Краще би ти розповів навіщо війська Угорщини були приведенні у вищі ступені боєготовності 22 лютого 2022 року? Боялися що ***** нападе чи за планом ***** сподівалися поділити Україну разом з москалями?
показать весь комментарий
13.05.2025 19:53 Ответить
ну орбан вже визнав потужність української СБУ. Варто щоб і трамп з пуцькою йому повірили
показать весь комментарий
13.05.2025 20:00 Ответить
нестримне орбанське горе..
показать весь комментарий
13.05.2025 20:03 Ответить
Орбан баран - навіть не знає , що такими речами , у нас , ГУР займається ...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:08 Ответить
Заслужена відповідь: «Дружба» пересохла. Така воля українського народу. І ні Брюсель, ні Будапешт не можуть вирішувати за нього. У разі потреби зорганізуємо референдум.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:13 Ответить
Будуть пити каву в Будапешті?
показать весь комментарий
14.05.2025 00:05 Ответить
Пора вже ту Угорщину приєднати до Закарпаття.. А то щось забагато беруть на себе)
показать весь комментарий
14.05.2025 00:15 Ответить
 
 