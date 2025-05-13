Орбан заявил, что СБУ планирует сорвать его опрос о вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Служба безопасности Украины хочет сорвать опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Орбан жалуется на "беспрецедентную атаку служб безопасности против Венгрии в последние дни".
"Украина инициировала скоординированную кампанию по очернению Венгрии, чтобы подорвать нашу инициативу по проведению опроса о членстве (Украины. - Ред.) в ЕС", - говорит он.
По его словам, Киев якобы "возобновил свои контакты в Венгрии для осуществления этой кампании и начал атаку против Сил обороны Венгрии с помощью венгерского политика".
"Таким образом венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в спецоперации украинской спецслужбы. Такого не было на нашей памяти", - отметил Орбан.
В то же время он пообещал, что Венгрия завершит свой опрос о евроинтеграции Украины, потому что "ни Брюссель, ни Киев не могут решать вместо венгерского народа".
Что предшествовало?
Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.
После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.
Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.
Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.
