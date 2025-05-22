Общие боевые потери РФ с начала войны - около 977 650 человек (+870 за сутки), 10 839 танков, 28 122 артсистемы, 22 574 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 977 650 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 977650 (+870) человек,
танков - 10839 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 22574 (+5) ед,
артиллерийских систем - 28122 (+32) ед,
РСЗО - 1388 (+0) ед,
средства ППО - 1167 (+0) ед,
самолетов - 372 (+0) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 36797 (+105),
крылатые ракеты - 3197 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 49268 (+99) ед,
специальная техника - 3895 (+0)
150 недиванних експертів "з передка" кажуть, що з початку травня кацапня почала масшабний літній наступ.
То 800-900 кацапів на день - це масштабний наступ, чи це просто потрандіти?
>>на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні
В тому сенсі - що в засрашки суттєві проблеми з особовим складом. Кількість тих, хто готовий бути "м'ясом" і пішкодралом або на мотиках 15-20 км сірої зони долати під ударами арти та дронів - стрімко скорочується.
А ефективність "масштабного літнього наступу" видно по захопленому кілометражу території. Якщо це зараз "масштабний наступ", що що було в листопаді?!?
140! одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Все просідає, і техніка, і чумардоси, але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 977 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Зівт сьогодні - 870 орків і 140 од наземка - 144 боєзіткнення
все вписується в логіку і в подальшому (якщо не полізуть на Сумщину) десь так і буде. Малі штурмові групи і складність візуалізації із-за "зеленки".