Общие боевые потери РФ с начала войны - около 977 650 человек (+870 за сутки), 10 839 танков, 28 122 артсистемы, 22 574 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 977 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 977650 (+870) человек,

танков - 10839 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 22574 (+5) ед,

артиллерийских систем - 28122 (+32) ед,

РСЗО - 1388 (+0) ед,

средства ППО - 1167 (+0) ед,

самолетов - 372 (+0) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36797 (+105),

крылатые ракеты - 3197 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 49268 (+99) ед,

специальная техника - 3895 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте 104 боестолкновения, 43 из них на Покровском направлении, - Генштаб

За сутки уничтожено 870 оккупантов

Минув 4110 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Все просідає, і техніка, і чумардоси, але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 977 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
22.05.2025 08:41 Ответить
Цікаво, як в ху....лостані будуть відмічати перший мільйон. Тільки танцями, чи з лопат теж будуть годувати
22.05.2025 07:46 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!!
22.05.2025 07:55 Ответить
Усього 870... З початку травня ми бачимо невплинне щоденне зменшення кількості виведених з ладу рашистських загарбників на лінії бойового зіткнення... ще недавно ця кількість значно перевищувала 1000, а траплялися радісні для всіх нас періоди, коли перевищувала й 2000...тут два пояснення - або ж рашисти таки значно покращили свої спроможності до спротиву, аби не гинути у великій кількості, або ж на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні.
22.05.2025 08:00 Ответить
Не подобається? Зробіть краще.
22.05.2025 08:17 Ответить
Це аналітика а не питання "подобається - не подобається".
22.05.2025 08:45 Ответить
Питання не в тому - подобається чи ні.
150 недиванних експертів "з передка" кажуть, що з початку травня кацапня почала масшабний літній наступ.
То 800-900 кацапів на день - це масштабний наступ, чи це просто потрандіти?
22.05.2025 09:07 Ответить
По-перше - погода, по-друге - "зеленка".
22.05.2025 11:13 Ответить
Багато свідоцтв про те, що оцей фактор працює:
>>на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні

В тому сенсі - що в засрашки суттєві проблеми з особовим складом. Кількість тих, хто готовий бути "м'ясом" і пішкодралом або на мотиках 15-20 км сірої зони долати під ударами арти та дронів - стрімко скорочується.

А ефективність "масштабного літнього наступу" видно по захопленому кілометражу території. Якщо це зараз "масштабний наступ", що що було в листопаді?!?
22.05.2025 13:35 Ответить
Минув 4110 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Все просідає, і техніка, і чумардоси, але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 977 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
22.05.2025 08:41 Ответить
22.05.2025 08:45 Ответить
Щось останім часом втрати ворога зменшились ,це орки і їхня техніка закінчуются чи недостатньо зброї в наших ?
22.05.2025 09:15 Ответить
питання комплексне - і недостатньо зброї, і недостатньо наших + зеленка.
22.05.2025 09:44 Ответить
і також пізд.лина від наших союзників по НАТО, ЄС і коаліції охочих "не брешіть в звітах"
22.05.2025 10:59 Ответить
ну так, ще тут кажуть що це Броуді приписує.
22.05.2025 12:32 Ответить
Там всього недостатньо - і наших, і зброї у наших, і техніки в кацапів катма, і, головне, "м'яса" для пішкодральних штурмів в кацапів нема достатньо.
22.05.2025 13:37 Ответить
Недостатньо зброї? Якої саме?
22.05.2025 10:09 Ответить
Звіт від 17.05. - 910 орків і 144 од наземки - 145 боєзіткнень
Зівт сьогодні - 870 орків і 140 од наземка - 144 боєзіткнення
все вписується в логіку і в подальшому (якщо не полізуть на Сумщину) десь так і буде. Малі штурмові групи і складність візуалізації із-за "зеленки".
22.05.2025 10:21 Ответить
 
 