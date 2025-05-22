УКР
4 368 19

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 977 650 осіб (+870 за добу), 10 839 танків, 28 122 артсистеми, 22 574 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 977 650 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 977650 (+870) осіб,

танків ‒ 10839 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5) од,

артилерійських систем – 28122 (+32) од,

РСЗВ  – 1388 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99) од,

спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті 104 боєзіткнення, 43 з них на Покровському напрямку, - Генштаб

За добу знищено 870 окупантів

армія рф (18544) Генштаб ЗС (7158) ліквідація (4388) знищення (8076)
+15
Минув 4110 день москальсько-української війни.
140! одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Все просідає, і техніка, і чумардоси, але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 977 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
22.05.2025 08:41 Відповісти
+12
Цікаво, як в ху....лостані будуть відмічати перший мільйон. Тільки танцями, чи з лопат теж будуть годувати
22.05.2025 07:46 Відповісти
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!!
22.05.2025 07:55 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛💕
22.05.2025 17:18 Відповісти
Усього 870... З початку травня ми бачимо невплинне щоденне зменшення кількості виведених з ладу рашистських загарбників на лінії бойового зіткнення... ще недавно ця кількість значно перевищувала 1000, а траплялися радісні для всіх нас періоди, коли перевищувала й 2000...тут два пояснення - або ж рашисти таки значно покращили свої спроможності до спротиву, аби не гинути у великій кількості, або ж на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні.
22.05.2025 08:00 Відповісти
Не подобається? Зробіть краще.
22.05.2025 08:17 Відповісти
Це аналітика а не питання "подобається - не подобається".
22.05.2025 08:45 Відповісти
Питання не в тому - подобається чи ні.
150 недиванних експертів "з передка" кажуть, що з початку травня кацапня почала масшабний літній наступ.
То 800-900 кацапів на день - це масштабний наступ, чи це просто потрандіти?
22.05.2025 09:07 Відповісти
По-перше - погода, по-друге - "зеленка".
22.05.2025 11:13 Відповісти
Багато свідоцтв про те, що оцей фактор працює:
>>на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні

В тому сенсі - що в засрашки суттєві проблеми з особовим складом. Кількість тих, хто готовий бути "м'ясом" і пішкодралом або на мотиках 15-20 км сірої зони долати під ударами арти та дронів - стрімко скорочується.

А ефективність "масштабного літнього наступу" видно по захопленому кілометражу території. Якщо це зараз "масштабний наступ", що що було в листопаді?!?
22.05.2025 13:35 Відповісти
22.05.2025 08:45 Відповісти
Щось останім часом втрати ворога зменшились ,це орки і їхня техніка закінчуются чи недостатньо зброї в наших ?
показати весь коментар
питання комплексне - і недостатньо зброї, і недостатньо наших + зеленка.
показати весь коментар
і також пізд.лина від наших союзників по НАТО, ЄС і коаліції охочих "не брешіть в звітах"
показати весь коментар
ну так, ще тут кажуть що це Броуді приписує.
показати весь коментар
Там всього недостатньо - і наших, і зброї у наших, і техніки в кацапів катма, і, головне, "м'яса" для пішкодральних штурмів в кацапів нема достатньо.
показати весь коментар
Недостатньо зброї? Якої саме?
показати весь коментар
Звіт від 17.05. - 910 орків і 144 од наземки - 145 боєзіткнень
Зівт сьогодні - 870 орків і 140 од наземка - 144 боєзіткнення
все вписується в логіку і в подальшому (якщо не полізуть на Сумщину) десь так і буде. Малі штурмові групи і складність візуалізації із-за "зеленки".
показати весь коментар
