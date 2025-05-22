Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 977 650 осіб (+870 за добу), 10 839 танків, 28 122 артсистеми, 22 574 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 977 650 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 977650 (+870) осіб,
танків ‒ 10839 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5) од,
артилерійських систем – 28122 (+32) од,
РСЗВ – 1388 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99) од,
спеціальна техніка ‒ 3895 (+0)
150 недиванних експертів "з передка" кажуть, що з початку травня кацапня почала масшабний літній наступ.
То 800-900 кацапів на день - це масштабний наступ, чи це просто потрандіти?
>>на фронті критично не вистачає тих, хто може цю цифру тримати на хоча б прийнятному рівні
В тому сенсі - що в засрашки суттєві проблеми з особовим складом. Кількість тих, хто готовий бути "м'ясом" і пішкодралом або на мотиках 15-20 км сірої зони долати під ударами арти та дронів - стрімко скорочується.
А ефективність "масштабного літнього наступу" видно по захопленому кілометражу території. Якщо це зараз "масштабний наступ", що що було в листопаді?!?
140! одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Все просідає, і техніка, і чумардоси, але арта та логістика поки дають результати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 977 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
Зівт сьогодні - 870 орків і 140 од наземка - 144 боєзіткнення
все вписується в логіку і в подальшому (якщо не полізуть на Сумщину) десь так і буде. Малі штурмові групи і складність візуалізації із-за "зеленки".