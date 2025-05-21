Від початку доби на фронті 104 боєзіткнення, 43 з них на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки, ще один бій триває.

Бойові дії на Сході

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Диліївки, Дружби та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, точиться три боєзіткнення.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 43 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та поранили 68. Знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, два мотоцикли, 19 БпЛА, одну гармату та одну антену зв’язку.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Досі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі Новодарівки.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Червоного на Гуляйпільському напрямку. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції наших захисників в районах Щербаків та Степового. Ворожа авіація завдала авіаудару НАРами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

Курський напрямок

На Курському напрямку українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, також здійснив 157 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях Сил оборони, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні слід відзначити воїнів 102 окремої бригади територіальної оборони, 32-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади територіальної оборони ім. Івана Богуна, які ефективно протидіють ворогу.

