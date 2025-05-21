Заяви РФ про завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності, - Генштаб

Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

