Заяви РФ про завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності, - Генштаб

Карта бойових дій на Курщині

Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Зазначається, що з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон взятий 971 ворожий воїн. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Також читайте: Путін прибув із візитом на Курщину, - росЗМІ

Раніше була стат'я, що наша армія сильна в маневреній війні, особливо коли це неочікуванно. Проце свідчить успішний контрнаступ в Харківській та Херсонскій обл а також початок курської операції. Але коли ворог нас чекає у нас нічого не виходить. Про це свідчить невдалий наступ на Запоріжському напрямку а також продовження курськой операції. От якого куя лізти туди де нас чекають? Невже нема більше де їх кошмарити? Адже вони в ту курську обл купу своїх війск стягнули ну вдарте в якомусь іншому місці, якщоце доцільно для активної оборони.
21.05.2025 18:47 Відповісти
"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває..."
Я би сказав "на визначених напрямках у прикордонних районах Сумщини триває..."
21.05.2025 19:05 Відповісти
Тож міняємо Суджу на Крим та Донбасс, як запланував Верховний Головнокомандующій генераліссімус Зеленской.
21.05.2025 19:58 Відповісти
Так кацапи Суджу вже давно відвоювали , немає вже чого міняти ,
21.05.2025 21:15 Відповісти
Ще не всіх кацапи кабами розбомбили ,суки так длявас наші воїни - гарматне м"ясо ?
21.05.2025 21:14 Відповісти
 
 