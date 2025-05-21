Заявления РФ о завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности, - Генштаб
Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единицы вооружения и военной техники РФ.
Также украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.
