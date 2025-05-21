РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Курщине
1 892 6

Заявления РФ о завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности, - Генштаб

Карта боевых действий в Курской области

Заявления представителей государства-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют реальной обстановке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курщины продолжается. Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику", - говорится в сообщении.

Читайте: Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Отмечается, что с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25625 человек убитыми. В плен взят 971 вражеский воин. Уничтожено или повреждено 5664 единицы вооружения и военной техники РФ.

Также украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.

Также читайте: Путин прибыл с визитом в Курскую область, - росСМИ

Автор: 

Генштаб ВС (6850) боевые действия (4776) Курск (1185)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раніше була стат'я, що наша армія сильна в маневреній війні, особливо коли це неочікуванно. Проце свідчить успішний контрнаступ в Харківській та Херсонскій обл а також початок курської операції. Але коли ворог нас чекає у нас нічого не виходить. Про це свідчить невдалий наступ на Запоріжському напрямку а також продовження курськой операції. От якого куя лізти туди де нас чекають? Невже нема більше де їх кошмарити? Адже вони в ту курську обл купу своїх війск стягнули ну вдарте в якомусь іншому місці, якщоце доцільно для активної оборони.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:47 Ответить
"Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває..."
Я би сказав "на визначених напрямках у прикордонних районах Сумщини триває..."
показать весь комментарий
21.05.2025 19:05 Ответить
Тож міняємо Суджу на Крим та Донбасс, як запланував Верховний Головнокомандующій генераліссімус Зеленской.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:58 Ответить
Так кацапи Суджу вже давно відвоювали , немає вже чого міняти ,
показать весь комментарий
21.05.2025 21:15 Ответить
Ще не всіх кацапи кабами розбомбили ,суки так длявас наші воїни - гарматне м"ясо ?
показать весь комментарий
21.05.2025 21:14 Ответить
 
 