Путин прибыл с визитом в Курскую область, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин проводит рабочий визит в Курскую область.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он провел совещание с руководителями муниципалитетов Курщины, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Во время визита он также в очередной раз назвал украинских военных "неонацистами".

Читайте: Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин