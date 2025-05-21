Путин прибыл с визитом в Курскую область, - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин проводит рабочий визит в Курскую область.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что он провел совещание с руководителями муниципалитетов Курщины, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
Во время визита он также в очередной раз назвал украинских военных "неонацистами".
Топ комментарии
+15 Старый зольдат
показать весь комментарий21.05.2025 09:06 Ответить Ссылка
+13 Алекс Скела
показать весь комментарий21.05.2025 09:13 Ответить Ссылка
+11 Denis Rudnik #603575
показать весь комментарий21.05.2025 09:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
павільйони мацква-кіно
якби була правда, то такої кількості валіз просто не існує у природі
Не усе, для них, так однозначно !!