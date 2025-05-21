РУС
Новости Боевые действия на Курщине
5 856 37

Путин прибыл с визитом в Курскую область, - росСМИ

Визит Путина в Курскую область. Что известно

Российский диктатор Владимир Путин проводит рабочий визит в Курскую область.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он провел совещание с руководителями муниципалитетов Курщины, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Во время визита он также в очередной раз назвал украинских военных "неонацистами".

Читайте: Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Автор: 

путин владимир (32078) россия (96970) Курск (1185)
Топ комментарии
+15
Яке саме ***** прибуло? Василичь чи Антонович? А може Миколайович?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:06 Ответить
+13
показать весь комментарий
21.05.2025 09:13 Ответить
+11
Даю зуб зеленського, що в ЗСУ наказали жодного дрона в ту сторону не запускати.
показать весь комментарий
21.05.2025 09:15 Ответить
21.05.2025 09:06 Ответить
Точніше треба запитати, валіза при ньому, якщо ні, то двійник
21.05.2025 09:12 Ответить
не маю жодного сумніву що справжній серливий путлєр продовжує сидіти у кремлівському бункері на чемодані а це або приїхав один з його клонів або відео знято на мосфільмі...
21.05.2025 09:09 Ответить
Справжній вже копита відкинув давно! путін це не людина а піда.рбренд гнилої фідіральної служби бісексуалістів!!!
21.05.2025 09:13 Ответить
Підтримаю, справжнього ...уйла давно нема!!!
21.05.2025 10:15 Ответить
Не подихає - падло!
21.05.2025 09:11 Ответить
Забагато клонували
21.05.2025 09:13 Ответить
21.05.2025 09:13 Ответить
21.05.2025 09:52 Ответить
Так там же наші, може в плен здається?
21.05.2025 09:13 Ответить
Пуйло у курській області --- не смішіть горобців.
21.05.2025 09:15 Ответить
21.05.2025 09:15 Ответить
Потужно! Договорняк працює👍
21.05.2025 09:18 Ответить
Пригостіть цього під@ра "паляницями"!
21.05.2025 09:18 Ответить
Та не можна,бо буде війна.
21.05.2025 09:20 Ответить
Паляницями? А що, їх дві?
21.05.2025 12:27 Ответить
маються на увазі дрони...
21.05.2025 13:43 Ответить
Язнаю, що це дрон. Його показували один раз, поряд з зеленським. І більше ніде цю паляницю не чути. Тому я припустив, що паляниця одна, створена для фону, як храмакей, щоб зеля селфі робив. А ви кажете паляниЦІ. Виходить їх більше ніж одна? Значить дві.
21.05.2025 13:47 Ответить
******* його там
21.05.2025 09:20 Ответить
21.05.2025 09:23 Ответить
Шанс!!!
21.05.2025 09:24 Ответить
Там в кортеже три запасных..
21.05.2025 09:28 Ответить
Привалить би його
21.05.2025 09:26 Ответить
звіздьож
павільйони мацква-кіно
якби була правда, то такої кількості валіз просто не існує у природі
21.05.2025 09:33 Ответить
Де розвідка? Де ракети? Хоча б двійника заваліть...
21.05.2025 09:36 Ответить
На такі дії, зеленський з групою помічників ригоАНАЛІВ, не підуть!
Не усе, для них, так однозначно !!
21.05.2025 09:39 Ответить
це не "удмурт" і не "банкетний",кацапи нового штампонули, псевдонім -"вєтєран".
21.05.2025 09:41 Ответить
Скоріше "чмоня".
21.05.2025 13:15 Ответить
Якщо українці "неонацисти" то ти,****,педофіл і підарас.Щоб тебе інваліди сво костилями трахнули.Тебе ***** родила стоячи і ти головою об підлогу торохнувся.
21.05.2025 09:42 Ответить
Некронацист воїнів світла лякається, неонацистами обзивається.. Фу, як же блювотою з пітерської підворотні засмерділо, коли воно рота свого відкрило.
21.05.2025 09:46 Ответить
палюбасу двойник. или тройник...
21.05.2025 11:11 Ответить
Жаль не було бажання та наказу дійти до АЕС. Хтось потужно засав.
21.05.2025 11:38 Ответить
Охранник обходит территорию
21.05.2025 12:18 Ответить
Тут-то его б и грохнуть. Если окажется что двойник - тоже неплохо: одним двойником меньше
21.05.2025 13:14 Ответить
... тройник
21.05.2025 17:21 Ответить
 
 