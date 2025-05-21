5 856 37
Путін прибув із візитом на Курщину, - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін проводить робочий візит в Курську область.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що він провів нараду з керівниками муніципалітетів Курщини, а також відвідав Курську АЕС-2, що будується.
Під час візиту він також вкотре назвав українських військових "неонацистами".
