УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9775 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Курщині
5 856 37

Путін прибув із візитом на Курщину, - росЗМІ

Візит Путіна в Курську область. Що відомо

Російський диктатор Володимир Путін проводить робочий візит в Курську область.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він провів нараду з керівниками муніципалітетів Курщини, а також відвідав Курську АЕС-2, що будується.

Під час візиту він також вкотре назвав українських військових "неонацистами".

Читайте: Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Автор: 

путін володимир (24686) росія (67347) Курськ (1197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Яке саме ***** прибуло? Василичь чи Антонович? А може Миколайович?
показати весь коментар
21.05.2025 09:06 Відповісти
+13
показати весь коментар
21.05.2025 09:13 Відповісти
+11
Даю зуб зеленського, що в ЗСУ наказали жодного дрона в ту сторону не запускати.
показати весь коментар
21.05.2025 09:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке саме ***** прибуло? Василичь чи Антонович? А може Миколайович?
показати весь коментар
21.05.2025 09:06 Відповісти
Точніше треба запитати, валіза при ньому, якщо ні, то двійник
показати весь коментар
21.05.2025 09:12 Відповісти
не маю жодного сумніву що справжній серливий путлєр продовжує сидіти у кремлівському бункері на чемодані а це або приїхав один з його клонів або відео знято на мосфільмі...
показати весь коментар
21.05.2025 09:09 Відповісти
Справжній вже копита відкинув давно! путін це не людина а піда.рбренд гнилої фідіральної служби бісексуалістів!!!
показати весь коментар
21.05.2025 09:13 Відповісти
Підтримаю, справжнього ...уйла давно нема!!!
показати весь коментар
21.05.2025 10:15 Відповісти
Не подихає - падло!
показати весь коментар
21.05.2025 09:11 Відповісти
Забагато клонували
показати весь коментар
21.05.2025 09:13 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 09:13 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 09:52 Відповісти
Так там же наші, може в плен здається?
показати весь коментар
21.05.2025 09:13 Відповісти
Пуйло у курській області --- не смішіть горобців.
показати весь коментар
21.05.2025 09:15 Відповісти
Даю зуб зеленського, що в ЗСУ наказали жодного дрона в ту сторону не запускати.
показати весь коментар
21.05.2025 09:15 Відповісти
Потужно! Договорняк працює👍
показати весь коментар
21.05.2025 09:18 Відповісти
Пригостіть цього під@ра "паляницями"!
показати весь коментар
21.05.2025 09:18 Відповісти
Та не можна,бо буде війна.
показати весь коментар
21.05.2025 09:20 Відповісти
Паляницями? А що, їх дві?
показати весь коментар
21.05.2025 12:27 Відповісти
маються на увазі дрони...
показати весь коментар
21.05.2025 13:43 Відповісти
Язнаю, що це дрон. Його показували один раз, поряд з зеленським. І більше ніде цю паляницю не чути. Тому я припустив, що паляниця одна, створена для фону, як храмакей, щоб зеля селфі робив. А ви кажете паляниЦІ. Виходить їх більше ніж одна? Значить дві.
показати весь коментар
21.05.2025 13:47 Відповісти
******* його там
показати весь коментар
21.05.2025 09:20 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 09:23 Відповісти
Шанс!!!
показати весь коментар
21.05.2025 09:24 Відповісти
Там в кортеже три запасных..
показати весь коментар
21.05.2025 09:28 Відповісти
Привалить би його
показати весь коментар
21.05.2025 09:26 Відповісти
звіздьож
павільйони мацква-кіно
якби була правда, то такої кількості валіз просто не існує у природі
показати весь коментар
21.05.2025 09:33 Відповісти
Де розвідка? Де ракети? Хоча б двійника заваліть...
показати весь коментар
21.05.2025 09:36 Відповісти
На такі дії, зеленський з групою помічників ригоАНАЛІВ, не підуть!
Не усе, для них, так однозначно !!
показати весь коментар
21.05.2025 09:39 Відповісти
це не "удмурт" і не "банкетний",кацапи нового штампонули, псевдонім -"вєтєран".
показати весь коментар
21.05.2025 09:41 Відповісти
Скоріше "чмоня".
показати весь коментар
21.05.2025 13:15 Відповісти
Якщо українці "неонацисти" то ти,****,педофіл і підарас.Щоб тебе інваліди сво костилями трахнули.Тебе ***** родила стоячи і ти головою об підлогу торохнувся.
показати весь коментар
21.05.2025 09:42 Відповісти
Некронацист воїнів світла лякається, неонацистами обзивається.. Фу, як же блювотою з пітерської підворотні засмерділо, коли воно рота свого відкрило.
показати весь коментар
21.05.2025 09:46 Відповісти
палюбасу двойник. или тройник...
показати весь коментар
21.05.2025 11:11 Відповісти
Жаль не було бажання та наказу дійти до АЕС. Хтось потужно засав.
показати весь коментар
21.05.2025 11:38 Відповісти
Охранник обходит территорию
показати весь коментар
21.05.2025 12:18 Відповісти
Тут-то его б и грохнуть. Если окажется что двойник - тоже неплохо: одним двойником меньше
показати весь коментар
21.05.2025 13:14 Відповісти
... тройник
показати весь коментар
21.05.2025 17:21 Відповісти
 
 