Путін прибув із візитом на Курщину, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін проводить робочий візит в Курську область.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що він провів нараду з керівниками муніципалітетів Курщини, а також відвідав Курську АЕС-2, що будується.

Під час візиту він також вкотре назвав українських військових "неонацистами".

Читайте: Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин