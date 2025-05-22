Автомобиль с четырьмя "кадыровцами" взорвался на оккупированной Херсонщине, все были ликвидированы, - ГУР
20 мая 2025 года между оккупированными Скадовском и Антоновкой на Херсонщине взорвалось авто УАЗ Patriot.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат" - не выжил ни один.
После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - говорится в сообщении.
Втім, з іншого боку, виникають питання: Якщо мова йде про звичайних офіцерів, не наближених до вищого командування чи Кадирова особисто, то наскільки це стратегічно важлива ціль для ГУР? Радість є, але виглядає трохи перебільшеною.
Можливо, я помиляюся, але уявлення про ефективність розвідки у мене було пов'язане з більш масштабними ударами - підриви ключових інфраструктур, логістичних вузлів, енергетичних об'єктів. Такі операції мають системний вплив, тоді як точкове усунення середньої ланки викликає запитання щодо пріоритетів.
Загалом добре, що працюють. Але хочеться бачити операції, які змінюють хід подій у ширшому масштабі.
Какая то точность статьи интересная
Странное название, может пункты попутали. Ахматчай точно на передовую не попрутся - на пути Олешки-Антоновка плавни , лимины. И очень громко