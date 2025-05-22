Автомобиль с четырьмя "кадыровцами" взорвался на оккупированной Херсонщине, все были ликвидированы, - ГУР

20 мая 2025 года между оккупированными Скадовском и Антоновкой на Херсонщине взорвалось авто УАЗ Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат" - не выжил ни один.



После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - говорится в сообщении.

