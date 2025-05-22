РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
4 291 26

Автомобиль с четырьмя "кадыровцами" взорвался на оккупированной Херсонщине, все были ликвидированы, - ГУР

Кадыровцев ликвидировали в оккупированной Херсонской области. Что известно

20 мая 2025 года между оккупированными Скадовском и Антоновкой на Херсонщине взорвалось авто УАЗ Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Внутри находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "ахмат" - не выжил ни один.

После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот - сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", - говорится в сообщении.

Смотрите: Дрон-камикадзе прилетел в голову российскому солдату, пока тот в одиночку шел по полю. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6885) ликвидация (3997) ГУР (564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Шашлик-машлик...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:04 Ответить
+22
ані уже в шатрах с дєвствєнимі ішакамі...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:07 Ответить
+18
Ахмат-силос
показать весь комментарий
22.05.2025 10:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашлик-машлик...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:04 Ответить
ані уже в шатрах с дєвствєнимі ішакамі...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:07 Ответить
40 х4 = 160 ішаків-дівствиниць??
показать весь комментарий
22.05.2025 10:37 Ответить
ні кнурів, мають кадировців в зад.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:04 Ответить
Ахмат-силос
показать весь комментарий
22.05.2025 10:07 Ответить
Ахмат це добриво з лайна
показать весь комментарий
22.05.2025 10:43 Ответить
Вівці засумували.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:07 Ответить
Земля їм - салом...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:09 Ответить
Но но, не висиачало ще сало на них переводити. Земля їм свинячим лайном.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:11 Ответить
І до свинячого раю їх відлитілидуши. До раю з гуріями шо мають велики ціцьки, точнійше одну ціцьку, проміж ніг, тому смоктати її вони там будуть по черзі.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:10 Ответить
не факт що це були саме кадирівці-чечени. цього ахмату повно наплодили, не всі підрозділи ахмат є етнічно-чеченськими
показать весь комментарий
22.05.2025 10:19 Ответить
З одного боку - безумовно, гарна новина: Кожна ліквідація окупантів - це крок до ослаблення агресора. Менше тих, хто прийшов на нашу землю з війною - краще для нас. Це не викликає жодних сумнівів чи дискусій.

Втім, з іншого боку, виникають питання: Якщо мова йде про звичайних офіцерів, не наближених до вищого командування чи Кадирова особисто, то наскільки це стратегічно важлива ціль для ГУР? Радість є, але виглядає трохи перебільшеною.

Можливо, я помиляюся, але уявлення про ефективність розвідки у мене було пов'язане з більш масштабними ударами - підриви ключових інфраструктур, логістичних вузлів, енергетичних об'єктів. Такі операції мають системний вплив, тоді як точкове усунення середньої ланки викликає запитання щодо пріоритетів.

Загалом добре, що працюють. Але хочеться бачити операції, які змінюють хід подій у ширшому масштабі.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:30 Ответить
Так тобі треба в ВСУ, та вибирай цілі по своєму бажанню
показать весь комментарий
22.05.2025 10:41 Ответить
Так лінь відповідати тупому боту, глянь нижче, там для іншого "одарьонного" відписав, і для тебе буде корисно.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:38 Ответить
тобі ніхто не буде доповідати кого і чому, раз грохнули, значить треба було, та і загалом, окупантів треба вбивати скрізь.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:06 Ответить
Ну почнемо з того, що ти мені не кум, не сват і не брат, тому тикати будеш свому чоловіку. Тепер по суті: коли наші ліквідовують важливу ціль, про це одразу йде хвиля новин і на гівномарафоні, і у інших змі. Ще ні разу не було такого, що ліквідували когось важливого і промовчали. Банально - всім хочеться похвалитись, базово - це піднімає бойовий дух і навпаки, негативно впливає на ворога. Хоча чого очікувати від відомства, голова якого відкриває синагоги і вже рік "п'є каву в Криму"
показать весь комментарий
22.05.2025 11:37 Ответить
я тобі не тикав, гомику, я не по півниках, а якщо тобі хтось натикав, а ти не знаєш, то бухать менеше треба на ваших гомосячих тусах, або запитай у своїх двох батьків.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:53 Ответить
Оце підгоріло, значить попав в найбольніше місце))
показать весь комментарий
22.05.2025 15:41 Ответить
гомику, куди ти могло попасти, це в тебе попадають
показать весь комментарий
22.05.2025 17:31 Ответить
Любая очистка земли - меньше мародеров и опасностей для тех кто застрял на ТОТ
показать весь комментарий
22.05.2025 17:42 Ответить
И с криком "Аллаху акбар" машина осло#бов уносится в голубую даль.. .
показать весь комментарий
22.05.2025 10:33 Ответить
Це самий вдалий Тік ток, робить і далі, не зупиняється
показать весь комментарий
22.05.2025 10:36 Ответить
Гарна новина Дон
показать весь комментарий
22.05.2025 10:44 Ответить
Обіднів дон ,не вистачає для своїх шакалів ахмат-броньовиків ,а бляха -патріот на фронті це майже те що гарантує білет в один кінець.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:05 Ответить
Антоновка - правый берег, фактическое предместье Херсона. Скадовск (* тимчасово окуповано) - возле моря, ехать пару часов от Антоновки.
Какая то точность статьи интересная
показать весь комментарий
22.05.2025 17:40 Ответить
Мост разрушен. Трасса на подходах заминирована.
Странное название, может пункты попутали. Ахматчай точно на передовую не попрутся - на пути Олешки-Антоновка плавни , лимины. И очень громко
показать весь комментарий
22.05.2025 17:44 Ответить
 
 