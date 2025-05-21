РУС
5 821 9

Дрон-камикадзе прилетел в голову российскому солдату, пока тот в одиночку шел по полю. ВИДЕО

Бойцы Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеский танк, пушку, миномет, "буханку" и легковушку. Также воины ликвидировали российских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Автор: 

армия РФ (20384) ликвидация (3991) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
цікаво де це зараз сніг лежить?
21.05.2025 21:44 Ответить
У Автор: Ангеліна Шорохова
вона й в "одиночку" ходить

звідки вони понавилазили - двох слів не здатні зв'зати - а на тобі - копіпастерами по клаві тарабанять...
22.05.2025 07:20 Ответить
тут інших не тримають, бо виявляться розумнішими за головного
22.05.2025 20:16 Ответить
Тут гарніше. Відразу голова з плечей. Пощастило кацапу. Миттєво на концерт потрапив і навіть не встиг помучитися і у черзі за квитком не стояв. Щасливчик.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1kqnvu9/invader_takes_a_drone_drop_to_the_neck/
21.05.2025 21:50 Ответить
Як нема голови, то як він той концерт буде слухати? На голові ж вуха!
21.05.2025 22:35 Ответить
На голові дупа.
22.05.2025 01:49 Ответить
+
21.05.2025 22:43 Ответить
Ефективні ліки від голови для кацапів.
21.05.2025 23:52 Ответить
Кацапи ракетами зтирають українські міста, а нам постійно підсовують якуссь лажу як мавіком черговому чмоні дупу розірвало. ЦЕ ПОТУЖНО.
22.05.2025 10:15 Ответить
 
 