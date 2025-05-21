5 821 9
Дрон-камикадзе прилетел в голову российскому солдату, пока тот в одиночку шел по полю. ВИДЕО
Бойцы Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражеский танк, пушку, миномет, "буханку" и легковушку. Также воины ликвидировали российских солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
вона й в "одиночку" ходить
звідки вони понавилазили - двох слів не здатні зв'зати - а на тобі - копіпастерами по клаві тарабанять...
