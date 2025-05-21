1 563 4
Силы обороны перехватили несколько вражеских беспилотников и обезвредили средства связи в Луганской области. ВИДЕО
Пограничники "Шквала" Карпатского отряда нанесли удары по технике противника, его средствах связи и живой силе на Луганщине. Кроме того, бойцам подразделения удалось перехватить несколько вражеских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Александр Иванов
21.05.2025 21:07
Галина Боброва
21.05.2025 21:09
юрий Шмалько
21.05.2025 21:56
Лантух
21.05.2025 22:38
