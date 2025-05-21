Силы обороны перехватили несколько вражеских беспилотников и обезвредили средства связи в Луганской области. ВИДЕО

Пограничники "Шквала" Карпатского отряда нанесли удары по технике противника, его средствах связи и живой силе на Луганщине. Кроме того, бойцам подразделения удалось перехватить несколько вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: "Шершни Довбуша" атаковали вражеское вооружение, транспорт, которым противник поддерживает логистическое обеспечение. ВИДЕО