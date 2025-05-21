РУС
Силы обороны перехватили несколько вражеских беспилотников и обезвредили средства связи в Луганской области. ВИДЕО

Пограничники "Шквала" Карпатского отряда нанесли удары по технике противника, его средствах связи и живой силе на Луганщине. Кроме того, бойцам подразделения удалось перехватить несколько вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: "Шершни Довбуша" атаковали вражеское вооружение, транспорт, которым противник поддерживает логистическое обеспечение. ВИДЕО

армия РФ (20384) Госпогранслужба (6783) уничтожение (7750)
ЗСУ найкращі!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:07 Ответить
Круто!!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:09 Ответить
Чому перестали обстрілювати кацапські НПЗ? Було дуже ефективно!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:56 Ответить
бо кацапи перестали нам енергетику обстрілювати.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:38 Ответить
 
 