Сили оборони перехопили кілька ворожих безпілотників та знешкодили засоби зв’язку на Луганщині. ВIДЕО

Прикордонники "Шквалу" Карпатського загону завдали ударів по техніці противника, його засобах зв’язку та живій силі на Луганщині. Крім того, бійцям підрозділу вдалося перехопити кілька ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

