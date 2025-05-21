1 563 4
Сили оборони перехопили кілька ворожих безпілотників та знешкодили засоби зв’язку на Луганщині. ВIДЕО
Прикордонники "Шквалу" Карпатського загону завдали ударів по техніці противника, його засобах зв’язку та живій силі на Луганщині. Крім того, бійцям підрозділу вдалося перехопити кілька ворожих безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар21.05.2025 21:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Галина Боброва #582785
показати весь коментар21.05.2025 21:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар21.05.2025 21:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Лантух
показати весь коментар21.05.2025 22:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль