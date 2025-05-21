УКР
Сили оборони перехопили кілька ворожих безпілотників та знешкодили засоби зв’язку на Луганщині. ВIДЕО

Прикордонники "Шквалу" Карпатського загону завдали ударів по техніці противника, його засобах зв’язку та живій силі на Луганщині. Крім того, бійцям підрозділу вдалося перехопити кілька ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: "Шершні Довбуша" атакували вороже озброєння, транспорт, яким противник підтримує логістичне забезпечення. ВIДЕО

ЗСУ найкращі!
21.05.2025 21:07 Відповісти
Круто!!!!
21.05.2025 21:09 Відповісти
Чому перестали обстрілювати кацапські НПЗ? Було дуже ефективно!
21.05.2025 21:56 Відповісти
бо кацапи перестали нам енергетику обстрілювати.
