"Шершні Довбуша" атакували вороже озброєння, транспорт, яким противник підтримує логістичне забезпечення. ВIДЕО
На Покровському напрямку FPV-дрони нанесли ураження транспортним засобам і техніці ворога.
Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша вистежують і влучними ударами дронів знищують вороже озброєння, транспорт, яким противник намагається підтримувати логістичне забезпечення бойових дій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також під влучні удари FPV-дронів попали укриття противника, засоби зв'язку та комунікації.
