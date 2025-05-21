УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9628 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 138 1

"Шершні Довбуша" атакували вороже озброєння, транспорт, яким противник підтримує логістичне забезпечення. ВIДЕО

На Покровському напрямку FPV-дрони нанесли ураження транспортним засобам і техніці ворога.

Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша вистежують і влучними ударами дронів знищують вороже озброєння, транспорт, яким противник намагається підтримувати логістичне забезпечення бойових дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також під влучні удари FPV-дронів попали укриття противника, засоби зв'язку та комунікації.

Дивіться: Нацгвардійці виявили два укриття та знищили надувний човен, мотоцикл та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) знищення (8065) 68 окрема єгерська бригада (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
21.05.2025 22:46 Відповісти
 
 