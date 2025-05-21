2 219 2
Нацгвардійці виявили два укриття та знищили надувний човен, мотоцикл та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідка 5-ої окремої Слобожанської бригади "Скіф" з Нацгвардії виявила у раніше зруйнованій окупантами будівлі ворожу схованку: моторний надувний човен та мотоцикл. Екіпаж ударних БПЛА "Томіко" наніс вогневе ураження. Як показало подальше відеоспостереження, технічні засоби та мінімум троє російських загарбників були знищені.
В іншій зруйнованій будівлі загарбники облаштували собі місце для укриття. Був здійснений виліт для ураження цієї будівлі, - ціль була уражена. Як показало подальше відеоспостереження, рух ворога не спостерігався, на місці ураження зайнялась пожежа, інформує Цензор.НЕТ.
