Нацгвардійці виявили два укриття та знищили надувний човен, мотоцикл та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідка 5-ої окремої Слобожанської бригади "Скіф" з Нацгвардії виявила у раніше зруйнованій окупантами будівлі ворожу схованку: моторний надувний човен та мотоцикл. Екіпаж ударних БПЛА "Томіко" наніс вогневе ураження. Як показало подальше відеоспостереження, технічні засоби та мінімум троє російських загарбників були знищені.

В іншій зруйнованій будівлі загарбники облаштували собі місце для укриття. Був здійснений виліт для ураження цієї будівлі, - ціль була уражена. Як показало подальше відеоспостереження, рух ворога не спостерігався, на місці ураження зайнялась пожежа, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18535) ліквідація (4381) Національна гвардія (1624)
