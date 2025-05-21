2 111 0
Прикордонники впродовж тижня знищили 20 одиниць техніки, 4 гаубиці, 2 гармати та 6 складів ПММ росіян. ВIДЕО
Оператори ударних дронів прикордонників "Феніксу" бригади "Помста" на Харківщині впродовж тижня знищили 20 одиниць автомобільної техніки, три 152-мм гаубиці "Мста-Б", 152-мм гаубицю Д-20, дві гармати та 6 складів ПММ росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
