Прикордонники впродовж тижня знищили 20 одиниць техніки, 4 гаубиці, 2 гармати та 6 складів ПММ росіян. ВIДЕО

Оператори ударних дронів прикордонників "Феніксу" бригади "Помста" на Харківщині впродовж тижня знищили 20 одиниць автомобільної техніки, три 152-мм гаубиці "Мста-Б", 152-мм гаубицю Д-20, дві гармати та 6 складів ПММ росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

