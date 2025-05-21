1 370 0
Бійці 5 ОШБр знищили кілька одиниць транспорту противника та атакували укриття росіян. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили кілька одиниць транспорту противника та атакували укриття росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
