Бійці 5 ОШБр знищили кілька одиниць транспорту противника та атакували укриття росіян. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили кілька одиниць транспорту противника та атакували укриття росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

