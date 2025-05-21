1 370 0
Бойцы 5 ОШБр уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытия россиян. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытие россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
