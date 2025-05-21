РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 370 0

Бойцы 5 ОШБр уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытия россиян. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытие россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

Смотрите: Один ударный беспилотник уничтожил военную машину, боекомплект, а также 9 российских военных. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20384) уничтожение (7750) 5 ОШБр (136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 