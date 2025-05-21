2 111 0
Пограничники в течение недели уничтожили 20 единиц техники, 4 гаубицы, 2 пушки и 6 складов ГСМ россиян. ВИДЕО
Операторы ударных дронов пограничников "Феникса" бригады "Месть" на Харьковщине в течение недели уничтожили 20 единиц автомобильной техники, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм гаубицу Д-20, две пушки и 6 складов ГСМ россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
